Календарь фантастики: Булат Окуджава, Фредерик Аустерлиц, Сальвадор Дали, Джордж Лукас, Оноре де Бальзак

9 мая: Когда воротимся мы в Портленд

100 лет назад родился Булат Шалвович Окуджава (1924–1997), русский бард, автор песен к телефильму «Приключения Буратино», гимна группы «Людены», персонаж романа Бориса Гедальевича Штерна «Эфиоп».

В телефильм вошло всего семь песен из мюзикла «Золотой ключик», хотя перу Окуджавы принадлежит их целых 29! Вот кто поет в этом мюзикле: фонарщики, папа Карло, Джузеппе, Буратино, Карабас, хор кукол, Пьеро, Мальвина, Артемон, Дуремар, лиса Алиса и кот Базилио, таинственные существа над спиленным деревом, лягушки, Тортилла, крыса Шушара.

10 мая: Пятый в списке звезд Голливуда

125 лет назад родился Фредерик Аустерлиц (Frederick Austerlitz, 1899–1987), псевдоним — Фред Астер (Fred Astaire), американский актер, танцор, хореограф и певец, исполнил роль ученого-атомщика Джулиана Осборна в кинофильме «На берегу», снимался также в фильме «Ад в поднебесье» (Харли Клейборн), «Человек в костюме Санта Клауса» (Санта Клаус), «История с привидениями» (Рикки Хоторн), в сериале «Звездный крейсер „Галактика“» (Капитан Димитри).

Фред Астер, звезда Голливуда, один из величайших мастеров музыкального жанра в кино, который прожил 88 лет, и 76 из них посвятил театру и кинематографу, известен прежде всего музыкальными комедиями. Внукам Астера очень нравился сериал «Звездный крейсер „Галактика“», и для артиста написали специальную сцену в эпизоде «Человек с девятью жизнями», в котором он в последний раз танцевал на экране.

11 мая: «Я до неприличия люблю жизнь»

120 лет назад родился Сальвадор Дали (Salvador Dali, 1904–1989), испано-американский художник, автор многочисленных фантастических и фантасмагорических картин.

Сальвадор Доменек Фелип Жасинт Дали-и-Доменек, маркиз де Дали де Пуболь — один из самых известных и эксцентричных представителей сюрреализма. Несколько цитат из книг мастера:

В наше время, когда повсеместно торжествует посредственность, всё значительное, всё настоящее должно плыть или в стороне или против течения.

— Почему у вас часы растекаются? — спрашивают меня. — Но суть не в том, что растекаются! Суть в том, что мои часы показывают точное время.

Меня завораживает всё непонятное. В частности, книги по ядерной физике — умопомрачительный текст!

Давным-давно я нарисовал молекулу дезоксирибонуклеиновой кислоты — и что же? На днях четырем ученым мужам дали Нобелевскую премию за то, что они ухитрились описать эту самую молекулу.

Добровольного идиотизма я не понимаю.

14 мая: Любимый персонаж — Джа-Джа Бинкс

80 лет назад родился Джордж Лукас (George Lucas, р. 1944), американский режиссер, поставивший фильмы «Электронный лабиринт: THX 1138: 4EB», «THX 1138», «Звездные войны».

Кроме режиссерской работы Джордж Уолтон Лукас-младший активно занимался продюсерской работой, был сценаристом, монтажером, оператором; велик его вклад в создание серии фильмов об Индиане Джонсе. Продав свои компании Lucasfilm и The Graphics Group (получила позже название Pixar), Лукас стал одним из самых богатых режиссеров мира с капиталом в 5 млрд долл. Что тут скажешь? Молодец!

20 мая: Человеческая комедия

225 лет назад родился Оноре де Бальзак (Honoré de Balzac, 1799–1850), французский писатель, автор повестей «Шагреневая кожа», «Эликсир долголетия», «В поисках абсолюта», «Примирённый Мельмот», «Серафита».

Святослав Логинов на сайте «Лаборатория фантастики» так писал про «Шагреневую кожу»: «Несомненно лучший роман Бальзака, во всяком случае, лучший из того, что я читал. С „Шагреневой кожей“ может сравниться разве что „Проклятое дитя“. Но как я шипел и ругался, когда пятьдесят лет назад впервые прочитал этот роман! Нет, он мне понравился, но ведь он мог быть лучшим не только в творчестве Бальзака, но и во всей литературе XIX века! Когда Валентен не формально, а собственной кожей ощутил, как сжимается шагрень, как она уплывает, превращаясь ни во что, он попытался ничего не желать, даже за морфий схватился, как за последнюю надежду. Но тут он был обречен, жить, не желая, невозможно, и кожа продолжала сжиматься вне зависимости от ее владельца. То есть Бальзак попросту убил своего героя. А если бы шагреневая кожа проявляла свои чудесные свойства только в те мгновения, когда владелец осознанно этого захочет? Чтобы Валентен расплачивался своей жизнью, зная, что он делает… Впрочем, это был бы совсем другой роман; жаль, что Оноре Бальзак не написал его. Но он написал „Шагреневую кожу“, спасибо ему за это».

Владимир Борисов