ТрВ № 22 (416) за 2024 г.: Не думай об аттосекундах свысока

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 416 от 5 ноября 2024 года в PDF

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Анонс номера

Не думай об аттосекундах свысока

Сергей Попруженко и Дмитрий Лобачев беседуют о том, какие технологические прорывы можно ожидать от аттосекундной физики, — стр. 1–3

Любительская астрономия сегодня

Алексей Кудря беседует со Станиславом Коротким — стр. 4–5

Сюрприз микроквазара SS433, подробности миссии Artemis 3, пик солнечной активности…

…и другие астроновости в обзоре Алексея Кудря — стр. 6–7

Слет специалистов по двукрылым

Никита Вихрев о XII диптерологическом симпозиуме в Зооинституте РАН — стр. 8

Дорога в космос

Александр Хохлов о конференции по космическому образованию в ИКИ РАН — стр. 9

Принципу запрета Паули — сто лет

Историко-научный очерк Николая Кузнецова — стр. 10–11

Революция в языке

Александр Марков и Оксана Штайн о том, почему филолог Юрий Тынянов внимательно читал Ленина, — стр. 13

Самоходные статуи в Сивцевом Вражке

Ностальгические заметки Александра Мещерякова — стр. 16

Справедливость восторжествовала

Тушинский районный суд Москвы признал незаконным увольнение Михаила Гельфанда с должности гл. науч. сотр. ИППИ РАН. Ученому выплатят сумму, равную неполученному заработку за время вынужденного прогула в размере 522 тыс. руб. Кроме того, суд постановил выплатить истцу 20 тыс. руб. компенсации за моральный вред.