ТрВ № 22 (416) за 2024 г.: Не думай об аттосекундах свысока

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 416 от 5 ноября 2024 года в PDF
Анонс номера
Не думай об аттосекундах свысока
Сергей Попруженко и Дмитрий Лобачев беседуют о том, какие технологические прорывы можно ожидать от аттосекундной физики, — стр. 1–3
Любительская астрономия сегодня
Алексей Кудря беседует со Станиславом Коротким — стр. 4–5
Сюрприз микроквазара SS433, подробности миссии Artemis 3, пик солнечной активности…
…и другие астроновости в обзоре Алексея Кудря — стр. 6–7
Слет специалистов по двукрылым
Никита Вихрев о XII диптерологическом симпозиуме в Зооинституте РАН — стр. 8
Дорога в космос
Александр Хохлов о конференции по космическому образованию в ИКИ РАН — стр. 9
Принципу запрета Паули — сто лет
Историко-научный очерк Николая Кузнецова — стр. 10–11
Революция в языке
Александр Марков и Оксана Штайн о том, почему филолог Юрий Тынянов внимательно читал Ленина, — стр. 13
Самоходные статуи в Сивцевом Вражке
Ностальгические заметки Александра Мещерякова — стр. 16
Справедливость восторжествовала
Тушинский районный суд Москвы признал незаконным увольнение Михаила Гельфанда с должности гл. науч. сотр. ИППИ РАН. Ученому выплатят сумму, равную неполученному заработку за время вынужденного прогула в размере 522 тыс. руб. Кроме того, суд постановил выплатить истцу 20 тыс. руб. компенсации за моральный вред.