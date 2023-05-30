Календарь фантастики: Сергей Синякин, Михаил Веллер, Иан Флеминг и Александр Абдулов

18 мая: Милиционер на краю Земли

70 лет назад родился Сергей Николаевич Синякин (1953–2020), русский писатель, автор циклов «Люди Солнечной системы», «Бузулуцкие игры», романов «Вокруг света с киллерами за спиной», «Реинкарнатор», «Операция прикрытия», «Осколки зеркала», «Пространство для человечества», «Так начинают споры с солнцем», повестей «Трансгалай», «Монах на краю земли» и др.

Старший лейтенант милиции Сергей Синякин (закончил службу начальником убойного горотдела в звании подполковника) начинал писать фантастику еще участником волгоградского клуба любителей фантастики «Ветер времени». Прогремел в 1999 году, когда его повесть «Монах на краю земли» отхватила целых четыре престижных премии — «Интерпресскон», «Бронзовую улитку», «Сигму-Ф» и премию имени братьев Стругацких.

Повесть откровенно «антинаучная», о советском аэронавте, в середине 1930-х годов долетевшем до небесного свода и сумевшем отцепить от него звездочку. Разброс оценок повести на сайте «Лаборатория фантастики» — от 1 до 10.

20 мая: Чего хочет Веллер?

75 лет назад родился Михаил Иосифович Веллер (р. 1948), русский писатель, автор сборников «Рандеву со знаменитостью», «Легенды Невского проспекта», «Правила всемогущества», «Хочу в Париж», «Хочу быть дворником», романов «Самовар», «Гонец из Пизы, или Ноль часов».

Прежде, чем стать писателем, Михаил Веллер перепробовал десятки (без преувеличения) профессий (например, в 1976 году перегонял скот из Монголии в Бийск), побывал во многих местах Советского Союза (например, в 1969 году на спор, без денег, за месяц добрался из Ленинграда на Камчатку). Рекомендации для вступления в Союз писателей получил от Бориса Стругацкого и Булата Окуджавы. Пишет не только беллетристику. В 1998 году у него вышла 800-страничная философская «всеобщая теория всего» под названием «Всё о жизни».

Борис Стругацкий не раз упоминал в своих интервью: «А ведь есть еще Веллер с Пелевиным — сами они себя фантастами не считают, но я-то знаю, что они фантасты — и превосходные».

28 мая: Папа Джеймса Бонда

115 лет назад родился Иан Ланкастер Флеминг (Ian Lancaster Fleming, 1908–1964), английский писатель, автор романов об агенте 007 Джеймсе Бонде, в большинстве которых имеются элементы фантастики.

До того, как заняться писательской деятельностью, Флеминг много лет прослужил в управлении военно-морской разведки Великобритании, во время Второй мировой войны участвовал в разработке операции «Золотой глаз» (сохранение рабочей структуры разведки в Испании на случай захвата территории немцами), в создании и последующем надзоре над двумя разведывательными подразделениями.

Мировую славу Флемингу принесли 11 романов и два рассказа о Джеймсе Бонде, а также 27 фильмов об этом секретном агенте британской разведки. Уже после смерти писателя вышла сказочная повесть «Волшебный автомобиль Чих-Чих-Бум-Бум».

29 мая: Медведь, Жакоб, Ланцелот, Коровьев в одном лице

70 лет назад родился Александр Гаврилович Абдулов (1953–2008), русский актер, исполнитель ролей в кинофильмах «Аленький цветочек» (Чудовище и Принц), «Обыкновенное чудо» (Медведь), «Тот самый Мюнхгаузен» (Генрих Рамкопф), «Зеленая куколка» (Смит), «Чародеи» (Иван Пухов), «Предчувствие любви» (изобретатель Сергей), «Дом, который построил Свифт» (Ричард Симпсон, доктор), «Рецепт ее молодости» (Грегор), «Формула любви» (Жакоб, подручный графа Калиостро, кучер), «В поисках капитана Гранта» (Боб Дёготь), «Убить дракона» (Ланцелот), «Бременские музыканты & Co» (Шут / Сказочник), «Мастер и Маргарита» (Фагот-Коровьев).

Судьба отмерила Александру Абдулову до обидного короткую жизнь. Может быть, словно предчувствуя это, он почти никогда не отказывался от предложений сняться в кино, не выбирал придирчиво роли, был очень требовательным к себе, но и у других не терпел разболтанности и расхлябанности. Когда его пригласили на фильм «Чародеи», он был занят на съемках еще четырех проектов, поэтому согласился сниматься только по ночам. Но ведь снялся-таки! «Википедия» сообщает о 109 кинофильмах, в которых он работал. А были еще и спектакли в театре «Ленком»!

Ролей в фантастических фильмах у Абдулова вроде и немного, но все они хорошо известны зрителям. В 2006 году приступил к работе над фильмом «Гиперболоид инженера Гарина» по роману Алексея Толстого, где должен был исполнить главную роль, но завершить ее не успел.

Владимир Борисов

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