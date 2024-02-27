ТрВ № 4 (398) за 2024 г.: Молекулярный взгляд на разнообразие жизни

27.02.2024 / № 398 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв, Максим Борисов /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 398 от 27 февраля 2024 года в PDF

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Анонс номера

Молекулярный взгляд на разнообразие жизни
Надежда Маркина беседует со специалистами по беспозвоночным и позвоночным Александром Цетлиным, Анной Жадан и Михаилом Калякиным на юбилейной конференции Беломорской биологической станции МГУ — стр.1–3

Новый телескоп NASA, «звездная бабочка» и другие астроновости
Традиционный обзор Алексея Кудря — стр. 4–5

Как «советский парень Гамов» разгорячил Вселенную
Очерк Геннадия Горелика — стр. 6–8

Учение куклы об истине
Колонка культуролога Александра Маркова и Оксаны Штайн о куклах в античности — стр. 9

Диффузия времени
Новый фантастический рассказ Павла Амнуэля — стр. 10–11

Невероятные приключения советского физика в мире американских стартапов
Воспоминания «бывалого фиановца» Юрия Захаренкова о работе в США на стыке веков — стр. 12–14

Там тишина, там ВАК дремучий…
Василий Власов проштудировал официальные методические рекомендации по подготовке диссертаций — стр. 15

Токай: не вино, а университет
Новые трагикомические заметки япониста Александра Мещерякова — стр. 16

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