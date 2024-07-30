ТрВ № 15 (409) за 2024 г.: От гипотезы несохранения энергии до квантовой гравитации

30.07.2024 / № 409 /  Выпускающие редакторы: Максим Борисов, Алексей Огнёв /  Архив /  No Comments

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 409 от 30 июля 2024 года в PDF

Материалы номера в HTML

ТрВ № 15 (409) за 2024 г.: От гипотезы несохранения энергии до квантовой гравитацииАнонс номера

От гипотезы несохранения энергии до квантовой гравитации: Нильс Бор, Лев Ландау и Матвей Бронштейн
Исторический очерк Геннадия Горелика — стр.1–3

Алексей Кудря: Астроновости
Случайная находка Curiosity, холодный суперюпитер от «Уэбба», вода от китайского лунного зонда и др. — стр. 4–5

Малый мир
Культурологи Александр Марков и Оксана Штайн о сказочных и научно-популярных версиях маленьких существ — стр. 6

Красота научных исследований
Фотоконкурс Аргоннской национальной лаборатории — стр. 8–9

Эйнштейн спасает человечество
Нелитературная фантастика от Алексея Левинастр. 11

О символической таинственности в рассказах
Войцех Кайтох о том, что общего между рассказами Станислава Лема, Рудольфа Эриха Распе, Ивана Бунина и Валентина Распутина, — стр. 12–14

См. также:

Подписаться
Уведомление о
guest

0 Комментария(-ев)
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Оценить: 
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
 
 