Всероссийский эталон

Уважаемая редакция!

Вот и настала в Москве зима, пусть пока и в «евроформате». Весна, лето, осень, зима — таков естественный круговорот природы и жизни. Как подметил еще древнегреческий мыслитель Гераклит Эфесский, всё течет, всё изменяется. Но я очень рад, что в нашем изменчивом мире есть что-то, что таким изменениям не подвержено. Во-первых, это, конечно, наши традиционные духовно-нравственные ценности, покушаться на которые мы никому не позволим. А во-вторых, и я особенно горд этим, это люди, которые стали синонимом высокого уровня российского университетского образования, его гарантией и, так сказать, всероссийским эталоном.

Да, да, я имею в виду Виктора Антоновича Садовничего, главного ректора страны. Он был избран на свой пост в самое трудное время для страны, в марте 1992 года. И с тех пор много раз избирался и назначался ректором МГУ. Последний раз это случилось совсем недавно, когда Владимир Владимирович подписал указ о продлении полномочий Виктора Антоновича еще на пять лет. В 2029 году наш любимый ректор на своем посту вступит в свой десятый десяток, надеюсь, таким же бодрым, полным идей и сил, как всегда!

Вдумайтесь, коллеги: почти 33 года стоит он у руля МГУ, и какие это были 33 года! Он возглавил родной университет, как я уже сказал, в самое сложное для страны время, когда Советский Союз был разрушен, а к власти пришли прозападные реформаторы, заинтересованные в разрушении мощи великой страны по заданию своих заокеанских покровителей и, конечно, в набивании своих карманов.

Для этих людей Виктор Антонович был чуждым элементом, «красным ректором», но, несмотря на это, ему удалось в тяжелейших условиях начала 1990-х сберечь наш университет, сохранить его от развала и растаскивания, повести по дороге созидания и развития. И в дальнейшем наш ректор стоял во главе сопротивления тем, кто проталкивал вестернизацию и болонизацию нашего высшего образования, Садовничий был голосом думающего и ответственного российского образовательного сообщества.

Посмотрите, коллеги, у нас нет никого, кто на протяжении столь долгого времени находится на своем руководящем посту. За 33 года сменилось три мэра Москвы: на смену Гавриилу Попову пришел Юрий Лужков, последнего в свою очередь сменил Сергей Собянин. И Россию возглавляли в этот период три человека: Борис Ельцин, Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Можно сказать, что Виктор Антонович остается эталоном и константой российского высшего образования!

Есть, конечно, в нашем научно-образовательном сообществе и другие выдающиеся личности — да что там, прямо скажем, титаны. Это, конечно, в первую очередь Михаил Валентинович Ковальчук, являющийся столь же несомненным интеллектуальным лидером российской науки, как Виктор Антонович — лидером российского образования.

Однако справедливости ради нужно заметить, что, пожалуй, Виктору Антоновичу выпал жребий действовать в более сложных условиях. Не мое, конечно, дело сравнивать масштаб гигантов мысли и титанов духа, но, согласитесь, Садовничий боролся за российское образование в самую тяжелую и мрачную годину, в пору, когда сама российская государственность стояла под вопросом. А звезда Ковальчука, при всем моем к нему безграничном уважении, взошла в тот момент, когда Владимир Владимирович поднимал Россию с колен.

Как похорошел и разросся МГУ при Викторе Антоновиче — это просто чудесная история! Которая, вдобавок, показывает всю несостоятельность популярных некогда у нас идей об ограничениях на занятие руководящих должностей по возрасту и числу сроков. Мол, нужна постоянная ротация, во избежание застоя необходимо менять руководителей и давать дорогу молодым.

Это вроде бы разумные соображения, однако они начисто игнорируют все индивидуальные особенности, придавая процессу смены власти механистический характер. А ведь один человек и в 30 лет никуда не годится, в то время как другой и в 80 еще очень даже ого-го! И когда мы меняем опытного, мудрого и сильного руководителя на более молодого просто потому, что «так надо», велика опасность серьезно потерять в качестве управления. Последствия могут быть плачевны! Хорошо, что у нас осознали это как на уровне ведущего университета, так и на уровне всей страны, и смогли сохранить у руля тех, кто по своим качествам не имеет себе равных!

Ваш Иван Экономов