О Каповой пещере (Шульган-Таш) — уникальном памятнике культуры и природы

Капова пещера находится на Южном Урале — в Башкортостане, в заповеднике Шульган-Таш. Это одна из крупнейших и древнейших пещер Урала. Ее протяженность составляет 3931 м, амплитуда (вертикальный диапазон) — 178 м. В пещере преобладают крупные галереи и залы (рис. 1).

Первые наблюдения в пещере сотрудники ВСЕГЕИ и волонтеры — члены Русского географического общества под общим руководством Ю. С. Ляхницкого — проводили еще в 1975 году, но планомерные исследования начались с 1982 года. С 1995 года работы велись по договору с Научно-производственным центром по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан (Ляхницкий и др., 1897, 1999, 2010, 2013).

Одной из задач, стоящих перед группой, было проведение фотофиксации древних изображений. Палеолитическая живопись Каповой пещеры (Шульган-Таш) уникальна для Восточной Европы. Она имеет огромное культурологическое значение как феномен творчества наших древних предков. Рисунки была открыты А. В. Рюминым в 1959 году [7], исследовались О. Н. Бадером [1], В. Е. Щелинским и др.

К сожалению, природные условия в Каповой пещере не способствуют сохранению рисунков. Несмотря на принимаемые меры, идет медленная деградация изображений. Поэтому особо важным было провести комплексную фиксацию изображений и сохранить их облик для будущих поколений.

В результате длительной настойчивой работы мы опубликовали два альбома [4] и «Каталог рисунков и знаков пещеры Шульган-Таш (Каповой)» [5]. В соответствии с разработанной нами методикой фиксация живописи включала: ее фотофиксацию, морфометрию (фиксацию геометрических размеров изображений), топографическую привязку, визуальную фиксацию субстрата (описание особенностей рельефа субстрата красочного слоя), микрофотофиксацию субстрата (фиксацию мелкомасштабных характеристик субстрата красочного слоя) и компьютерное дешифрирование изображений. Непосредственно фотографирование рисунков проводил большей частью Олег Минников.

Компьютерное дешифрирование изображений необходимо для восстановления их первичного облика. В некоторых случаях удавалось воссоздать облик изображений, от которых остались только реликты. Процесс сводился к усилению полезного сигнала (линий) и ослаблению случайных пятен, трещин, загрязнений. В качестве примера приводится дешифровка изображения «Новый мамонт», открытого нами на северной стене Зала Знаков. При фотофиксации мы получили бледное слабо структурированное пятно. Мамонта мы в нем распознали только на экране монитора при дешифрировании (рис. 2). Детальное изучение рисунка показало правильность дешифрирования — были замечены процарапанные линии бивней мамонта. И подобных случаев было достаточно много.

Рис. 2. Фотография и результаты дешифрования изображения «Новый мамонт» [5]

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Критерий типичности, схожести изображений из пещеры Шульган-Таш с известными образцами из пещер Западной Европы, соответствие исследуемых изображений по стилистическим, морфологическим, морфометрическим, цветовым особенностям с типичными, признанными, «эталонными» рисунками позволяет относить их к палеолитическим.

Изотопные методы определения возраста рисунков

В 2013 и 2014 годах были проведены совместные работы с Ю. В. Дублянским [2], в результате которых впервые удалось определить абсолютный возраст субстрата красочного слоя и перекрывающих его натечных кор. Это позволило достоверно определить временной интервал создания изображений (14–19 тыс. лет).

В процессе фиксации палеолитической живописи мы детально обследовали старые и открывали новые рисунки. Некоторые из них определены достаточно уверенно и имеют существенное значение [5]. Такими являются: «Новый мамонт» (рис. 2), «Архар», «Черный мамонт», «Олень» и др. — всего 7 изображений. Под «Большой лошадкой» — композиции восточной стены Зала Рисунков, перед «Носорогом» находится маленький рисунок, который ранее интерпретировался как мамонт, но мы доказали, что это «Маленький носорог». Всего в нашем каталоге приводится 195 изображений.

В 2018 году реставратор Эудаль Антон Гийоме вскрыл из-под четырехсантиметровых натечных кальцитовых кор на композиции «Лошадки» Зала Хаоса прекрасное реалистичное изображение верблюда (рис. 3). Это единственное реалистичное изображение верблюда хорошей сохранности времен палеолита в мировой практике. Но за несколько лет до этого нами был выявлен рисунок верблюда плохой сохранности, в подлинность которого тогда никто не поверил.

