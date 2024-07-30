ТрВ № 15 (409) за 2024 г.: От гипотезы несохранения энергии до квантовой гравитации

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 409 от 30 июля 2024 года в PDF

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Анонс номера

От гипотезы несохранения энергии до квантовой гравитации: Нильс Бор, Лев Ландау и Матвей Бронштейн

Исторический очерк Геннадия Горелика — стр.1–3

Алексей Кудря: Астроновости

Случайная находка Curiosity, холодный суперюпитер от «Уэбба», вода от китайского лунного зонда и др. — стр. 4–5

Малый мир

Культурологи Александр Марков и Оксана Штайн о сказочных и научно-популярных версиях маленьких существ — стр. 6

Красота научных исследований

Фотоконкурс Аргоннской национальной лаборатории — стр. 8–9

Эйнштейн спасает человечество

Нелитературная фантастика от Алексея Левина — стр. 11

О символической таинственности в рассказах

Войцех Кайтох о том, что общего между рассказами Станислава Лема, Рудольфа Эриха Распе, Ивана Бунина и Валентина Распутина, — стр. 12–14