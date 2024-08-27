ТрВ № 17 (411) за 2024 г.: Возникновение животных

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 411 от 27 августа 2024 года в PDF

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Анонс номера

Возникновение животных

Борис Штерн беседует с Михаилом Никитиным о скачке эволюции в позднем протерозое — стр. 1–3



Перипетии со временем — 2

Сергей Копейкин о загадке аномального ускорения «Пионеров» и измерении скорости гравитации — стр. 4–5, 7

Алексей Кудря: Астроновости

Маневры JUICE на пути к Юпитеру, «двойник» Млечного Пути, объяснение сигнала Wow! естественными причинами и пылевые выбросы в NGC 891 — стр. 6–7

Доля реликтовых черных дыр среди темной материи

Алексей Левин о новой статье астрофизиков из Польши, Британии и Израиля в Nature — стр. 8

Может ли кукла мыслить?

Культурологи Александр Марков и Оксана Штайн об образах Пиноккио и Буратино в контексте аналитической философии — стр. 10

Загадка кроватей

Мария Елифёрова о «темных местах» «Слова о полку Игореве» — стр. 11

Поэзия искусственного интеллекта

Эксперименты Михаила Эпштейна с новейшей нейросетью Claude 3.5 Sonnet — стр. 12–13

Из плеяды основателей квантовой механики

Заметка Николая Кузнецова к 120-летию Леона Розенфельда — стр. 13

Прошлое и только прошлое

Рассказ Павла Амнуэля — стр. 14–15