Основным результатом наших работ стало издание каталога изображений «Рисунки и знаки пещеры Шульган-Таш (Каповой)» [5], который детально передает ситуацию с палеолитическими изображениями в пещере до удаления граффити и стал главным материалом в работе всех исследователей, работавших с живописью в последующие годы. Материалы каталога легли в основу досье номинации объекта «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш» для включения в фонд «Всемирного наследия» ЮНЕСКО.

Выводы, сделанные по результатам фиксации изображений

Изображения пещеры Шульган-Таш могут быть разделены по морфологии, цвету и стилистике на ряд типов, которые в свою очередь делятся на группы.

Прежде всего это красные зооморфные рисунки (тип № 1) Зала Рисунков (группа 1) в значительной мере реалистичные, близкие по стилистике и конфигурации к солютрейским и мадленским рисункам Западной Европы [5] (рис. 4, 5).

Среди зооморфных рисунков преобладают мамонты (7), два шерстистых носорога и бизон. Рисунки косвенно могут быть датированы возрастом артефактов из культурного слоя. Возраст углей из шурфа О. Н. Бадера под восточной стеной зала, вскрытого позднее Татьяной Щербаковой, по данным лаборатории ВСЕГЕИ, составляет 19 тыс. лет. Это наиболее древние рисунки пещеры, относящиеся к верхнему палеолиту (рис. 5).

Ко второй группе зооморфных рисунков могут быть отнесены реалистичные красные и близкие к полихромным рисунки с хорошо выраженными элементами стилизации. К этой группе относятся «Лошадки» Зала Хаоса (рис. 3) и «Бизон» из Зала Знаков. Среди животных этой группы уже нет мамонтов. Они несут черты некоторой стилизации. Зооморфные рисунки сопровождаются двумя трапециями. Они начерчены геометрически четко, обладают разным числом ребер и другими особенностями внутренней структуры.

Третья группа зооморфных рисунков — это небольшие зооморфные стилизованные и формализованные силуэтные изображения. Рядом с ними уже нет трапеций. Появляются различные новые знаки: U-образные, радиальные, круговые, производные трапеций и др. При этом уже не наблюдается четкой связи зооморфных рисунков со знаками. Вторым типом изображений являются разнообразные геометрические фигуры, которые мы называем «знаками». Наиболее интересная и многочисленная группа знаков — характерные трапеции, встречающиеся исключительно в пещере Шульган-Таш (рис. 6, табл.).

Они расширяются кверху, имеют внутренние круто наклонные, симметрично расположенные ребра и свешивающиеся с верхних углов «ушки». Все знаки имеют специфический красный цвет. Вторая группа знаков — треугольники. Наиболее интересны «двойные треугольники» со вставленным во внешний треугольник подобным, более мелким треугольником.

Третья группа знаков — «трезубцы». При ближайшем рассмотрении оказывается, что эта фигура является производной от трапеции. Отличается она тем, что содержит только одно внутреннее ребро, ее боковые грани параллельны, а верхняя грань слабо прорисована и почти незаметна.

Четвертая группа — производные от трапеций, с внутренней, иногда сложной структурой, обычно параллельными боковыми гранями и двойными короткими «ушками». Типичным примером является «Сложная трапеция» из щели Зала Хаоса (рис. 7).

Пятая группа — U-образные структуры, обычно небольшого размера (10–15 см).

Шестая группа — «рогатки». Это знак, напоминающий асимметричную рогатку (фрагмент ветки с отростком), который сопровождается рядом отрезков прямых линий.

Седьмая группа — структуры центрального типа, состоящие из отрезков окружности, дуг или спиралей с ярким изометричным пятном в центре.

Восьмая группа — красные отрезки прямых или слегка изогнутых линий, расположенных по вертикали, как правило, группами.

К девятой группе относятся единичные, комплексные сложные знаки, состоящие из нескольких элементов.

Десятая группа — это «точки», маленькие красные бледные значки. Среди них встречаются «точки-указатели», мелкие значки, фрагменты реликтов рисунков и мелкие природные минеральные обособления.

