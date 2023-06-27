Пожилой ученый осужден быстрее звука

27.06.2023 / № 381 / с. 1 /  Без комментариев /  Один комментарий
Валерий Голубкин. Фото из личного архива
Валерий Голубкин. Фото из личного архива

Валерий Николаевич Голубкин, докт. техн. наук, физик-теоретик, заслуженный профессор МФТИ, вед. научн. сотр. ЦАГИ, 26 июня приговорен Мосгорсудом к 12 годам колонии строгого режима по статье о госизмене. Ученый провел за решеткой уже более двух лет. Профессор Голубкин обвинен в разглашении гостайны, якобы содержащейся в отчетах по международному проекту создания гиперзвукового пассажирского самолета HEXAFLY-INT, в котором Россия участвует наряду с Европейским космическим агентством, учеными из Австралии, Нидерландов, Италии.

«Троицкий вариант» неоднократно писал о судьбе Валерия Николаевича1; мы публиковали петицию в поддержку ученого и его поразительные письма из тюрьмы2. Мы надеемся на торжество справедливости и обжалование приговора.

1 trv-science.ru/tag/valerij-golubkin

2 trv-science.ru/2021/12/golubkin-pisma-iz-sizo

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constantin
constantin
1 день назад

он даже на Москву не ходил и Казань не брал

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