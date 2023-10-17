Конференция памяти Валерия Рубакова

Со 2 по 7 октября в Ереване прошла международная конференция «Физика частиц и космология», посвященная памяти Валерия Рубакова. Подобные конференции под эгидой Института ядерных исследований РАН, также международные (под брендом «Кварки»), проводились регулярно раз в два года (по четным годам). Они проходили в разных достопримечательных местах России — Ярославль, Пушкинские Горы, Валдай, Переславль-Залесский и т. д. Параллельно по нечетным годам проводилась школа на Баксане, она называлась «Частицы и космология». Валерий был одним из основных организаторов и, пожалуй, основным вдохновителем этих конференций. Ковид прервал их череду, а теперь добавились новые проблемы, тем более для международных конференций. По этому поводу комментарии излишни. Было решено устроить конференцию на «нейтральной» территории, куда несложно попасть человеку, где бы он ни находился. Была выбрана Армения, благо там находится и здравствует Ереванский физический институт, с которым сохранились связи. Основные темы конференции: физика за пределами Стандартной модели, космология и астрофизика высоких энергий, гравитация и ее модификации, физика нейтрино, квантовая хромодинамика, математическая физика, некоторые экспериментальные результаты.

Рабочим языком конференции выбран английский. Около двух десятков докладчиков были иноязычными (большей частью европейцы). Основным двигателем конференции был членкор РАН Дмитрий Горбунов (ИЯИ РАН), написавший совместно с Рубаковым двухтомник «Введение в теорию ранней Вселенной». Правда, когда я на банкете предложил выпить за Горбунова, вытащившего на своем горбу всю конференцию, он тут же продолжил, сказав, что это неправда: конференцию вместе с ним «вытащила» Екатерина Крюкова при помощи Юлии Агеевой и Владислава Баринова.

Самые яркие звезды, такие, как Андрей Линде и Вячеслав Муханов, не явились во плоти, но выступили удаленно. Зато было очень много молодежи с обеих сторон разделившегося мира. Мне было очень приятно встретить старых друзей, которых не видел многие годы, но еще приятней было пообщаться с молодыми ребятами, которых встретил впервые.

В первый день конференции прошла мемориальная сессия, где выступили около двадцати человек — вспоминали Рубакова — эпизоды, совместная работа, впечатления. Почти все подчеркивали необыкновенную работоспособность и эффективность Валерия. Другое многократно упомянутое качество — талант Учителя. Во-первых, потрясающая способность объяснять, во-вторых, требовательность, сочетающаяся с уважением и терпением, в-третьих, доброжелательность и талант создавать коллективную атмосферу, которая и формирует сильную научную школу. Когда на конференционном банкете предложили встать всем, кто считает Рубакова своим учителем, встала примерно треть зала, в котором присутствовало более сотни человек.

Вспоминали и забавные эпизоды из жизни Валерия. Александр Долгов рассказал про случай, где участвовал и я, но почти забыл. Дело было на станции «Мир» канатной дороги на склоне Эльбруса. Рубаков впервые встал на горные лыжи. Мы с Долговым помогли ему застегнуть крепления, и Валерий без всяких предисловий поехал смело и прямо, как это ему свойственно. А там крутяк, внизу — скалы. Мы истошно орем: «Падай!» — наконец он упал. Мы подъехали, он и говорит: «Ну, подумаешь, упал, в чем проблема?»

Моя краткая речь была озаглавлена «Рубаков как просветитель». Сказал пару слов про его публичные лекции, видеозаписи которых набрали до полумиллиона просмотров, про его книги и популярные статьи, про его постоянное сотрудничество с «Троицким вариантом» и поддержку нашего издания. Добавил пару слов про Валерия как бойца. В 2013-м, когда на Академию был совершен наезд под названием «реформа», первоначально был план распустить РАН и учредить новую академию, причем академики должны были писать заявления о вступлении в нее. Я спросил Валерия:

— Ты будешь писать такое заявление?

— Нет!

— А ты готов заявить об этом публично?

— Да!

И в тот же день он разослал е-мейл с соответствующей декларацией. Моментально к ней присоединился Владимир Захаров и чуть позже другие академики и членкоры. План переучреждения Академии был спущен на тормозах, а подписавшие декларацию образовали Клуб «1 июля».

