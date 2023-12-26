ТрВ № 26 (394) за 2023 г.: Происхождение жизни: неферментативная репликация

26.12.2023 / № 394 /  Выпускающие редакторы: Максим Борисов, Алексей Огнёв /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 394 от 26 декабря 2023 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Происхождение жизни: неферментативная репликация
Беседа Бориса Штерна с Александром Марковым о происхождении, эволюции и распространении жизни — стр. 1–3

Подведение итогов года
Ученые рассказали, какие события уходящего года им видятся наиболее важными, — стр. 4–5

Что было до Большого взрыва
Очерк Бориса Штерна, посвященный памяти Алексея Старобинского, — стр. 6–7

Алексей Кудря: Астроновости
Пропавшие экзолуны «Кеплера», Астроёлочка от «Чандры», новогодний Юпитер, три пульсара FAST и Уран глазами «Уэбба» — стр. 8–9

SpaceX, МКС, «Артемида» и «хантяньюани»
Важнейшие события космонавтики 2023 года с точки зрения Александра Хохлова — стр. 10

Чем пленяют грузинские фильмы?
В декабре не стало Отара Иоселиани. Вспоминает Александр Беляев — стр. 13

О телескопах, принцах, артистах, шашлыках и вине
Воспоминания Павла Амнуэля о забавных происшествиях в Шемахинской астрофизической обсерватории — стр. 14–15

Провальные выборы в «Большом Серпухове»
Татьяна Пирогова о том, что происходит после слияния наукоградов, — стр. 16

См. также:

Подписаться
Уведомление о
guest

0 Комментария(-ев)
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Оценить: 
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
 
 