Еще один очень сложный и неоднородный тип рисунков — пятна, которые визуально выглядят как бесструктурные красные изображения неправильной формы. Это реликты очень плохо сохранившихся рисунков. Иногда еще один тип изображений выделяется условно, так как подлинность этих рисунков пока не доказана. Это черные угольные архаичные, с признаками примитивизма рисунки, присутствующие только в Зале Рисунков.

Таким образом, изображения Каповой пещеры достаточно разнообразны. Они вряд ли укладываются в понятие «живопись» и представляют собой сложную систему культовых, условных символов, абстрактных и, возможно, информационных знаков.

Рисунки Каповой пещеры существенно постарели — утратили яркость, контрастность, первичные разнообразные оттенки. Этот процесс изменения различных окислов железа и перехода в тонкодисперсный гематит, главным образом под действием увлажнения пленочной влаги в течение тысячелетий, вполне закономерен.

Анализ материала позволяет нам сделать ряд выводов. О. Н. Бадер в своей монографии [1] (см. табл.) проводил мысль о достаточно высокой степени близости «живописи» Каповой пещеры и западноевропейских аналогов. Нам представляется, что между ними существуют и существенные различия, а сама концепция создания изображений пещеры Шульган-Таш и многие из рисунков и знаков достаточно специфичны и имеют право считаться самобытными в рамках общего мирового культурного поля палеолита. Это прежде всего касается концептуальных различий рисунков первой группы (из Зала Рисунков) и аналогов Западной Европы.

Первая композиция восточной стены Зала Рисунков представляет собой торжественное шествие зверей, возможно, олицетворяющих тотемы каких-то групп людей. Все они расположены закономерно, композиционно связаны воедино. Все, кроме одного животного, идут по периметру зала справа налево. Впереди — одинокий «Идущий мамонт», динамичная, хорошо прочерченная фигура. Сзади на некотором отдалении движутся остальные животные, образующие большой клин, на острие которого находится «Большая лошадь». Возможно, эта процессия, идущая в микрокосмосе зала против часовой стрелки навстречу солнцу, олицетворяет круговорот вселенной. Создается впечатление торжественной процессии. Строго говоря, это не просто «живопись», а сюжет на эзотерическую тему, построенный по определенному канону (рис. 4).

Если сравнить эту композиции с многочисленными рисунками пещер Западной Европы, в первый момент кажется, что они значительно примитивнее, но на самом деле они просто другие по замыслу. Разница между западными многофигурными живописными шедеврами и композициями пещеры Шульган-Таш приблизительно такая же, как между великолепием живописи католических храмов и образностью византийско-русской иконы. Мастер из пещеры Шульган-Таш стремился не столько отразить внешнюю красоту животных, сколько создать их образы, передать внутреннюю торжественность встречи людей с миром Природы, с высшими силами, в которые они верили. Это своеобразный палеолитический алтарь, а не картинная галерея. Отсюда и соблюдение определенных канонов, условности в изображениях. Создававшие живопись в Западной Европе и на Урале обладали специфическими творческими особенностями — в одном случае преобладал художественный эстетический импульс, в другом — стремление передать духовный потенциал. Есть существенные различия и в знаках (табл. 1).

Прямоугольные, квадратные, «тектиформные» решетки — знаки на Западе (см. табл.) — никак не являются аналогами специфических трапеций пещеры Шульган-Таш. В западных пещерах знаки, как правило, размещены бессистемно, а в Каповой пещере они всегда закономерно нанесены рядом с зооморфными рисунками. Следуя за Андре Леруа-Гураном1, принято считать, что все палеолитические знаки призваны отражать мужское и женское начало. Нам кажется, что сведение вслед за Фрейдом всего мира подсознания человека к сексуальному влечению не отражает полностью его природы. Человек уже в то время был богаче, многогранней, тонко понимал природу, имел творческий импульс, стремился к достижению разнообразных целей.

В современной археологии известны артефакты, свидетельствующие о календарных понятиях кроманьонцев. Не исключено, что трапеции имеют календарную функцию (12 лунных месяцев). Это были достаточно развитые люди современного вида, им вполне могли быть доступны понятия о числительных, и они могли их отразить в виде этих специфических трапеций. О возможности появления численных и календарных знаков в графике палеолита писал Б. А. Фролов еще в 1974 году [8]. Ян Елинек считает, что палеолитические знаки «без сомнения, являются прямыми предшественниками письменности» и свидетельствуют о «богатом мире палеолитических традиций абстрактного изображения» [3] — высоком уровне мышления кроманьонцев. Мы всецело поддерживаем этот вполне обоснованный вывод крупного вдумчивого исследователя.

