Астроновости: миссия «Чанъэ-6», снимок «гривы» Конской Головы, проект Einstein Probe

Конская Голова от «Уэбба»

Космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» (JWST) передал самые детальные на нынешний момент инфракрасные изображения примечательной области одного из известнейших объектов на небе — туманности Конская Голова (Бернард 33). Благодаря инструментам MIRI и NIRCam международной группе астрономов впервые удалось выявить мелкомасштабные структуры края Конской Головы [1].

Туманность расположена в области звездообразования, известной как Облако Ориона, расположенной, соответственно, в созвездии Ориона на расстоянии примерно в 1300 световых лет от Земли. Туманность образовалась из межзвездного газопылевого облака и светится, потому что ее освещает ближайшая горячая звезда. Газовые облака, окружающие Конскую Голову, уже рассеялись, но выступающий пылевой столб всё еще прекрасно виден, поскольку состоит из более плотных сгустков. Астрономы подсчитали, что Конской Голове осталось около 5 млн лет существования, прежде чем она тоже распадется. Новый снимок «Уэбба» фокусируется на освещенном краю вершины характерной газопылевой структуры туманности.

Благодаря своей близости к нам и необычной геометрии Конская Голова остается излюбленной целью для астрономов, занятых изучением физических структур области фотодиссоциации, где фотоны дальнего ультрафиолетового диапазона оказывают сильное влияние на химический состав газа, становясь основной причиной его молекулярной эволюции. Таким образом, всё это позволяет подробнейшим образом изучить взаимодействие излучения с межзвездным веществом.

1. jpl.nasa.gov/news/webb-captures-top-of-iconic-horsehead-nebula-in-unprecedented-detail

Богиня Луны летит на Луну

В 12:27 мск 3 мая Китай запустил с космодрома Вэньчан на острове Хайнань ракету Long March-5 Y8 с лунной возвращаемой автоматической станцией «Чанъэ́-6» (娥六号). Посадочный модуль должен будет впервые в истории доставить на Землю образцы почвы и горных пород с обратной стороны Луны. «Чанъэ-6» будет второй китайской возвращаемой экспедицией после «Чанъэ-5».

Отличительная особенность новой миссии — в месте прилунения. Роботизированный посадочный модуль нацелится на большой ударный кратер на обратной стороне Луны — бассейн Аполлона, — где он попытается собрать до 3 кг лунного материала с глубин порядка 2 м. Кратер Аполлон имеет селенографические координаты 35° 41′ ю. ш. и 151° 29′ з. д., диаметр кратера — около 524 км, глубина — 3,38 км. Находится он внутри бассейна Южный полюс — Эйткен, гигантском древнем ударном бассейне.

До сих пор все лунные миссии — как китайская в 2020 году, так и американские миссии программы «Аполлон» и советские — доставляли реголит только с видимой стороны спутника.

В ходе реализации миссии «Чанъэ-6» будет использована группа из трех космических аппаратов. Служебный модуль обеспечит выход на лунную орбиту, посадочный — посадку на лунную поверхность для сбора образцов. Если забор грунта пройдет успешно, то следующим этапом станет отправка ценного грунта обратно на Землю. В итоге спустя 53 дня после старта «Чанъэ-6» лунный грунт должен быть доставлен во Внутреннюю Монголию. Сам «Чанъэ-6» после отправки челнока обратно в Китай продолжит работать на спутнике Земли и станет уже четвертой постоянно действующей лунной станцией КНР.

У «Хаббла» вновь проблемы

Ветеран космических исследований, которой 24 апреля отметил уже 34 года своей орбитальной деятельности, внезапно «захандрил». Как сообщило 26 апреля NASA, телескоп прервал свою работу и перешел в безопасный режим из-за продолжающейся проблемы с гироскопом. Всё остальное оборудование, приборы, оптические системы находятся в хорошем состоянии [2].

Гироскопы — это устройства, которые помогают определять ориентацию аппарата в пространстве. Для «Хаббла» они очень важны тем, что орбитальная обсерватория предназначена для поиска и съемки очень специфических областей глубокого космоса в достаточно узком поле, потому ему нужно точное наведение и сохранение ориентации длительное время.

Во время пятой миссии по техническому обслуживанию космической обсерватории в 2009 году на «Хаббле» было установлено шесть новых гироскопов.

