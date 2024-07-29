Лишние люди

Уважаемая редакция!

Отпускной сезон выходит на пик, миллионы людей по всей стране летят и едут на юг, на восток, на запад и даже на север в надежде провести 2–3 недели с семьей, с друзьями на отдыхе. Еще больше наших сограждан выезжают на дачи или просто сидят дома, наслаждаясь отдыхом. Я и сам редко пускаюсь в дальние путешествия, предпочитая шашлык со всем причитающимся в компании семьи и соседей сомнительным радостям турецких отелей и отелей Краснодарского края, где на пляжах не протолкнуться.

Но есть люди, которые, хотя и имеют возможность, не летят на Мальдивы и в ОАЭ, а, не зная отдыха, продолжают служить своему народу, во всю силу исполняя свой долг. В общем, мужественно переносят жару, претензии недовольных и прочие тяготы государственной службы.

К их числу, конечно, относятся федеральные министры, в том числе и наш профильный министр, Валерий Николаевич Фальков. Задумавшись, что в этом году государство выделит вузам рекордное число бюджетных мест — 621 тысячу, — Валерий Николаевич пришел к неутешительному выводу: предоставление студентам мест в общежитиях тяжким бременем ложится на плечи вузов. Действительно, взимаемая за проживание плата смехотворна и абсолютна несоразмерна с затратами на содержание общежитий.

А времена нынче сложные, Центробанк поднял ключевую ставку до 18% годовых, в таких условиях невозможно продолжать бездумно транжирить деньги. Поэтому министр предложил предоставлять места в общежитиях только малоимущим студентам или студентам, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Считаю, что это очень правильное предложение! Не подумайте, что я против студентов: я, конечно, за, но за студентов толковых, за ориентированных на учебу и получение знаний. А идут в вузы, как мы понимаем, студенты самые разные, во множестве — бестолковые, малообразованные, ленивые, для которых учеба в вузе — это возможность откосить от армии и продлить на несколько лет беззаботную юность. И такие вот великовозрастные балбесы получают места в общежитиях, подальше от родительского надзора, где, фактически, за наш с вами счет могут жить в режиме пьянки-гулянки. Хотя могли бы служить в армии, могли бы подрабатывать, могли бы, в конце-концов, снимать жилье за счет своих обеспеченных родителей.

Безусловно, стоит определенные категории студентов, которые тянутся к знаниям, но происходят из бедных семей, поддержать, чтобы, получив место в общежитии, они смогли нормально учиться и затем работать на благо страны — но не балбесов и бездельников и не тех, кто и без того при деньгах. А мы им места в общежитиях выделяем и стипендии платим — если не совсем на учебу забивают…

Я бы ставил вопрос шире: зачем вообще выделять бюджетные места балбесам и бездельникам? Не хотят в армию, пожалуйста, вперед — на платное обучение, хотят место в общаге — по коммерческим расценкам. А не нравится такой подход, так вперед, в реальную экономику! Юноши, отслужив в армии, пусть идут на заводы и в сферу обслуживания: наша экономика остро нуждается в кадрах и не может себе позволить на несколько лет оставлять сотни тысяч рабочих рук «за штатом»! А девушкам и в армии служить не нужно, сразу можно начинать работать на благо Родины и приучаться жить своим трудом. В университетах же эти люди лишние, нечего им сидеть на шее государства!

В общем, Валерий Николаевич начал думать в правильном направлении, но пока еще не решился, видимо, идти до конца. Но даже высказанное им предложение нужно всячески поддерживать и приветствовать: лиха беда начало!

Впрочем, что это я всё о государственных делах? Все-таки отпуска, лето, время отдыхать и набираться сил перед возвращением на работу. Пусть о государственных делах думают министры и депутаты, а мы, простые люди, должны предаваться простым радостям жизни, конечно, уважая закон и оставаясь в рамках приличий. Поэтому желаю вам всем, коллеги, хорошо отдохнуть! И не нужно бояться наступающего августа: не так страшен этот месяц, как его малюют!

Ваш Иван Экономов