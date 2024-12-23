ТрВ № 25 (419) за 2024 г.: Подсчет звездных супервспышек

24.12.2024 / № 419 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв, Максим Борисов /  Архив /  No Comments

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 419 от 24 декабря 2024 года в PDF

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ТрВ № 25 (419) за 2024 г.: Подсчет звездных супервспышекАнонс номера

SpaceX, Boeing, Blue Origin и Россия
Александр Хохлов о том, что происходило в космонавтике в 2024 году, — стр. 2

Алексей Кудря: Астроновости
Взаимоотношения звезд и черных дыр, необычные пульсары и новый взгляд на раннюю Вселенную — стр. 4–5

Особенности межкультурной коммуникации в студенческой среде Германии
Заметки из Нордхаузена Софьи Гайдашстр. 6–7

Про одну демографическую антиутопию
Юрий Угольников о книге британского демографа Пола Морланда — стр. 7

Диалоги Бонгарда и Нюберга: может ли машина мыслить?
Наброски Олега Орлова к сценарию кинофильма о советской лаборатории биофизики зрения в эпоху Оттепели — стр. 8—9

Год великого перелома в физике и его предыстория
Исторический очерк Алексея Левинастр. 10–12

Страх перед временем и поиск нового
Александр Марков и Оксана Штайн об уроках Льва Толстого — стр. 13

Измерения и только измерения
Новый рассказ Павла Амнуэлястр. 14–15

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