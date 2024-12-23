ТрВ № 25 (419) за 2024 г.: Подсчет звездных супервспышек

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 419 от 24 декабря 2024 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

SpaceX, Boeing, Blue Origin и Россия

Александр Хохлов о том, что происходило в космонавтике в 2024 году, — стр. 2

Алексей Кудря: Астроновости

Взаимоотношения звезд и черных дыр, необычные пульсары и новый взгляд на раннюю Вселенную — стр. 4–5

Особенности межкультурной коммуникации в студенческой среде Германии

Заметки из Нордхаузена Софьи Гайдаш — стр. 6–7

Про одну демографическую антиутопию

Юрий Угольников о книге британского демографа Пола Морланда — стр. 7

Диалоги Бонгарда и Нюберга: может ли машина мыслить?

Наброски Олега Орлова к сценарию кинофильма о советской лаборатории биофизики зрения в эпоху Оттепели — стр. 8—9

Год великого перелома в физике и его предыстория

Исторический очерк Алексея Левина — стр. 10–12

Страх перед временем и поиск нового

Александр Марков и Оксана Штайн об уроках Льва Толстого — стр. 13

Измерения и только измерения

Новый рассказ Павла Амнуэля — стр. 14–15