Полноценное функционирование телескопа требует наличия не менее трех рабочих гироскопов. Если же гироскопов останется меньше, то система, ответственная за ориентацию телескопа, перейдет в режим использования одного гироскопа. Второй будет переведен в резерв. Да, это, конечно, уменьшит точность наведения, и некоторые виды наблюдений могут стать невозможными, но зато это всё позволит максимально продлить работу «Хаббла».

Ранее телескоп уже испытывал проблемы с этим гироскопом. Сбой в его работе вызвал переход в безопасный режим в ноябре прошлого года [4]. И в этот раз телескоп автоматически перешел в безопасный режим, когда тот же гироскоп дал неверные показания.

Но, как и в прошлом году, инженерам удалось восстановить работу гироскопа. Как сообщило NASA уже 30 апреля, космический аппарат в хорошем состоянии и снова работает с использованием всех трех своих гироскопов. Все приборы «Хаббла» подключены, и космический аппарат возобновил научные наблюдения.

2. science.nasa.gov/missions/hubble/nasas-hubble-pauses-science-due-to-gyro-issue/

3. esahubble.org/about/general/gyroscopes/

4. science.nasa.gov/missions/hubble/nasas-hubble-space-telescope-pauses-science-due-to-gyro-issue

«Эйнштейн» начинает работу

Совместный китайско-европейский проект Einstein Probe, который пока еще работает в тестовом режиме, демонстрирует довольно оптимистичные результаты [5].

Телескоп был запущен 9 января 2024 года с космодрома Сичан на юго-западе Китая с помощью ракеты «Чанчжэн-2C» (長征二號丙, «Великий поход») и выведен на орбиту высотой около 600 км. Миссия является результатом сотрудничества CAS с ESA, Институтом внеземной физики Общества Макса Планка (Германия) и Национальным центром космических исследований (CNES, Франция).

Первые снимки телескопа были представлены на семинаре Einstein Probe consortium, проходившем с 24 по 26 апреля 2024 года в Пекине.

Полученные изображения демонстрируют выдающиеся возможности двух научных приборов «Эйнштейна» — широкоугольного рентгеновского телескопа WXT, который за счет оптической схемы, именуемой «глазом омара», способен наблюдать панораму почти 1/11 небесной сферы за один снимок, и более узконаправленного рентгеновского телескопа FXT, позволяющего получать детальные снимки и всматриваться в почти мгновенные транзиентные события, зафиксированные WXT.

Einstein Probe стал едва ли не первым космическим телескопом, который использует оптику «глаза омара». Его широкоугольный рентгеновский телескоп WXT обладает конструкцией, аналогичной настоящему глазу омара: сотни тысяч трубок размещены в 12 модулях, которые охватывают поле зрения площадью более 3600 квадратных градусов. Таким образом WXT может сделать снимки всего неба в рентгеновских лучах всего за три оборота вокруг Земли.

В ближайшие месяцы телескоп «Эйнштейн» продолжит проводить калибровку на орбите, а затем приступит к систематическим научным наблюдениям — это запланировано на середину июня.

5. esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Einstein_Probe_opens_its_wide_eyes_to_the_X-ray_sky

Изображение номера — галактика NGC 2835

NGC 2835 — галактика в южном созвездии Гидры.

Тип: SBc — спиральная галактика с перемычкой.

Угловые размеры: 6,6’×4,4’.

Звездная величина: V = 10,5m; B = 11,0m.

Поверхностная яркость: 14,0 mag/arcmin2.

Координаты на эпоху J2000: Ra = 9 ч 17 м 52,6 с; Dec = –22° 21’ 19’’.

Красное смещение z: 0,002955.

Расстояние от Солнца до NGC 2835: 12,5 Мпк (на основании величины красного смещения z).

Как и наш Млечный Путь, NGC 2835 обладает перемычкой (баром) — пересекающей ее посередине структурой, состоящей из звезд и газа. На изображении отчетливо выделяется яркое галактическое ядро, чем-то напоминающее глаз. Отсюда и второе название этой галактики — Глаз Змеи. Галактика была обнаружена немецким астрономом Вильгельмом Темпелем 13 апреля 1884 года.

Алексей Кудря