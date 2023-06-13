Уважаемая редакция!

Дорогие коллеги! Поздравляю вас всех с Днем России! Я понимаю, что не все еще наши граждане сердцем восприняли этот праздник, что некоторые называют его Днем независимости Москвы от России, но, тем не менее, это важный государственный праздник, и мы все к нему со временем привыкнем, как наши предки привыкли когда-то к 7 Ноября. Патриот должен чтить государственные символы и праздники!

Отрадно, что незадолго до Дня России президент страны дал поручение вернуть в школу уроки черчения уже с будущего года. В начале года нынешнего ставили такой вопрос парламентарии, говоря про черчение следующее: «Оно развивает пространственное воображение, которое пригодится в любой отрасли знания. Черчение является основой инженерной и конструкторской мысли. Его изучение в период профессиональной ориентации школьников заложит фундамент для дальнейшего технического, инженерного образования».

А в апреле с просьбой вернуть уроки черчения в школу к главе государства обратился тульский губернатор Алексей Дюмин. По его словам, такую просьбу озвучивали предприятия, опорные вузы и сами инженеры: «Общаясь и находясь на своем посту в развитом индустриальном регионе: химия, металлургия, „оборонка“, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов, опорные вузы — все просят вернуть в школу черчение».

И вот окончательное решение принято. Очень правильно, нашу молодежь нужно приучать к труду и усидчивости сызмальства! Ведь нынешние дети, которых иногда называют «поколением Альфа», с пеленок живут в мире гаджетов, социальных сетей и виртуальной реальности. 10–15-секундные ролики в «Тик-токе» — вот их «интеллектуальная» пища, а 20–30 секунд — предел их концентрации внимания. Прочесть «Войну и мир» — куда там, для них это запредельно много букв. Им даже нормальный фильм посмотреть тяжело!

Не говорю уже о том, что ролики эти в «Тик-токе» записывают такие же малолетние — да и великовозрастные — дебилы, как и те, что смотрят, пусть даже это было бы не так. Но разве можно изложить, скажем, философию Канта за 15 секунд? И за минуту, и за пять минут нельзя! А что уж говорить про матан?!

Не умеющие думать, не умеющие концентрировать внимание дети — это крест на будущем страны! Да, они хороши как идеальные потребители, которых можно стимулировать покупать что-то короткими роликами на эмоциональном уровне, но и только. С такими каши не сваришь, с такими придется ее расхлебывать! За них потом будут «думать» разные там иноземные ChatGPT.

Пусть дети помучаются на уроках черчения, пусть поразбираются, что такое проекция, и как нужно рисовать стрелочки, глядишь, у кого-то из них мозги заработают. Вспомните, коллеги, наша страна создавала ядерное оружие и отправляла человека в космос без айфонов и планшетов, люди стояли у кульманов, расчеты делались на бумаге. Нет, конечно, и арифмометры существовали, и ЭВМ появлялись, но у инженеров, конструкторов, ученых были базовые знания и навыки, позволяющие работать осознанно и продуктивно.

Вообще, для сохранения наших традиционных ценностей и закрепления полезных навыков следует в школе добавить побольше старинной суровости. Мне вот дед рассказывал, что когда он учился в церковно-приходской школе (были такие начальные школы при царизме), поп бил линейкой по пальцам нерадивых учеников, а иных ставил в угол на колени на горох.

Я, конечно, противник того, чтобы бить детей линейкой по пальцам или ремнем по мягкому месту — мы же цивилизованные люди! А вот поставить оболтуса до конца урока на колени на горох или гречку — это вполне возможно. Это, поверьте, станет ему отличным уроком! И, конечно, нужно полностью исключить использование мобильных телефонов в школе — не только на уроках, но и вообще. При входе в школу необходимо изымать их и выдавать при выходе из школы, школа — место для воспитания будущего гражданина и для учебы, а не для просмотра разных дебильных и сомнительных роликов, не для общения в виртуальной реальности.

Подъем флага, исполнение гимна, основы духовной культуры, правильно поданные уроки истории и обществознания, начальная военная подготовка — первейшей задачей школы является даже не учеба, а воспитание будущего гражданина и патриота, человека со здоровыми морально-политическими ценностями. И, конечно, этот будущий гражданин должен быть хорошо образован, должен быть готов к труду на благо общества, чему, надеюсь, уроки черчения поспособствуют.

Ваш Иван Экономов

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