Календарь фантастики: Аркадий Штыпель, Александр Беляев, Хорас Пайпер, Евгений Клячкин, Уильям Моррис, Вячеслав Пальман

14 марта: Вот слова: их значения не имеют значения

80 лет назад родился Аркадий Моисеевич Штыпель, украинско-русский поэт, переводчик, критик, фэн, автор сборников стихов «В гостях у Евклида», «Стихи для голоса», «На уровне дыхания», «Вот слова», «Ибо небо», переводчик стихов Станислава Лема.

Предлагаю вниманию почтенной публики одно из самых известных стихотворений Аркадия Штыпеля. Читать задумчиво, загадочно и таинственно:

ободранная дверь

закрашено окно

все думают ремонт

а это не ремонт

там по ночам в окне

горит тревожный свет

а что за тем окном

никто не ве-да-ет

все думают ремонт

а это не ремонт

а это карантин

для инопланетян

16 марта: Исправление ошибки

140 лет назад родился Александр Романович Беляев (1884–1942), русский писатель, автор романов «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия», «Человек, нашедший свое лицо», «Ариэль» и многих других.

Внимательный читатель заметит, что юбилей Беляева мы уже отметили 27 января. Как же так? Увы, случаются досадные ошибки. Дата рождения Александра Беляева — 4 (16) марта 1884 года — отмечена еще в «Краткой литературной энциклопедии», первый том которой вышел в 1962 году. Но в 1971 году в журнале «Костёр» была напечатана статья О. Орлова о Беляеве, в которой утверждалось: «Первым, что попалось мне в руки в Смоленске, где Беляев родился, было свидетельство о его рождении — всё как следует, с печатями и подписями, кое-где протертое, с завернувшимися уголками, с точной датой: 15 января 1884 года». Если эту дату перевести со старого стиля на новый, то и получается 27 января.

Но! Исследователь фантастики Вячеслав Настецкий сообщил, что, оказывается, уже в 2014 году вышел сборник «Смоленские годы Александра Беляева», в котором приведено факсимиле того самого свидетельства о рождении писателя, в котором зафиксировано: «родился четвертаго марта тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года». Что ж, давайте отметим день рождения замечательного фантаста еще раз!

23 марта: О пушистиках и не только

120 лет назад родился Хорас Бим Пайпер (Horace Beam Piper, 1904–1964), американский писатель, автор романов «Кризис в 2140», «Планета для техасцев» (оба — в соавторстве с Дж. Мак-Гуайром), сериала о пушистиках и многих других книг. Писатель подписывал свои книги как H. Beam Piper, поэтому существуют разные версии расшифровки первого имени — Генри, Герберт, Гораций.

Обширный цикл «История терранского человечества» детально описывает 6000 лет человеческой истории, начиная с нынешних времен. Наиболее известны входящие в цикл три романа о забавных приматах невысокого роста, покрытых серебристой шерстью, обитающих на планете Заратуштра. После долгих перипетий раса пушистиков все-таки была признана разумной, и люди научились сосуществовать с пушистиками на одной планете.

23 марта: А мир останется прежним…

90 лет назад родился Евгений Исаакович Клячкин (1934–1994), русский поэт и бард, автор антиутопической «повести при минимуме воображения» «Бобы».

Клячкин исполнял более 300 песен, из них около 70 — на стихи других поэтов. Именно благодаря Клячкину многие впервые услышали известные произведения Иосифа Бродского — «Пилигримы», «Рождественский романс», «Ни страны, ни погоста…», а также романсы Мышкина, Арлекина, Коломбины, Чёрта и других персонажей поэмы Бродского «Шествие».

24 марта: Художник, философ и мечтатель в одном лице

190 лет назад родился Уильям Моррис (William Morris, 1834–1896), английский писатель, поэт и художник, представитель течения «прерафаэлитов», один из основоположников жанра фэнтези, автор утопии «Вести ниоткуда, или Эпоха спокойствия», сказочных романов «История Дома Сынов Волка и всех кланов Чети», «Корни гор», «Повесть о Сверкающей Равнине, или Земля Живущих», «Лес за пределами мира», «Колодец на краю света», «Воды Дивных Островов», «Разлучающий поток».

Так получилось, что в России Моррис известен преимущественно как социалист благодаря утопии «Вести ниоткуда» (Юлий Кагарлицкий писал о романе: «Моррис предсказал главное. Он заявил, что счастье человечества связано с коммунизмом, и провозгласил идеалы, достижимые для всего человечества только в условиях этого строя»). А на Западе его помнят в первую очередь как писателя, создавшего жанр фэнтези из искрящейся смеси рыцарского романа и волшебной сказки; писателя, чье знамя позже подхватят Дж. Р. Р. Толкин и К. С. Льюис.

26 марта: Прошедший по Кольцу Сатаны

110 лет назад родился Вячеслав Иванович Пальман (1914–1998), русский писатель, автор романов «Кратер Эршота», «Вещество Ариль» («Красное и зеленое»), «Два шага маятника», повести «Экипаж „Снежной кошки“».

Вячеслав Пальман написал мало фантастики. В конце своей жизни он работал над главной своей книгой, автобиографическим романом «Кольцо Сатаны» о годах, проведенных автором на Колыме.

А вот что писал Аркадий Стругацкий о повести Пальмана в 1973 году: «Постоянному рецензенту такого издательства, как „Детская литература“, издательства, созданного для пропаганды „разумного, доброго, вечного“ среди детей и юношества, время от времени попадают в руки произведения, имеющие, если можно так выразиться, абсолютную читательскую ценность, независимо или почти независимо от их литературного уровня. То есть, как правило, литературный уровень их достаточно высок, и выполнены они бывают добротно, крепко, даже красиво, но эта их сторона затушевывается, отступает на задний план по сравнению с ценностью их идейного содержания. Чистота помыслов, страстность, благородные цели, четкое разделение понятий добра и зла, присущие авторам таких произведений, настолько поражают и захватывают читателя, что ему, как говорится, становится уже „не до литературы“. Именно к числу таких произведений принадлежит повесть В. Пальмана „Песня черного дрозда“».

Владимир Борисов