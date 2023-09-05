Прилунение

Уважаемая редакция!

Очень рад, что август закончился без особых потерь. Только две катастрофы летательных аппаратов, об одной очень много говорили, а «Луну-25» действительно жалко. Но тут уж что поделаешь, более пятидесяти лет не направляли мы своих аппаратов для посадки на Луну, навыки таких миссий порядком утрачены. И ясно, в чем причина. Девяностые годы, время развала, нанесли серьезный удар по всем нашим научным и технологическим отраслям. Борька-алкаш шел на поводу у внедренных к нам ЦРУ советников и агентов влияния, которые делали всё, чтобы ослабить Россию и устранить ее как конкурента и глобальную силу с мировой арены. Ученые и инженеры уезжали и разбегались из НИИ и заводов в поисках заработка, космические программы сворачивались из-за недостатка денег. Была подорвана база для подготовки инженеров, технологов, квалифицированных рабочих в нашей стране. Стараниями Запада усиленно насаждалась идеология подготовки не разносторонне развитых личностей и специалистов, а «квалифицированных потребителей» западных товаров.

Но приход к власти Владимира Владимировича Путина спутал все карты недругам России: наша страна начала возрождаться и восстанавливать потерянное. Да, конечно, на этом тяжелом пути, где бешеное противодействие наших западных «коллег и партнеров» дополнялось активной работой состоящей у них на содержании либерастической пятой колонны, случались неверные ходы и ошибки. К таковым я лично отношу назначение спортсмена, комсомольца, наконец просто журналиста Дмитрия Рогозина на пост руководителя Роскосмоса. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Главное — исправлять ошибки, что уже сделано: теперь Роскосмос возглавляет дельный управленец, а не гуманитарий, так что потихоньку жизнь будет налаживаться.

Но обидно все-таки, что у нас не вышло, а у индусов получилось. Нет, понятно, что Индия — самая населенная страна мира и быстро растущая экономика, но всё же обидно. Так, глядишь, и Нигерия свой аппарат на поверхность Луны плавно прилунит раньше, чем Россия, хотя некогда мы запустили первый в мире спутник, первого в мире космонавта и осуществили первую в мире мягкую посадку космического аппарата на Луну.

В свете нынешних реалий мы должны делать всё, чтобы укреплять наш ракетно-космический потенциал, наращивать и улучшать подготовку научных и инженерных кадров, квалифицированных работников и технологов. В последние годы в этом направлении многое делается, но многое еще предстоит сделать.

В этом ключе ведут сейчас работу многие министерства, в частности, Минпросвещения в середине августа утвердило Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которому осуществляется профессиональное обучение в организациях среднего профессионального образования или учебных центрах, в том числе на предприятиях. В перечень вошли 5110 наименований профессий, в том числе более 250 новых и востребованных, а какие-то устаревшие профессии были удалены из списка.

В перечень новых были включены, в частности, оператор дрона, флорист, фитнес-инструктор. Всё, конечно, правильно, в особенности это касается операторов дронов: наш президент неоднократно указывал на необходимость резко нарастить подготовку такого рода специалистов. Опять же, можно согласиться, что на нынешнем этапе исторического развития нашей стране вряд ли необходимо осуществлять профессиональную подготовку варщиков тряпья, носильщиков или дворников — последние вообще импортируются уже готовыми из-за границы.

Но я бы поспорил с удалением из перечня профессии кучера. Еще в старом советском фильме, если помните, извозчик с обидой отвечал: «Я не извозчик, я водитель кобылы!» В нынешнее время было бы вернее сказать: «Я не извозчик, я оператор кобылы!» Да, управление столь разумными животными, как лошади, — это серьезный навык, не чета маханию метлой. И те, кто умеет совладать с тройкой лошадей, сумеют и дроном управлять.

Если мы сейчас ищем опору в нашей истории, нащупываем наши духовные скрепы, плачем о России, которую мы потеряли, то не должны игнорировать столь важную для той России профессию, как кучер. Тем более, что некоторые кучера были в свое время близки к царям, их знал весь Петербург, как кучера Александра I Илью Байкова. Легендарные это были личности, не имеем мы права предавать забвению их и их профессию.

Опять же, сейчас многие богатые и влиятельные люди имеют свои загородные особняки, многие ездят на курорты с дорогими гостевыми домиками. Казалось бы, стоило возродить традицию выезда в золоченых каретах, запряженных тройкой или четверкой великолепных лошадей. И управлять такими экипажами должны всесторонне обученные и подкованные кучера, а не мигранты, умеющие ездить только на осле или велосипеде. Важно, чтобы при виде выезда такого вельможи простая публика вспоминала Россию, которую мы потеряли, и думала о том, как упоительны в России вечера.

Ваш Иван Экономов