Письмо коллегам от Михаила Анатольевича Цфасмана, заведовавшего в ИППИ сектором № 4.1, переросшим впоследствии в Лабораторию № 13 алгебры и теории чисел

13.08.2024 / № 410 / с. 3 /  Михаил Цфасман /  Бытие науки /  No Comments
Письмо коллегам от Михаила Анатольевича Цфасмана, заведовавшего в ИППИ сектором № 4.1, переросшим впоследствии в Лабораторию № 13 алгебры и теории чисел
Михаил Цфасман

Дорогие коллеги!

Когда 35 лет назад я пришел в ИППИ, я был поражен доброжелательностью отношений в Институте, как среди сотрудников, так и между сотрудниками и руководством. Было понятно, что люди собрались для того, чтобы заниматься наукой и помогать ученым ею заниматься. Директора менялись, но эта прекрасная атмосфера сохранялась в Институте до августа прошлого года.

Последний год было тяжело, но во всем, что я делал, я чувствовал гигантскую поддержку большинства сотрудников ИППИ.

Огромное вам спасибо!

В конце июня В. Б. Шехтман и я были уволены за прогулы и, хотя суды по этому поводу еще не завершились, сегодня я устроился на работу в свежесозданную ВШМ — Высшую школу современной математики МФТИ, куда вместе со мной переходит еще около 30 сотрудников ИППИ, в том числе двадцать докторов наук. К сожалению, еще более двадцати наших уволившихся за последний год сотрудников ушли в другие места или остались за границей.

Мы приложим все усилия, чтобы ВШМ унаследовала от нашего любимого ИППИ его атмосферу и традиции.

Я не прощаюсь, поскольку остаюсь избранным (увы, теперь внешним) членом Ученого совета ИППИ.

Ваш М. А. Цфасман

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