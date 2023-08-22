Календарь фантастики: Владимир Одоевский, Януш Зайдель, «Аэлита», Александр Богданов

13 августа: Заглядывая в пятое тысячелетие

220 лет назад родился Владимир Фёдорович Одо́евский (1803–1869), русский прозаик, поэт, драматург, переводчик, автор романа «4348 год. Петербургские письма», повестей «Сильфида», «Саламандра» и др.

Последний представитель старинного княжеского рода Одоевских. Друзья поражались необыкновенной широте его взглядов. Князя привлекали химия и алхимия, магия, музыка, кулинария, педагогика, медицина и философия. На вечерах у Одоевского в Петербурге бывали самые разные люди: Пушкин, барон Шиллинг, Глинка, Лермонтов, Крылов, Жуковский, Гоголь, Даргомыжский, Серов, Белинский…

Подробно рассказать, что происходит в пятом тысячелетии в утопии Одоевского, не представляется здесь возможным. В качестве шутки лишь один момент. Вот герой заказывает обед: «Дайте мне: хорошую порцию крахмального экстракта на спаржевой эссенции; порцию сгущённого азота а ля флёр-д-оранж, ананасной эссенции и добрую бутылку углекислого газа с водородом». Марк Москвитин писал Геннадию Прашкевичу по этому поводу: «Вот человек просит подать ему добрую бутылку углекислого газа с водородом. Я из любопытства набросал химическое уравнение. Получилась впечатляющая картина: углекислый газ плюс водород дают этиловый спирт плюс воду, не правда ли? А что такое этиловый спирт плюс вода? Это же водка!»

15 августа: Вся правда о планете Земля

85 лет назад родился Януш Анджей Зайдель (Janusz Andrzej Zajdel, 1938–1985), польский писатель, автор романов «Лаланд 21185», «Право на возвращение», «Цилиндр ван Троффа», «Limes inferior», «Выход из тени», «Вся правда о планете Кси», «Парадизия».

Автор семи романов и более 50 рассказов — второй по известности после Станислава Лема польский фантаст. Практически неизвестен у нас. Думаю, прежде всего потому, что в начале 1980-х он примкнул к движению «Солидарность» и написал свои главные социально-политические книги, которые и вывели его в лидеры польской фантастики. Романы Зайделя не потеряли своей актуальности и сегодня. В них описаны различные виды тоталитарных режимов на Земле и за ее пределами и показаны опасности, которые несут такие режимы.

18 августа: Сын Неба

100 лет назад вышла «Аэлита» Алексея Толстого.

Начинался роман с простого объявления, написанного обыкновенным чернильным карандашом: «Инженер М. С. Лось приглашает желающих лететь с ним 18 августа на планету Марс явиться для личных переговоров от 6 до 8 вечера. Ждановская набережная, дом 11, во дворе». Корреспондент американской газеты Арчибальд Скайльс, перечтя это объявление, только и смог сказать: «Twenty three», — что на чистейшем английском языке означало: «Чёрт возьми меня с моими потрохами».

Многие приняли роман с холодком: Г. Лелевич (критик в 1920-е годы авторитетный): «Алексей Толстой, аристократический стилизатор старины, у которого графский титул не только в паспорте, подарил нас „Аэлитой“, вещью слабой и неоригинальной…»

Корней Чуковский: «Роман плоховат… Всё, что относится собственно к Марсу, нарисовано сбивчиво, неряшливо, хламно, любой третьестепенный Райдер Хаггард гораздо ловчее обработал бы весь этот марсианский сюжет… Куда нам, писателям технически отсталого народа, сочинять романы о машинах и полетах на другие планеты!»

Юрий Тынянов: «Марс скучен, как Марсово поле. Есть хижины, хоть и плетеные, но в сущности довольно безобидные, есть и очень покойные тургеневские усадьбы, и есть русские девушки, одна из них смешана с „принцессой Марса“ — Аэлитой, другая — Ихошка… И единственное живое во всем романе — Гусев — производит впечатление живого актера, всунувшего голову в полотно кинематографа…»

На сайте «Лаборатория фантастики» отражено 94 издания «Аэлиты» на русском языке, а также переводы на английский, армянский, болгарский, испанский, итальянский, латышский, немецкий, словацкий, турецкий, украинский, эсперанто, эстонский языки.

22 августа: Марсианская звезда

150 лет назад родился Александр Александрович Малиновский (Александр Богданов, 1873–1928), русский общественный деятель, философ, публицист, ученый и писатель, один из основоположников научного менеджмента и кибернетики, автор романов «Красная звезда», «Инженер Мэнни», «Праздник бессмертия», работ «Тектология», «Всеобщая организационная наука».

Идеолог социализма, был хорошо знаком и даже дружил с Лениным, Красиным, Луначарским. В январе 1910 года выведен из ЦК партии большевиков из-за разногласий по ряду вопросов. Он писал в 1917 году: «Даже там, где социализм удержится и выйдет победителем, его характер будет глубоко и надолго искажен многими годами осадного положения, необходимого террора и военщины, с неизбежным последствием — варварским патриотизмом». В декабре 1921 года написал открытое письмо Бухарину, в котором критиковал партию за сохранение чрезвычайных и примитивных методов управления страной.

В 1926 году создал Государственный научный институт переливания крови, пропагандировал собственную теорию омоложения с помощью переливания крови. Проводил эксперименты на себе, очередное переливание закончилось трагически.

Утопия о Марсе «Красная звезда» и ее продолжение «Инженер Мэнни» (в которых предсказано использование атомной энергии, изобретение компьютеров, искусственной пищи и многое другое) оказали несомненное влияние на отечественную фантастику, в частности, на Ивана Ефремова. Существует версия, что именно из-за романа Богданова символом Красной Армии стала пятиконечная марсианская звезда красного цвета.

Владимир Борисов