Мемориальная сессия продолжалась более двух часов. Было сказано очень много добрых слов в адрес Валерия, которые я, к сожалению, не могу воспроизвести, не имея никаких записей.

Теперь о людях и темах некоторых выступлений. Здесь я описываю взгляд «со своей колокольни», упоминая лишь знакомых, и то не всех, — конференция огромная, число докладов исчисляется многими десятками, к тому же большинство далеки от сферы моей компетенции.

1. На снимке выше — Пётр Тиняков, справа — Михаил Шапошников. Первого помню как аспиранта, с которым мы вмести служили «чернорабочими» в задаче, поставленной Рубаковым (минимизировали функционал для квазиклассической задачи электрослабого распада тяжелых (техни-) барионов). Шапошникова помню еще как младшего научного сотрудника. Теперь оба — классики, оба профессора, Пётр — в Брюсселе, Михаил — в Лозанне. Шапошников — соавтор Рубакова в самых цитируемых его работах по барионной асимметрии и по Вселенной на бране. На конференции Тиняков рассказывал про ограничение на первичные черные дыры массой с астероид. Если бы темная материя состояла из них, то эти черные дыры оседали бы в звездах компактных карликовых галактик и пожирали бы эти звезды, чего не наблюдается. Михаил сделал обзор про связь QCD-фазового перехода в ранней Вселенной (когда кварки объединились в нуклоны) с такими вещами, как стерильное нейтрино, темная материя и разделение материи и антиматерии.

2. На этом снимке Дмитрий Горбунов что-то говорит Александру Долгову. Он в своем докладе рассказывал про одно из «нестандартных» объяснений гравитационно-волнового сигнала в наногерцовом диапазоне, выявленного по таймингу пульсаров1. Я пропустил доклад, будучи на другой секции. В названии доклада фигурирует «обратный фазовый переход в ранней Вселенной». Надо будет расспросить, что это такое.

3. На этом снимке (слева направо): Сергей Троицкий (членкор РАН), его тема в настоящий момент перекрывается с моей — уникально яркий гамма-всплеск, произошедший прошлой осенью; второй — Дмитрий Левков, на конференции он рассказывал о том, может ли темная материя превратить нейтронную звезду в черную дыру (ответ — может только в том случае, если темная материя обладает определенными довольно хитрыми свойствами). Чей затылок, не знаю, а справа — директор нашего института Максим Либанов.

4. На этом фото мы с Александром Долговым обсуждаем былые дни и первичные черные дыры. У него, пожалуй, самая интересная версия того, как они могли бы образоваться. Правда, для этого требуется экстравагантная новая сущность — скалярное поле с барионным зарядом, зависящим от фазы поля. Предполагается, что оно существовало во время космологической инфляции наряду с основным инфлатоном. Его фаза менялась от области к области и запечатлелась в областях с разным знаком барионного заряда. Пока никаких черных дыр не образовалось — они произошли гораздо позже, когда кварки объединялись в нуклоны (во Вселенной возрастом несколько микросекунд). Вот тогда области с несбалансированным барионным зарядом оказались на несколько порядков тяжелей обычных областей и сколлапсировали в черные дыры с довольно широким распределением по массе. Плата за такой сценарий — существование областей с доминированием антивещества, чего вроде бы не наблюдается, но зарегистрированы ядра антигелия-3, что трудно объяснить обычными взаимодействиями частиц высокой энергии. Я отношусь к первичным черным дырам с изрядным скепсисом, но не могу не признать этот сценарий интересным. Александр разработал его вместе с другим классиком, Джозефом Силком, еще в 1990-х.

5. Кульминация конференции — банкет, где падают все барьеры, включая языковые и возрастные. Мне повезло оказаться в самой гуще молодежи, оказалось, что мы понимаем друг друга с полуслова — не хуже, чем сверстников. В зале было больше сотни человек. Как всегда, сначала ели и выпивали под глобальные тосты, потом ходили, общались и выпивали локально.

Надеюсь, это лишь первая конференция в новой серии, которая, несмотря ни на что, продолжит прошлые конференции — «Кварки» и «Частицы и астрофизика». Да и новый бренд уже вырисовывается: «Rubakov Conference».

Борис Штерн

1 См. trv-science.ru/2023/07/snova-gravitacionnye-volny-uzhe-drugie/