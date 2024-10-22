Астроновости: комета Цзыцзиньшань — ATLAS, полет к Европе, вспышка в Малом Магеллановом Облаке

«Европа» отправляется к Европе

Одним из самых ярких событий недавнего времени стал пятый тестовый запуск корабля Starship, осуществленный компанией SpaceX. Однако, по мнению многих экспертов, не менее значимым и даже грандиозным проектом, сравнимым с миссиями «Пионер», «Вояджер», «Кассини», Rosetta, New Horizons, «Хаябуса-2» и Juno, стал запуск миссии Europa Clipper к спутнику Юпитера Европе [1].

Автоматическая межпланетная станция (АМС) Europa Clipper — это научный зонд, который будет исследовать океан под поверхностью одного из самых многообещающих для жизни тел в нашей Солнечной системе — спутника Юпитера Европы. После гравитационных маневров у Марса и Земли аппарат направится к Европе, куда он прибудет в апреле 2030 года.

Europa Clipper — это самая крупная на текущий момент АМС NASA для межпланетных миссий из когда-либо созданных. Научная начинка аппарата включает в себя девять уникальных инструментов:

Плазменный прибор для магнитного зондирования. Этот инструмент определит толщину ледяного панциря, глубину океана и его соленость.

Подледный радар. Он позволит исследовать внутреннюю структуру Европы, не повреждая ледяной покров.

Картографический спектрометр. Этот прибор исследует состав поверхности спутника.

Магнитометр. Этот инструмент изучит характеристики магнитных полей Европы.

Две камеры высокого разрешения. Они будут делать фотографии поверхности.

Тепловизор. Он позволит получить информацию о температуре на спутнике.

Ультрафиолетовый спектрограф. Этот прибор исследует состав экзосферы Европы.

Масс-спектрометр. Он определит состав океана.

Анализатор поверхностной пыли. Этот инструмент будет измерять состав частиц, выброшенных из Европы, в поисках признаков жизни.

Зонд будет получать энергию от двух солнечных батарей, общая площадь которых превышает 100 м2. Помимо научной аппаратуры, на борту зонда будут находиться имена 2 620 852 человек, которые были выбраны в рамках акции «Послание в бутылке».

1. science.nasa.gov/mission/europa-clipper

«Хаббл» наблюдает NGC 5248

На этом снимке космического телескопа «Хаббл» запечатлена спиральная галактика NGC 5248, расположенная в созвездии Волопаса, на расстоянии 42 млн световых лет от Земли. Эта галактика также известна под обозначением Колдуэлл 45 [2].

NGC 5248 выделяется заметными спиральными рукавами, которые простираются от ядра через весь диск. В центре галактики, между внутренними концами спиральных рукавов, можно увидеть слабую структуру в виде бара, которая не так ярко выражена на снимке «Хаббла».

Подобные особенности, нарушающие вращательную симметрию галактики, оказывают значительное влияние на движение материи внутри нее, а в конечном итоге и на всю ее эволюцию. Они способствуют переносу газа из внешних областей во внутренние, где формируются звезды, и даже к центральной черной дыре, где повышенная концентрация материи может спровоцировать переход галактического ядра в активное состояние.

Эти потоки газа во многом определили облик NGC 5248. В галактике имеется множество ярких «областей звездообразования», где активно формируются звезды, среди них преобладают молодые. В галактике даже есть две очень активные кольцеобразные области звездообразования возле ядра, заполненные молодыми скоплениями звезд.

Эти «ядерные кольца» сами по себе необычное явление, так как на пути проникновения газа в ядро галактики возникает множество препятствий. И наличие второго кольца внутри первого в NGC 5248 свидетельствует о том, насколько сильны эти потоки материи и энергии.

Поскольку галактика находится относительно близко к Земле, ее яркие области со вспышками звезд привлекают повышенное внимание не только профессиональных исследователей, но и астрономов-любителей.

2. esahubble.org/images/potw2441a/

Редкая новая в Малом Магеллановом Облаке

В Малом Магеллановом Облаке — карликовой галактике, расположенной вблизи нашего Млечного Пути, — была зафиксирована редкая и необычайно яркая вспышка рентгеновского излучения. Наблюдения в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах, проведенные в рамках эксперимента по оптическому гравитационному линзированию (OGLE), а также системой оповещения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS) и космическим телескопом Swift, были предоставлены международной группой астрономов под руководством ученых из Университета штата Пенсильвания. Статья о наблюдениях и изучении редкого объекта опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society [3].

Система, ответственная за вспышку, получила название CXOU J005245.0–722844. Она была обнаружена участниками проекта Einstein Probe и подтверждена командой Swift как седьмой известный пример рентгеновской двойной системы, классифицированной как Be / White Dwarf. В таких двойных системах белый карлик вращается вокруг горячей звезды класса О/Ве, окруженной диском из звездного вещества. Астрономы ожидали, что подобные двойные системы будут встречаться довольно часто, и немногочисленность известных примеров представляет собой загадку.

Взрывы новых звезд происходят, когда вещество с поверхности соседней звезды попадает на поверхность белого карлика. После накопления достаточного количества вещества начинается термоядерный синтез, что и вызывает вспышку. Большинство новых звезд — это события, которые достигают умеренной яркости и затухают в течение нескольких недель. Однако эта новая звезда необычна не только своей чрезвычайно яркой вспышкой, но и коротким периодом свечения. По данным, опубликованным в научной статье, вспышка новой звезды в системе CXOU J005245.0–722844 была видна в оптическом диапазоне чуть меньше недели, а в рентгеновском — чуть менее двух недель.

3. academic.oup.com/mnras/article/534/3/1937/7760382

«Первая страница» атласа Вселенной от телескопа Euclid

7 ноября 2023 года специалисты Европейского космического агентства (ESA) сообщили, что Euclid прислал первые снимки. На них были запечатлены около 100 тыс. галактик в созвездии Персея, спиральная галактика IC 342, карликовая неправильная галактика NGC 6822, шаровое скопление NGC 6397, туманность Конская Голова и др. А 15 октября 2024 года во время Международного конгресса астронавтики в Милане представители ESA представили первую часть гигантского космического атласа, создаваемого космическим телескопом Euclid [4].

Огромная мозаика собрана из 260 снимков и содержит 208 гигапикселей данных. И это всего лишь 1% от трехмерного космического атласа, создаваемого телескопом Euclid, основная цель которого — изучить расширение Вселенной и тайны темной материи. Данные для этого «кусочка» карты собирали всего две недели — с 25 марта по 8 апреля 2024 года. Но за это время чувствительные камеры телескопа успели охватить 132 квадратных градуса южного неба и запечатлеть около 100 млн объектов в мельчайших подробностях. Это звезды как в нашем Млечном Пути, так и около 14 млн далеких галактик за его пределами. Всего же на данный момент Euclid собрал около 12% данных из запланированных, но пока не опубликованных, и к марту 2025 года в ESA обещают обработать и продемонстрировать еще 53 квадратных градуса «небесной мозаики». В 2026-м научное сообщество должно получить доступ к наблюдениям за весь первый год миссии.

Euclid был запущен в июле 2023 года для изучения темной материи. Аппарат находится во второй точке Лагранжа (L 2 ) в системе Солнце — Земля. Как подчеркивают специалисты, это идеальное место для расположения подобных космических обсерваторий и телескопов. Поскольку объект в точке L 2 способен длительное время сохранять свою ориентацию относительно Солнца и Земли, производить его экранирование и калибровку становится гораздо проще.

Данные телескопа Euclid позволят изучить распределение темной материи и действие темной энергии, которая, как предполагает современная космология, непосредственно влияет на скорость расширения Вселенной.

4. esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Euclid/Zoom_into_the_first_page_of_ESA_Euclid_s_great_cosmic_atlas

Изображение номера — комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS)

При всем богатстве выбора альтернативы не было. Совсем.

Потому что все социальные сети и медиа заполонили изображения яркой кометы, хорошо видимой даже невооруженным глазом на вечернем небе сразу после заката. Но при «вооружении» глаза можно было дополнительно заметить весьма интересные детали. Так, новосибирскому астрофотографу Алексею Полякову удалось снять антихвост кометы.

Антихвост — это один из трех видов хвостов, которые появляются у кометы при ее приближении к Солнцу. Особенность этого хвоста, возникающего после прохождения перигелия, заключается в том, что, в отличие от двух других хвостов — пылевого и газового, он направлен в сторону Солнца, а не от него, поэтому он геометрически противоположен другим хвостам. Антихвост состоит из крупных частиц пыли, которые, в силу своей массы и размеров, слабо подвержены влиянию солнечного ветра и, как правило, остаются в плоскости орбиты кометы, в конечном итоге принимая форму диска. Из-за довольно малой концентрации частиц пыли увидеть этот диск в обычных условиях практически невозможно. Поэтому его можно зафиксировать только с ребра, когда он достаточно ярок для наблюдений. Это становится возможным в короткий промежуток времени, когда Земля пересекает область, близкую к плоскости орбиты кометы. В результате диск становится виден в форме небольшого хвоста, направленного в сторону Солнца.

Алексей Кудря