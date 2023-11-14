Его Природопревосходительство

Уважаемая редакция!

Как хорошо знают многолетние читатели «Троицкого варианта», сам я человек неверующий, но пользу обществу и государству от религии в ряде важных вопросов понимаю. Русская православная церковь играет у нас в стране важную общественно-политическую роль, противостоя бездуховности, экстремизму и попыткам раскачать нашу общую лодку. Но перед ней возникает вызов, может, и в довольно завуалированном виде, оттуда, откуда она не ждала. Так сказать, дружественный огонь.

Природоподобные технологии! На месте священников я бы, пожалуй, мог усмотреть в этом богохульство: человек примеривает на себя тогу Творца. Но, похоже, духовная мощь и величие человека, который отвечает за развитие таких технологий, обезоруживают святых отцов. Ну как можно устоять перед обаянием полного лауреата ордена «За заслуги перед Отечеством», российского Леонардо и прочая, и прочая, и прочая — Михаила Валентиновича Ковальчука?!

С его подачи и под его руководством Курчатовский институт стал ведущим не только в России, но и в мире центром развития НБИКС наук и природоподобных технологий, то есть Россия обеспечила себе глобальное лидерство в тех сегментах науки, которые обещают безусловное доминирование при очередной смене технологического уклада.

В Курчатнике ставят перед собой задачи технологического воспроизведения систем и комплексов живой природы, в частности, природоподобных энергетических систем, нейроморфных систем искусственного интеллекта, медицинских систем, в том числе основанных на регенеративных технологиях, а также берутся за формирование ключевых элементов антропоморфной и групповой биоробототехники и т. д. Да, серьезность вызова завораживает, но завораживают и открывающиеся перспективы!

Я бы даже сказал, что эти перспективы немного пугают: масштаб личности Михаила Валентиновича таков, что он может обеспечить не только природоподобие, но даже превосходство над природой! Представляете миллионы антропоморфных биороботов и генетически усовершенствованных «служебных людей», которые на поле боя могут порвать натовские орды как Тузик грелку? Так и хочется сказать: «Его Природопревосходительство!»

Не все, однако, любят признавать факт неоспоримого лидерства России в этом направлении: у нас до сих пор полно людей, которые всегда держат фигу в кармане и любят поливать грязью свою страну, предпочитая низкопоклонствовать перед Западом. Для таких деятелей наши реальные достижения хуже горькой редьки, поэтому они с остервенением оплевывают и принижают их.

Недавно один такой заходил ко мне и плевался. Что, мол, за чушь Ковальчук несет, какие нейроморфные системы искусственного интеллекта, когда уже есть ChatGPT, который пишет эссе, программы, дипломы и решает задачи?! Какое тут у нас мировое лидерство, разве что из серии Неуловимого Джо, который неуловим просто потому, что никому не нужен: нет в мире никакого супер-пупер бума «НБИКС наук и природоподобных технологий», всё это просто выманивание бабла под красивые слова! Ну и так далее.

Комментарий у меня один: это обычное проявление зависти серой массы к великим людям, отягченное ненавистью к Родине. К счастью, в нашей стране есть мудрое руководство, которое понимает, что мы должны оказаться впереди планеты всей, пользуясь открывающимися возможностями. 2 ноября этого года Владимир Владимирович Путин издал Указ «О развитии природоподобных технологий в Российской Федерации». В нем предписывается определить основные принципы и критерии отнесения технологий к природоподобным, провести оценку состояния природоподобных технологий в России, определить перспективы и приоритеты их развития, а также разработать план мероприятий, направленных на развитие природоподобных технологий, в том числе на создание передовой научной инфраструктуры, формирование кадровых ресурсов и проведение научных исследований в этой сфере.

Естественно, головной научной организацией, которая будет руководить развитием природоподобных технологий, будет Курчатовский институт — и кто бы мог ожидать иного? Так что карета Его Природопревосходительству подана, и скоро его иппоморфная роботройка понесет нас прямиком в новый технологический уклад!

Ваш Иван Экономов