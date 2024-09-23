Люди и обезьяны

Уважаемая редакция!

До чего же солнечная, прекрасная и по-летнему теплая стоит нынче осень! Даже не верится. Но жизнь берет свое, конечно. Началась дискуссия о дарвинизме. Помощник председателя правительства, экс-мэр Грозного и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников: «Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» — задался вопросом Хучиев.

Верующего мусульманина поддержали и православные христиане. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви Фёдор Лукьянов согласился с мнением Муслима Хучиева, заявив: «Согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую в заблуждение». По его мнению, дарвиновская теория «изначально безнравственна», поскольку она «предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша вселенная». «Теория эволюции не отвечает на вопрос зарождения жизни как таковой, на вопрос о сложности и разумности устройства живых существ, генетической деградации, свойственной изначально сложным системам, в ней отсутствует механизм, закрепляющий необратимые эволюционные изменения в организме», — заявил глава патриаршей комиссии.

Можно, конечно, вдаваться в детали и выяснять, в чем разница между воззрениями Чарлза Дарвина и современной эволюционной теорией, но я, не будучи специалистом в данном вопросе, не буду этим заниматься. Логику уважаемых религиозных деятелей и авторитетных представителей ислама понять легко: одно дело, если человека создал Бог с большой буквы, да еще и по своему образу и подобию. Это одухотворяет, накладывает ответственность, задает ориентиры. Иное дело, если человек «произошел от обезьяны»: ну какой тогда с него спрос? Подобный субъект может спокойно себе скакать по улице голышом, визжать и кидаться в окружающих своими фекалиями, какой с него спрос, когда такие предки?

С другой стороны, все-таки нельзя не понимать, что современная наука никак не позволяет с честным лицом утверждать, что мир был сотворен семь с половиной тысяч лет назад за семь дней. Да и глядя на современную молодежь очень сложно поверить, что человек является венцом творения: без обезьяны тут определенно не обошлось!

Как тут быть, как согласовать религиозные верования, научные воззрения, духовные скрепы и политическую целесообразность, я точно сказать не могу. Задача эта очень сложная. Конституцию не так давно уже обновили, и повода менять ее еще лет десять не будет, а там зафиксировано отделение религиозных объединений от государства. Поэтому переписывание школьных учебников, чтобы они соответствовали каким-либо религиозным верованиям, вряд ли будет правильным с точки зрения закона. Кроме того, есть множество людей, которым такое переписывание не понравится, да и с точки зрения внешнеполитической, с точки зрения восприятия нашей страны за рубежом изгнание дарвинизма из учебников вряд ли будет выглядеть хорошо. Нет, конечно, дружественные силы в Афганистане это одобрят, но вот как посмотрят на такие экзерсисы китайские товарищи, без взаимодействия с которыми нашей стране будет не так просто выстоять в противостоянии с глобальным Западом, сказать сложно… Но и совсем игнорировать мнение верующих в нынешней ситуации было бы политически близоруко… В общем, куда ни кинь — всюду клин.

Но давайте всё же попытаемся прикинуть какие-то варианты, при которых и волки сыты, и овцы целы. Можно было бы постараться удовлетворить всех, напечатав разные учебники, чтобы в одних излагалась научная точка зрения, а в других — религиозная. И учить детей верующих по креационистским учебникам, а детей неверующих — как сейчас. Но при таком подходе разрушается единство образования, что вряд ли приемлемо.

Проще поступить по-другому. А именно, указать, что современная наука предполагает, что атеисты и примыкающие к ним категории лиц «произошли от обезьяны», в то время как верующие люди, как утверждается в авторитетных религиозных книгах, были сотворены высшей силой. Думаю, и у атеистов не будет повода отрицать, что они есть продукт эволюции, и Муслим Хучиев вряд ли будет оспаривать тот факт, что его неверующие оппоненты произошли от обезьяны.

Ваш Иван Экономов