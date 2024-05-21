ТрВ № 10 (404) за 2024 г.: Когда б вы знали, из какого шума растут белки, не ведая стыда…

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 404 от 21 мая 2024 года в PDF
Анонс номера
Когда б вы знали, из какого шума растут белки, не ведая стыда…
Борис Штерн и Михаил Гельфанд продолжают диалог о важнейших вопросах эволюции, возникновении жизни, проблемах, тупиках, встающих на пути исследований и вариантах выхода из этих тупиков — стр.1–3
Алексей Кудря: Астроновости
Каталог телескопа ART-XC им. М. Н. Павлинского, необычная линзовидная галактика, проблемы с меркурианским зондом BepiColombo, небывалые солнечные бури — стр. 4–5
Появление глаз как причина Кембрийского взрыва
Елена Максимова рассказывает об исследованиях зрения рыб и кошек в ИППИ РАН — стр. 6–7
Рекордные космические лучи из ближайших окрестностей
Беседа с Михаилом Кузнецовым из лаборатории обработки больших данных ИЯИ РАН — стр. 8–9
Оловянный солдатик: интроверт игрушечного мира
Эссе Александра Маркова и Оксаны Штайн — стр. 10
«Подробности жизни Никиты Воронцова» С. Ярославцева
Войцех Кайтох об истории появления и последующих злоключениях необычного рассказа Аркадия Стругацкого — стр. 12–13
Время и только время
Почти не фантастический рассказ Павла Амнуэля о «Машине времени» — стр. 14