Архив электронных препринтов: не только физика

В физике и математике особых проблем с открытым доступом к статьям не существует. Сложилась устоявшаяся практика: публиковать статьи в виде электронных препринтов на arXiv.org. Редакции журналов за исключением Nature и Science относятся к этому спокойно. Математики вообще зачастую публикуются только на Архиве. Это волонтерский проект, поддерживаемый Корнелльским университетом — всё бесплатно для авторов и читателей. Таким образом, open access в физике и математике де-факто существует.

Там нет рецензирования, но есть модерация, призванная отсеять явную чушь, а также система рекомендаций — новый автор должен получить одобрение от кого-нибудь из завсегдатаев Архива.

Получился мощнейший инструмент, особенно важный здесь и сейчас в России. Очень часто ссылки на статьи сопровождаются ссылкой на соответствующую публикацию в Архиве — «Троицкий вариант» тоже придерживается этой традиции, тем более, что у большинства читателей нет подписки на нужный журнал. Однако традиция распространяется в основном только на физику и математику.

Впрочем, существует зародыш разделов по менее точным наукам, правда, с добавкой «quantitative» — биология, финансы, а также экономика, инженерия, статистика и, конечно, computer science. Эти разделы многократно меньше физических, но что-то интересное там наверняка есть.

Начнем с количественной биологии1. Там внутри несколько подразделов, включая не столь уж количественные: биомолекулы, клеточное поведение, геномика, молекулярные сети, нейроны и познание, популяции и эволюция, субклеточные процессы, ткани и органы. Мы в «Троицком варианте» пытаемся подробнее осветить тему искусственного интеллекта, поэтому пойдем в подраздел «Нейроны и познание» — про искусственный интеллект должно быть именно там.

За последний день (24.07.2023) там опубликовано шесть препринтов (для сравнения, по астрофизике больше 70). Первым идет препринт с гордым заголовком «Природа интеллекта» (автор — Barco Jie You, Institute of Computer Engineering, Heidelberg University, Heidelberg)2, и, как обычно для статей с подобными названиями, там нет ничего конкретного, за что глаз мог бы зацепиться. Только рассуждения и расхожие формулы. Кроме разве что остроумного рисунка с использованием котика:

При этом сказано, что в глубоком обучении минимизируется некая функция от двух векторов — картинки и понятия, причем про представление вектора картинки сказано, что оно пиксельное, что, на мой непросвещенный взгляд, просто неправильно. Я привел этот пример потому, что уже пытаюсь договориться по поводу интервью по ИИ, где первым вопросом будет: «Как машина отличает кошку от собаки?». Тому, кто готов грамотно и конкретно ответить на этот вопрос, обещаем публичные дифирамбы!

Другая статья из подраздела, которая привлекла мое внимание, называется «Dense Sample Deep Learning» (по-русски звучит менее понятно)3. Авторы —Stephen Josè Hanson, Vivek Yadav, Catherine Hanson, Rutgers University. Это гораздо более конкретная статья, связанная с распознаванием образов.

Авторы использовали образы пяти человек (по более чем 500 снимков на человека) — разные позы и освещение — и запустили глубокое машинное обучение по распознаванию лиц на этой выборке. Целью было не научить машину распознавать эти лица, а понять, как машина учится распознавать, поскольку машина работает как черный ящик — программисты задают только общий вид оценочной функции, или loss function, дальше она сама подстраивает всякие параметры в процессе «тренировки».

Вот эти пять лиц:

Здесь четверо мужчин и одна женщина. А вы со своим естественным интеллектом найдете ее за пару секунд? Правда, авторы такой цели не ставили — они всего лишь исследовали, как работает алгоритм распознавания, и отображали результат во всяких более сложных картинках.

Эта заметка призвана стимулировать нефизиков почаще выкладывать статьи в соответствующие разделы Архива, а любознательных читателей — почаще туда заглядывать.

Борис Штерн

1 arxiv.org/archive/q-bio

2 arxiv.org/pdf/2307.11114

3 arxiv.org/pdf/2307.10991

См. также: