ТрВ № 4 (398) за 2024 г.: Молекулярный взгляд на разнообразие жизни

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 398 от 27 февраля 2024 года в PDF
Анонс номера
Молекулярный взгляд на разнообразие жизни
Надежда Маркина беседует со специалистами по беспозвоночным и позвоночным Александром Цетлиным, Анной Жадан и Михаилом Калякиным на юбилейной конференции Беломорской биологической станции МГУ — стр.1–3
Новый телескоп NASA, «звездная бабочка» и другие астроновости
Традиционный обзор Алексея Кудря — стр. 4–5
Как «советский парень Гамов» разгорячил Вселенную
Очерк Геннадия Горелика — стр. 6–8
Учение куклы об истине
Колонка культуролога Александра Маркова и Оксаны Штайн о куклах в античности — стр. 9
Диффузия времени
Новый фантастический рассказ Павла Амнуэля — стр. 10–11
Невероятные приключения советского физика в мире американских стартапов
Воспоминания «бывалого фиановца» Юрия Захаренкова о работе в США на стыке веков — стр. 12–14
Там тишина, там ВАК дремучий…
Василий Власов проштудировал официальные методические рекомендации по подготовке диссертаций — стр. 15
Токай: не вино, а университет
Новые трагикомические заметки япониста Александра Мещерякова — стр. 16