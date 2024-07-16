Календарь фантастики: Валерий Залотуха, Натаниэль Готорн, Глен Чарлз Кук, Евгения Стерлигова, Владимир Балашов, Воле Шойинка, Ежи Жулавский

3 июля: Счастье — читать книжки

70 лет назад родился Валерий Александрович Залотуха (1954–2015), русский писатель и сценарист, автор романов «Последний коммунист», «Великий поход за освобождение Индии», маленькой утопии «Русский Крест».

Тот редкий случай, когда для меня более значимыми являются НЕфантастические произведения автора. Валерий Залотуха получил известность после сценариев к фильмам «Макаров», «Мусульманин», «72 метра». А «Большую Книгу» получил за гигантский (1600 страниц) роман «Свечка», который и стал его заключительным аккордом в литературе. Роман — попытка разобраться в том, что происходило в 1990-е годы в нашей стране, главный герой которого зашел однажды в церковь и поставил свечку. Этот богоискательский роман автор писал 12 лет. Главный пафос книги: «Жить — любить, смотреть на небо, читать книжки, читать книжки, читать книжки — это и есть счастье».

4 июля: Писатель мрачного романтизма

220 лет назад родился Натаниэль Готорн (Nathaniel Hawthorne, 1804–1864), американский писатель, автор романов «Алая буква», «Дом о семи фронтонах», «Эксперимент доктора Хайдеггера», «Септимиус» и др.

Прапрадед писателя, Джон Гаторн (John Hathorne), был ведущим судьей Салемских процессов над ведьмами, и Готорна преследовало позорное прошлое его предка. Вскоре после окончания колледжа Натаниэль добавил букву «w» к своей фамилии отчасти для того, чтобы написание соответствовало названию национального цветка Америки — боярышника, а также чтобы отмежеваться от предка, о котором он писал: «Настолько повинном в мученической смерти ведьм, что их кровь оставила на нем пятно». В своих произведениях Готорн умело сочетал реальное и фольклорное, иллюзорное и фантастическое. Герман Мелвилл после знакомства с Готорном посвятил ему свой роман «Моби Дик».

9 июля: Сыщик в мире эльфов, гномов и гоблинов

80 лет назад родился Глен Чарлз Кук (Glen Charles Cook, р. 1944), американский писатель, автор сериалов «Грозная Империя», «Хроники Черного Отряда», «Книга Юга», «Приключения Гаррета».

Истории о том, как частный детектив распутывает таинственные дела, носят «металлические» метафорические названия: «Сладкозвучный серебряный блюз», «Золотые сердца с червоточинкой», «Холодные медные слезы», «Седая оловянная печаль», «Зловещие латунные тени», «Ночи кровавого железа», «Смертельная ртутная ложь», «Жалкие свинцовые божки», «Жар сумрачной стали», «Злобные чугунные небеса», «Шепчущие никелевые идолы», «Жестокие цинковые мелодии», «Позолоченные латунные кости», «Коварное бронзовое тщеславие».

10 июля: Летящий художник

85 лет назад родилась Евгения Ивановна Стерлигова (р. 1939), российский художник, постановщик мультфильмов «Всё дело в шляпе», «Лето в Муми-доле», «В Муми-дол приходит осень», автор иллюстраций к произведениям П. Амнуэля, А. Балабухи, В. Бугрова, К. Булычёва, Ж. Верна, С. Гагарина, А. Грина, А. Иванова, В. Крапивина, Г. Прашкевича, И. Росоховатского, И. Халымбаджи, С. Ярославцева и многих других.

Евгения Ивановна активно сотрудничала с журналом «Уральский следопыт», в котором проиллюстрировала очень многих фантастов, и заслуженно получила премии имени Ивана Ефремова и имени Владислава Крапивина (она делала рисунки практически ко всем его книгам). В преддверии выставки «Летящие сказки Евгении Стерлиговой» в Екатеринбурге в 2008 году Владислав Крапивин сказал: «Много говорить тут нечего. Хочу сказать лишь о том, что у нас полное взаимопонимание, во многом одинаковое видение мира, и те „страны“, в которых мы живем своим воображением, очень. по-моему, похожи…».

11 июля: К черту подробности! На какой я планете?

75 лет назад родился Владимир Борисович Балашов (р. 1949), русский писатель, автор сборников «Приди ко мне в туман», «Скафандр для гения», «Призрак единственной», романа «Возвращение Тэмучина», повести «Безбилетник».

В книге «Загляни за горизонт» (по определению автора, «это не столько автобиография, сколько размышления о Жизни и о Судьбе») есть и такой эпизод: «Однажды, в полдень, я прилег ненадолго во времянке на диван — а когда проснулся, то не узнал ничего вокруг: ни обстановки, ни места нахождения, ни времени… Кто я и где нахожусь? При этом я осознавал себя именно человеком, конкретно мужчиной, даже личностью — но словно бы полностью отрезанным от прошлого! Вся предыдущая жизнь была стерта из памяти, и меня окружал абсолютно незнакомый мир. Причем неясно было даже, каков этот мир по отношению ко мне: комфортен, нейтрален или агрессивен. Самой первой мыслью было, это выяснить, на какой из планет я нахожусь, что и послужило бы главной привязкой. Странная, если не сказать дикая, мысль? Во всяком случае для нормального человека». Для нормального — да, а для фантаста — самая обыкновенная.

13 июля: Певец фольклора йоруба

90 лет назад родился Воле (Акинванде Олуволе) Шойинка (Wole (Akinwande Oluwole) Soyinka, р. 1934), нигерийский писатель, автор пьес «Танец Леса» и «Сильный род».

И. Л. Андреев в статье «Лента Мёбиуса пространства-времени в философии Воле Шойинки» так определяет основной стиль работ нобелевского лауреата: «Шойинка изобретательно использовал для характеристики внутреннего мира коренного африканца принцип дополнительности Нильса Бора, модель листа Августа Мёбиуса, концепцию архетипов Карла Юнга и собственный виртуальный образ четвертой сценической площадки реального опыта и виртуального общения».

14 июля: Даешь фотонную ракету!

150 лет назад родился Ежи Жулавский (Jerzy Żuławski, 1874–1915), польский писатель, автор лунной трилогии «На Луне», «Победитель» и «Старая Земля».

Станислав Лем очень ценил эту работу: «Я не знаю в Science Fiction описания „Чужих“, которое могло бы сравниться с его шернами, начиная уже от самого прекрасно звучащего названия, которое ассоциируется с таинственным мраком (может быть, из-за фонетического сходства слова „шерн“ со словом „чернь“?), от их телесного строения, их разительной силы, локализованной в необычных — по отношению к покрытому мехом телу — белых, голых ладонях, прикосновение которых вызывает электрический удар». И далее: «Трилогия Жулавского — это аллегорический показ возникновения религиозного мифа. В этом смысле и здесь заимствован сюжет из мифологии. Но как достоверно это сделано!» Завершая разбор трилогии, Лем восклицает: «Фотонную ракету тому, кто найдет текст, столь же интеллектуально изысканный и конструктивно связанный, во всей Science Fiction!»

Владимир Борисов