Актуальность Дарвина. Заявление Комиссии РАН по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН о преподавании теории эволюции в школах

В связи со звучащими призывами исключить теорию Дарвина из школьной программы, Комиссия по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН заявляет:

1. Концепция биологической эволюции, основанная на идеях Чарльза Дарвина, является фундаментом всей современной биологической науки. Речь идет не только о происхождении человека от древних приматов, а о происхождении всего живого от единого общего предка. Человек имеет общего предка не только с шимпанзе, но и со всеми клеточными формами жизни на планете. Этот вопрос не является предметом спора среди профильных специалистов: биологов, антропологов и палеонтологов, как в России, так и в мире. Этот вопрос также не является вопросом веры.

Принципы эволюции, сформулированные Дарвином и впоследствии дополненные исследователями XX и XXI веков, неразрывно связаны с важнейшими фундаментальными и прикладными направлениями в биологии. Эти принципы используются при разработке вакцин, антибиотиков и противораковых препаратов. Эволюционные представления играют центральную роль в борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур, в селекции растений и животных, в генной инженерии, выявлении генов человека, ответственных за врожденные заболевания, в изучении старения. Эволюционная биология проливает свет на прошлое человека и других живых существ, в том числе на их миграции, и раскрывает адаптации, которые помогали и продолжают способствовать их выживанию. В биологии не существует более фундаментальной теории, которая связывает вместе все разделы науки о жизни от молекулярной биологии и генетики до палеонтологии, зоологии и физиологии. Как говорил генетик-эволюционист Феодосий Григорьевич Добржанский: «Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции».

Разумеется, современная эволюционная биология ушла далеко вперед по отношению к идеям, сформулированным Дарвином, но основной выдвинутый им принцип, объясняющий механизм развития жизни на Земле, актуален как никогда: именно наследственность, изменчивость и естественный отбор объясняют многообразие жизни на нашей планете. С тех пор исследователи уточнили многие детали, которые не были известны во времена написания «Происхождение видов»: генетика раскрыла механизмы наследственности, а молекулярная биология объяснила причины и природу мутаций, лежащих в основе изменчивости. Тем временем палеонтология описала огромное многообразие вымерших существ, в том числе переходных форм.

Таким образом, теория Дарвина о механизмах возникновения биологического разнообразия является неотъемлемой частью современной теории эволюции, подтверждается экспериментальными наблюдениями, воспроизводится в лабораторных условиях и согласуется с данными из смежных областей.

Это можно сравнить с тем, как современная физика дополнила идеи Ньютона. И хотя физика законами Ньютона не исчерпывается, изучать ее без знания ньютоновской механики невозможно. Так и изучение современной биологии, генетики, микробиологии, генной инженерии и биоинформатики невозможно без теории эволюции.

Если, как предлагают некоторые деятели, исключить столь важную часть научной картины мира из школьной программы, пострадает, прежде всего, будущее российской науки и образования.

К сожалению, споры о теории эволюции с момента первой публикации книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов» часто имели идеологическую окраску, поскольку идеи Дарвина воспринималась как посягательство на сложившуюся религиозную картину мира. В связи с этим еще в XIX веке родилось множество мифов, распространяемых противниками дарвинизма. Увы, спустя 150 лет эти мифы продолжают повторять люди, далекие от биологии. Стоит поэтому подчеркнуть, что:

Дарвин никогда не «отрекался» от своих идей, эта легенда распространилась через много лет после смерти ученого;

теория эволюции не устарела, а наоборот, является основой современной биологии: никакой научной альтернативы эволюционной теории в биологии не существует, в чем легко убедиться, если попытаться найти публикации в самых авторитетных научных журналах, написанные с позиций антиэволюционизма (вы их не найдете);

в настоящее время эволюция человека изучена в подробностях; счет ископаемым находкам предков человека идет на тысячи. Наиболее актуальная экспозиция на эту тему в России находится сейчас в Биологическом музее им. К. А. Тимирязева в Москве.

2. Появляющиеся время от времени в России и за рубежом предложения «изъять учение Дарвина из школьных учебников», доходящие иногда до судебных разбирательств («обезьяньи процессы»), свидетельствуют о слабости просветительской и научно-популяризаторской деятельности, о недостаточной открытости науки для общества. Эту деятельность надо всемерно усиливать, расширять и совершенствовать: «Чем человек просвещеннее, тем он полезнее своему Отечеству» (А. С. Грибоедов).

Предложения об исключении теории эволюции из школьной программы сопровождаются заявлениями, будто бы дарвинизм способствует «духовному разложению». Однако речь идет об ознакомлении учащихся с установленными наукой фактами. Знакомство с теорией эволюции способствует духовному разложению не больше, чем изучение таблицы Менделеева, второго начала термодинамики или устройства Солнечной системы. Действительно, из гелиоцентрической модели вытекает, что наша планета не центр мироздания, а быстро вращающаяся голубая точка, одна из триллионов во Вселенной. Едва ли стоит уподобляться сторонникам плоской Земли, аналогичным образом отрицающим неприятные им факты. Напротив, отказ от преподавания фундаментальной для всей биологии теории эволюции приведет к росту научной безграмотности.

3. Вопрос о достоверности теории эволюции лежит сугубо в сфере естественных наук. При этом распространившееся утверждение, будто бы «все религии признали» ошибочность дарвинизма, не соответствует действительности. Достаточно вспомнить официальную позицию католической церкви. Еще в 1950 году Папа Римский Пий XII заявил, что нет конфликта между христианством и теорией эволюции. А в 1996 году в своем обращении к Папской академии наук Папа Иоанн Павел II подтвердил позицию Церкви, признающую создание человеческого тела через эволюцию: «Мой предшественник Пий XII в своей энциклике Humani generis (1950) уже утверждал, что между эволюцией и доктриной церкви в отношении человека и его создания нет конфликта, при условии, что мы не упускаем из виду некоторые фиксированные точки <…> Сегодня, более чем через полвека после появления этой энциклики, некоторые новые открытия приводят нас к признанию эволюции чем-то большим, чем просто гипотезой».

В истории православия также известны богословы, придерживавшиеся сходной позиции — теистического эволюционизма, такие, как Александр Мень. Существование верующих ученых-эволюционистов, среди которых был, например, один из основателей синтетической теории эволюции Феодосий Добржанский, говорит о том, что вполне можно быть верующим и при этом разделять современную научную картину мира, частью которой является теория эволюции.

4. В любом случае принимать решение о содержании школьной программы, особенно в той ее части, которая касается естественных наук, должны профильные специалисты. В данном случае — биологи.

В связи с вышесказанным Комиссия по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН считает недопустимым исключение эволюционной теории из школьного курса биологии. Обсуждение содержания школьной программы по биологии (как и по другим дисциплинам) возможно только с участием профильных специалистов, мнение которых должно быть приоритетным.

1 октября 2024 года

klnran.ru/2024/10/o-prepodavanii-teorii-jevoljucii-v-shkolah/