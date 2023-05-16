Лекторий центра «Архэ»: вторая половина мая 2023 года

20 мая (суббота) в 18:00

Лектор: Макаров Андрей Иванович, докт. филос. наук, профессор, ст. науч. сотр. ВМИИ им. И. Машкова.

Инициация — это не только архаические обряды перехода от ребенка к взрослому, это универсальная социальная технология перехода с одного уровня развития человека на другой, включающая в себя боль, как это утверждает Аристотель. Сколько этих уровней? Почему современный человек грустненький? На эти и другие вопросы отвечает докт. филос. наук Андрей Макаров, автор лекции о Мирче Элиаде.

Стоимость лекции — 600 рублей.

26 мая (пятница) в 19:30

В гостях у АРХЭ Александр Маточкин, сказитель, фольклорист, ведущий специалист по древнерусским былинам-старинам. Собиратель русского словесного наследия — с 1996 года он общается с сотнями русских крестьян-стариков из Смоленской (Велиж), Псковской (Кунья), Вологодской (Белое озеро, Кириллов, Бабаево), Архангельской областей (Мезень, Лешуконье, Пинега, Устья), республики Коми (Печора, Пижма). С 1998 года занимается русским традиционным пением.

На встрече мы поговорим об одном из самых интересных памятников русской устной литературы — Голубиной книге. В нем рассказывается «о великиих делах Божиих, о всех мудростях повселенныих», например, о том, откуда пошли солнце, луна и звезды, какие река, дерево или город суть самые главные и о многом другом, что волновало наших средневековых предков. Возникновение этого произведения рядом ученых относится к XV–XVI векам, хотя некоторые места и сам образ некой великой книги о глубинных основах бытия (согласно ряду исследователей, Голубиная происходит от Глубинная) значительно древнее. Фиксация этого произведения в рукописных списках и от устных певцов относится к XVII и последующим векам вплоть до нашего времени. На встрече вы услышите Голубиную книгу в живом бытовании из уст современного сказителя Александра Маточкина. Также предполагается обсуждение и ответы на вопросы.

Стоимость мероприятия — 700 рублей. Студентам, школьникам — 400 рублей.

Также мы организуем прямые трансляции лекций. Стоимость трансляции — 500 рублей. Трансляции пройдут здесь: arhe.msk.ru/stream.

Обе лекции пройдут по адресу: Москва, ст. метро «Павелецкая», ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 (Научно-популярная библиотека «Научка»).

По всем вопросам относительно лекций обращайтесь по телефону +7 (495) 088-92-81 или по почте arhe.msk@gmail.com.

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