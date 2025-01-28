Вдвоем к Луне на одной ракете

15 января 2025 года успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 FT Block 5 с миссией Blue Ghost с пусковой площадки LC-39A космического центра им. Кеннеди (Флорида, США). В рамках миссии были запущены два частных лунных спускаемых аппарата: Blue Ghost M1 от компании Firefly Aerospace и Hakuto-R M2 от японской компании ispace.

Blue Ghost M1: Лунный посадочный модуль от Firefly Aerospace1

Американская компания Firefly Aerospace, базирующаяся в Техасе, активно развивает свои компетенции в области космических технологий — Blue Ghost M1 стал их первым крупным проектом для Луны. Посадочный модуль Blue Ghost M1 создан в рамках контракта NASA по программе CLPS (Commercial Lunar Payload Services). Сумма контракта — 93,3 млн долл. Ключевая цель миссии — доставка полезной нагрузки на поверхность Луны для научных исследований и демонстрации технологий. Примечательно, что полезные нагрузки также представляют собой пример успешного государственно-частного партнерства:

LISTER — прибор, предназначенный для изучения тепловых потоков в приповерхностном слое реголита на глубине 2–3 м. Он создан частной компанией Blue Origin.

LPV — Lunar PlanetVac, предназначен для пневматического сбора образцов реголита путем их сортировки в камере сбора проб (после посадки будет выпущена струя газа для сбора образцов реголита). Также создан Blue Origin.

RAC — эксперимент для определения способности реголита прилипать к разным материалам. Изготовлен частной компанией Aegis Aerospace.

Инструмент NGLR — будет определять расстояние до Луны и Земли во время полета. Предоставлен Мэрилендским университетом.

RadPC — компьютер, устойчивый к сбоям, вызываемыми космическими лучами. Установлен Университетом Монтаны.

LMS — будет изучать электромагнитные поля мантии Луны. Получен от Юго-Западного исследовательского института.

Инструменты EDS (эксперимент по удалению лунной пыли прибором с поверхностей без движущихся частей), LEXI (эксперимент для получения нескольких рентгеновских снимков Земли для определения границ ее магнитного поля) и SCALPSS (камера для фиксации воздействия посадочного модуля на реголит во время прилунения) предоставленны NASA.

И наконец LuGRE (эксперимент по использованию глобальной системы навигации во время полета к Луне) является совместной разработкой NASA и ASI.

План полета включает маневрирование на околоземной орбите в течение 25 дней. После этого аппарат совершит четырехдневный перелет на окололунную орбиту, на которой будет оставаться еще 16 дней. Через 45 дней после старта планируется посадка с четырнадцатидневным сроком активного существования на Луне. Место посадки — Море Кризисов, рядом с горой Латрей. Фотоальбом миссии можно будет просматривать в профиле Firefly Aerospace на Flickr2.

Hakuto-R M2: Японский подход к лунным исследованиям3

Hakuto-R M2 (HAKUTO-R Resilience) — это второй аппарат в серии миссий Hakuto-R японской компании ispace, которая специализируется на разработке технологий для лунной экономики. Hakuto-R M2 представляет собой усовершенствованную версию первого аппарата M1, который пытался совершить посадку на Луну в 2023 году, но потерпел неудачу. Учтя ошибки, ispace модернизировала свою платформу, повысив надежность систем навигации и посадки.

Миссия M2 включает доставку научной нагрузки, а также демонстрацию технологий для работы на Луне. На борту лунного посадочного модуля Resilience размещены полезные нагрузки, также являющиеся примером успешного государственно-частного партнерства:

Оборудование для электролиза воды. Предоставлено компанией Takasago Thermal Engineering Co.

Эксперимент по производству пищи. Автономный модуль от компании Euglena Co.

Датчик для измерения радиации в глубоком космосе. Разработан кафедрой космических наук и инженерии Национального центрального университета Тайваня.

Памятная пластина. Создана Bandai Namco Research Inc. по мотивам «Хартии Вселенского Века» из анимационного сериала Mobile Suit Gundam UC.

Микроровер Tenacious. Разработан ispace-EUROPE. Ровер будет исследовать место посадки, собирать лунный реголит и передавать данные обратно на посадочный модуль. Он оснащен HD-камерой, установленной спереди, и ковшом.

Moonhouse — модель дома шведского художника Микаэля Генберга, установлена на ровере.

Перелет до Луны займет 4–5 месяцев, посадка планируется в районе Моря Холода.

Ключевая цель Hakuto-R M2 — отработать коммерческую модель доставки грузов на Луну и поддержать развитие «лунной экономики». Компания планирует предлагать свои услуги правительствам и коммерческим клиентам.

Будущее лунной логистики

Обе миссии представляют собой часть глобального тренда по созданию коммерческой инфраструктуры на Луне. Успех этих аппаратов будет способствовать развитию технологий, необходимых для освоения Луны, и стимулировать инвестиции в эту область.

Кроме того, Blue Ghost M1 и Hakuto-R M2 являются яркими примерами того, как международное сотрудничество и частная инициатива могут ускорить исследования Луны, обеспечивая поток новых данных для науки и создавая новые возможности для бизнеса.

Мир приближается к эпохе, когда Луна станет не просто объектом исследований, но и платформой для коммерческой и научной деятельности. Blue Ghost и Hakuto-R — важные шаги на этом пути.

1 nasa.gov/podcasts/houston-we-have-a-podcast/blue-ghost-mission-1

2 flickr.com/photos/fireflyspace/albums/72177720313239766/with/54268842439

3 ispace-inc.com