ТрВ № 22 (416) за 2024 г.: Не думай об аттосекундах свысока

05.11.2024 / № 416 /  Выпускающие редакторы: Максим Борисов, Алексей Огнёв /  Архив /  No Comments

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 416 от 5 ноября 2024 года в PDF

Материалы номера в HTML

ТрВ № 22 (416) за 2024 г.: Не думай об аттосекундах свысокаАнонс номера

Не думай об аттосекундах свысока
Сергей Попруженко и Дмитрий Лобачев беседуют о том, какие технологические прорывы можно ожидать от аттосекундной физики, — стр. 1–3

Любительская астрономия сегодня
Алексей Кудря беседует со Станиславом Коротким — стр. 4–5

Сюрприз микроквазара SS433, подробности миссии Artemis 3, пик солнечной активности…
…и другие астроновости в обзоре Алексея Кудря — стр. 6–7

Слет специалистов по двукрылым
Никита Вихрев о XII диптерологическом симпозиуме в Зооинституте РАН — стр. 8

Дорога в космос
Александр Хохлов о конференции по космическому образованию в ИКИ РАН — стр. 9

Принципу запрета Паули — сто лет
Историко-научный очерк Николая Кузнецова — стр. 10–11

Революция в языке
Александр Марков и Оксана Штайн о том, почему филолог Юрий Тынянов внимательно читал Ленина, — стр. 13

Самоходные статуи в Сивцевом Вражке
Ностальгические заметки Александра Мещерякова — стр. 16

Справедливость восторжествовала

Тушинский районный суд Москвы признал незаконным увольнение Михаила Гельфанда с должности гл. науч. сотр. ИППИ РАН. Ученому выплатят сумму, равную неполученному заработку за время вынужденного прогула в размере 522 тыс. руб. Кроме того, суд постановил выплатить истцу 20 тыс. руб. компенсации за моральный вред.

См. также:

Подписаться
Уведомление о
guest

0 Комментария(-ев)
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Оценить: 
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
 
 