Уважаемая редакция!
Дорогие коллеги! Поздравляю вас всех с Днем России! Я понимаю, что не все еще наши граждане сердцем восприняли этот праздник, что некоторые называют его Днем независимости Москвы от России, но, тем не менее, это важный государственный праздник, и мы все к нему со временем привыкнем, как наши предки привыкли когда-то к 7 Ноября. Патриот должен чтить государственные символы и праздники!
Отрадно, что незадолго до Дня России президент страны дал поручение вернуть в школу уроки черчения уже с будущего года. В начале года нынешнего ставили такой вопрос парламентарии, говоря про черчение следующее: «Оно развивает пространственное воображение, которое пригодится в любой отрасли знания. Черчение является основой инженерной и конструкторской мысли. Его изучение в период профессиональной ориентации школьников заложит фундамент для дальнейшего технического, инженерного образования».
А в апреле с просьбой вернуть уроки черчения в школу к главе государства обратился тульский губернатор Алексей Дюмин. По его словам, такую просьбу озвучивали предприятия, опорные вузы и сами инженеры: «Общаясь и находясь на своем посту в развитом индустриальном регионе: химия, металлургия, „оборонка“, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов, опорные вузы — все просят вернуть в школу черчение».
И вот окончательное решение принято. Очень правильно, нашу молодежь нужно приучать к труду и усидчивости сызмальства! Ведь нынешние дети, которых иногда называют «поколением Альфа», с пеленок живут в мире гаджетов, социальных сетей и виртуальной реальности. 10–15-секундные ролики в «Тик-токе» — вот их «интеллектуальная» пища, а 20–30 секунд — предел их концентрации внимания. Прочесть «Войну и мир» — куда там, для них это запредельно много букв. Им даже нормальный фильм посмотреть тяжело!
Не говорю уже о том, что ролики эти в «Тик-токе» записывают такие же малолетние — да и великовозрастные — дебилы, как и те, что смотрят, пусть даже это было бы не так. Но разве можно изложить, скажем, философию Канта за 15 секунд? И за минуту, и за пять минут нельзя! А что уж говорить про матан?!
Не умеющие думать, не умеющие концентрировать внимание дети — это крест на будущем страны! Да, они хороши как идеальные потребители, которых можно стимулировать покупать что-то короткими роликами на эмоциональном уровне, но и только. С такими каши не сваришь, с такими придется ее расхлебывать! За них потом будут «думать» разные там иноземные ChatGPT.
Пусть дети помучаются на уроках черчения, пусть поразбираются, что такое проекция, и как нужно рисовать стрелочки, глядишь, у кого-то из них мозги заработают. Вспомните, коллеги, наша страна создавала ядерное оружие и отправляла человека в космос без айфонов и планшетов, люди стояли у кульманов, расчеты делались на бумаге. Нет, конечно, и арифмометры существовали, и ЭВМ появлялись, но у инженеров, конструкторов, ученых были базовые знания и навыки, позволяющие работать осознанно и продуктивно.
Вообще, для сохранения наших традиционных ценностей и закрепления полезных навыков следует в школе добавить побольше старинной суровости. Мне вот дед рассказывал, что когда он учился в церковно-приходской школе (были такие начальные школы при царизме), поп бил линейкой по пальцам нерадивых учеников, а иных ставил в угол на колени на горох.
Я, конечно, противник того, чтобы бить детей линейкой по пальцам или ремнем по мягкому месту — мы же цивилизованные люди! А вот поставить оболтуса до конца урока на колени на горох или гречку — это вполне возможно. Это, поверьте, станет ему отличным уроком! И, конечно, нужно полностью исключить использование мобильных телефонов в школе — не только на уроках, но и вообще. При входе в школу необходимо изымать их и выдавать при выходе из школы, школа — место для воспитания будущего гражданина и для учебы, а не для просмотра разных дебильных и сомнительных роликов, не для общения в виртуальной реальности.
Подъем флага, исполнение гимна, основы духовной культуры, правильно поданные уроки истории и обществознания, начальная военная подготовка — первейшей задачей школы является даже не учеба, а воспитание будущего гражданина и патриота, человека со здоровыми морально-политическими ценностями. И, конечно, этот будущий гражданин должен быть хорошо образован, должен быть готов к труду на благо общества, чему, надеюсь, уроки черчения поспособствуют.
Ваш Иван Экономов
Интересно, что научитьхорошо чертить это примерно как научиться писать картины маслом. Либо дано, либо нет ))
Впрочем, сейчас AutoCAD, как в свое время полковник Кольт, несколько уравнял шансы.
Что касается патриотического воспитания, то в странах т.н. золотого миллиарда оно цветет и пахнет. Нам еще их догонять и догонять ))