Обращение ученого совета ИЯИ РАН против присоединения к НИЦ «Курчатовский институт»

ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

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Глубокоуважаемый Валерий Николаевич!

Глубокоуважаемый Геннадий Яковлевич!

Ученый совет Института ядерных исследований Российской академии наук (далее — ИЯИ РАН) выражает обеспокоенность по поводу появившейся информации о возможном присоединении ИЯИ РАН к Национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт» (далее — НИЦ КИ).

ИЯИ РАН проводит исследования в области физики элементарных частиц, ядерной физики, физики нейтрино, астрофизики и физики конденсированного состояния, носящие преимущественно междисциплинарный характер. Спектр объектов исследования ИЯИ РАН включает фундаментальные свойства материи на микроскопическом уровне, новые материалы, в том числе сверхпроводящие, астрофизические источники и катастрофические события во Вселенной, новые энергетические и медицинские технологии, искусственный интеллект. В частности, ИЯИ РАН является головной организацией Крупного научного проекта «Изучение происхождения, источников и свойств нейтрино на Байкальском нейтринном телескопе и других установках мирового класса» (Постановление Правительства от 27 декабря 2019 г. № 1902) и выполняет исследования в интересах обороны и безопасности страны. ИЯИ РАН работает над достижением целевых задач «экономика данных и цифровая трансформация, искусственный интеллект, новые материалы и химия, новые энергетические технологии» в рамках национальной цели «Технологическое лидерство», определенной Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Присоединение ИЯИ РАН к НИЦ КИ и переориентация на задачи развития природоподобных технологий, синхротронных и нейтронных исследований, техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергетики, генетических и сельскохозяйственных технологий повлечет за собой риск утраты лидирующих позиций Российской науки в других вышеперечисленных направлениях, по которым ведет исследования ИЯИ РАН. Кроме того, это критически скажется на достижении целей, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Также НИЦ КИ находится под санкциями, в то время как ИЯИ РАН — нет. Присоединение ИЯИ РАН к НИЦ КИ автоматически повлечет наложение санкций на ИЯИ РАН, что практически полностью перекроет доступ к зарубежным технологиям и оборудованию, используемому в таких важнейших областях исследований, как фундаментальная ядерная физика, физика элементарных частиц, физика нейтрино и др., а также возможную внебюджетную деятельность по разработкам научно-технической продукции (прежде всего медицинской) для других, в том числе зарубежных, организаций и лабораторий.

Вышесказанное также ставит под угрозу реализацию такого крупного международного проекта класса «мегасайнс», как «Байкальский глубоководный нейтринный телескоп», создаваемого на территории Российской Федерации ИЯИ РАН совместно с ОИЯИ (Дубна) и другими российскими и зарубежными институтами и университетами. Кроме того, под угрозой будет находиться осуществление международных проектов на Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН, участие ИЯИ РАН в проекте NICA (ОИЯИ), а также в других международных проектах с участием организаций Российской Федерации.

Следует отметить, что объединение ИЯИ РАН и НИЦ КИ в рамках одного юридического лица существенно ограничит возможности научных коллективов организаций в получении конкурсного финансирования, а также создаст для сотрудников конфликт интересов, что существенно осложнит проведение объективной независимой научной экспертизы по широкому кругу научных направлений. Проведение таких экспертиз является одной из основных функций РАН. Ученый совет отмечает, что присоединение ИЯИ РАН к НИЦ КИ может вызвать социальную напряженность в коллективе Института и повлечь за собой снижение эффективности работы, потерю высококвалифицированного кадрового состава, разрушение формировавшихся десятилетиями научных школ в области ядерной физики, физики элементарных частиц, нейтринной физики, космологии и астрофизики.

Вместе с тем Ученый совет подчеркивает, что ИЯИ РАН имеет многолетний плодотворный опыт сотрудничества с НИЦ КИ в области физики элементарных частиц, ядерной физики, нейтронных исследований в части создания в Российской Федерации ускорителей заряженных частиц, источников нейтронов и детекторов с использованием технологий и разработок ИЯИ РАН. Институт ядерных исследований РАН открыт для дальнейшего равноправного сотрудничества.

Учитывая вышеизложенное, Ученый совет ИЯИ РАН выступает против возможного присоединения ИЯИ РАН к НИЦ «Курчатовский институт». Протокол голосования прилагается.

Председатель Ученого совета ИЯИ РАН, член-корреспондент РАН М.В. Либанов

Обращение ученого совета ИЯИ РАН против присоединения к НИЦ «Курчатовский институт»

Выписка из протокола № 5 против присоединения к НИЦ «Курчатовский институт»