Разнообразие стилей рисунков, смена традиций знаков, их морфологическое разнообразие, сопровождающееся сменой площадок, приуроченность определенных групп знаков к изолированным площадкам, на наш взгляд, свидетельствуют о сравнительно длительном периоде использования пещеры Шульган-Таш в качестве святилища. Изображения, по-видимому, создавались на протяжении четырех тысяч лет. Об этом же свидетельствует наличие стилизованных рисунков, очень близких по форме к рисункам других памятников, имеющих значительно более позднюю датировку. Характерным для пещеры Шульган-Таш является практическое отсутствие классических палимпсестов, хаотического наложения новых рисунков на старые, хотя на Западе это обычное явление. Зато встречается дорисовка, вернее, корректировка, умышленное изменения ранних знаков. Существуют случаи, которые могут интерпретироваться как уничтожение более ранних знаков.

Надо отметить, что разнообразие и число абстрактных знаков (по отношению к зооморфным рисункам) пещеры Шульган-Таш значительно выше, чем в западных пещерах. Ян Елинек отмечает преобладание абстрактных мотивов в изобразительном искусстве Центральной и Восточной Европы по отношению к изображениям Западной Европы. Эта тенденция существенно усилилась в Каповой пещере. Знаки там образуют системные группы, а не размещены хаотично. Отчетливо видна смена традиций в изображении рисунков и знаков. Это можно объяснить тем, что Капова пещера была крупнейшим региональным святилищем очень длительное время.

Таким образом, описанные свойства и особенности изображений пещеры Шульган-Таш убедительно свидетельствуют о самобытности этого интереснейшего памятника — очага древнейшей оригинальной культуры.

Данные, полученные при определении возраста субстрата рисунков и перекрывающих кор, свидетельствуют о значительных временных рамках и не противоречат нашим предположениям о разновременности создания изображений.

Некоторые западные археологи утверждают, что живопись Каповой пещеры создана выходцами из Западной Европы. Однако исследования группы Genotek показывают, что была активная миграция кроманьонцев из Африки 240 тыс. лет назад через Баб-эль-Мандебский пролив, Аравию и Ормудский пролив в Казахстан, в район южнее Балхаша, западнее Байкала, к востоку от Южного Урала, и 17,3 тыс. лет назад — на Южный Урал, в том числе в район Каповой пещеры. Судя по всему, живопись Каповой пещеры создали эти люди.

Очень большое значение имеет сохранность живописи. На втором этаже 13 изображений находятся в удовлетворительном состоянии по сохранности, 1 — в среднем и 11 — в неудовлетворительном, а на первом этаже 129 — в неудовлетворительном, 27 — в среднем и только 14 — в удовлетворительном.

К сожалению, мы вынуждены констатировать неутешительную картину сохранности изображений в пещере в целом (относительно момента их создания) в связи с неблагоприятными условиями для их сохранения в течение тысяч лет. Это является стимулом для активизации работ по консервации рисунков, разработке методов улучшения условий их сохранения и проведения закрепления красочного слоя при проведении реставрационных работ.

В целом проведенная нами фиксация позволила создать цифровые копии практически всех изображений пещеры, известных к 2016 году. В процессе удаления из пещеры варварских граффити вскрылись новые изображения, существенно изменился облик стен полостей. Проведенная позднее 3D-съемка пещеры позволила еще надежнее привязать изображения к стенам полостей. Это требует проведения новой фиксации изображений и создание нового каталога.

Основным выводом наших работ является доказательство существования в палеолите самостоятельного Южно-Уральского центра древнейшей культуры, аналогичного Западно-Европейскому, но имеющего определенную специфику и индивидуальные особенности.

Юрий Ляхницкий, канд. геол.-мин. наук,

вед. науч. сотр. Всероссийского геологического института им. А.П. Карпинского,

председатель Комиссии карстоведения и спелеологии Русского географического общества (СПб отделения),

член Европейского союза охраны геологического наследия (Pro GEO)

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1 Андре Леруа-Гуран (André Leroi-Gourhan, 1911–1986) — французский археолог, палеонтолог, палеоантрополог и антрополог. Интересовался проблемами доисторической технологии и эстетики, а также философской рефлексией.