Самообеспечение

Уважаемая редакция!

В начале мая у нас нескончаемая чреда праздников — Первомай, День Победы. Говорят, депутаты предлагают вместо январских ввести майские каникулы, поскольку в январе простым людям и делать нечего, кроме как пить по квартирам — на улице холодно и темно, — а депутатам и чиновникам уже неудобно летать в теплые и богатые страны: санкции, косые взгляды коллег, лежащие в сейфах загранпаспорта… А в мае травка зеленеет, cолнышко блестит, дачи заботы требуют. Да и пить на свежем воздухе после физического труда гораздо полезнее, чем дома в январскую стужу.

Полностью поддерживаю эту инициативу! И с точки зрения здоровья населения, и с точки зрения народнохозяйственной пользы. Судите сами: девять дней на даче позволяют провести большой объем сельхозработ, заложить основы для хорошего урожая овощей и фруктов. И тем самым внести посильный вклад в продовольственную безопасность страны.

Сейчас мы восстанавливаем многое, что было разрушено в 90-е годы, и, думаю, это очень правильно. Те коллеги, которые учились и работали в советские времена, прекрасно помнят, как студенты, научные сотрудники, кандидаты и доктора наук ездили в колхозы и совхозы, где местные жители помогали им убирать урожай. Или, как вариант, они направлялись в период сбора урожая работать на плодоовощные базы.

Да, не всем это нравилось, некоторые товарищи ныли и выражали недовольство: почему это люди с ученой степенью должны вместо своей научной работы корячиться в грязи как всякая малообразованная деревенская пьянь. Возмущались по курилкам неэффективным использованием квалифицированных трудовых ресурсов.

Нельзя не признать, что определенные недостатки в деле направления горожан на сельхозработы действительно были. И в плане размещения с питанием, и в плане организации труда. Но были и положительные примеры. Там, где ректорат или дирекция, партком, профком уделяли должное внимание обеспечению достойных условий труда и быта в подшефных организациях — там многие сотрудники с удовольствием выезжали на природу заниматься здоровым физическим трудом, а потом, после того, как СССР и помощь колхозникам канули в лету, с ностальгией вспоминали о временах молодости, о веселом житье-бытье на свежем воздухе.

И вообще, много было в тех советских традициях положительного. Смычка города и деревни, общение представителей разных социальных слоев — это же было здорово! Это мешало научно-технической интеллигенции засиживаться в своих башнях из слоновой кости, давало ей возможность приобщиться к природе и здоровому народному духу. Такое единение народа — мощная прививка от разной либеральной заразы, которой склонны поддаваться живущие в тепличных городских условиях интеллектуалы. Это было полезно и в те времена, и тем более полезно сейчас, после того, как всякие соросы и питомцы Гарварда долгие годы пытались навязать нашей стране чуждые нам идеалы и ценности.

Кроме идейно-политической компоненты важна и компонента экономическая. Времена сейчас тяжелые, Россия вынуждена противостоять коллективному Западу, бюджет трещит по швам. Сокращение бюджетного финансирования науки в таких условиях неизбежно и уже запланировано. Полагаю, государство может и должно пойти в этом деле дальше, с одной стороны, уменьшая нагрузку на бюджет, с другой — стимулируя ученых вкладываться в продовольственную безопасность страны.

Думаю, следует на два месяца в году снять работников научных организаций с госдовольствия, предоставив им возможность заниматься сельхозработами на дачах или шабашничать. Длинные майские праздники, минимум месяц летом, а также пара недель в сентябре — пожалуйста, поработайте на благо страны и свое благо, товарищи ученые, доценты с кандидатами!

Я уже как-то высказывал подобного рода предложения, но сейчас их актуальность только возросла. Вряд ли скоро настанут легкие времена, поэтому нужно начинать реализовывать их, не откладывая в долгий ящик. Нечего формулы писать и в телескопы смотреть, коллеги, сажаем картошку, морковку, помидоры и огурцы. Как потопал — так и полопал.

Ну и, конечно, поздравляю всех вас, дорогие коллеги, с Днем Победы! Победили в 1945-м, победим и сейчас, все посадки пройдут вовремя и без колебаний.

Ваш Иван Экономов

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