ТрВ № 10 (404) за 2024 г.: Когда б вы знали, из какого шума растут белки, не ведая стыда…

21.05.2024 / № 404 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв, Максим Борисов /  Архив /  No Comments

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 404 от 21 мая 2024 года в PDF

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ТрВ № 10 (404) за 2024 г.: Когда б вы знали, из какого шума растут белки, не ведая стыда…Анонс номера

Когда б вы знали, из какого шума растут белки, не ведая стыда…
Борис Штерн и Михаил Гельфанд продолжают диалог о важнейших вопросах эволюции, возникновении жизни, проблемах, тупиках, встающих на пути исследований и вариантах выхода из этих тупиков — стр.1–3

Алексей Кудря: Астроновости
Каталог телескопа ART-XC им. М. Н. Павлинского, необычная линзовидная галактика, проблемы с меркурианским зондом BepiColombo, небывалые солнечные бури — стр. 4–5

Появление глаз как причина Кембрийского взрыва
Елена Максимова рассказывает об исследованиях зрения рыб и кошек в ИППИ РАН — стр. 6–7

Рекордные космические лучи из ближайших окрестностей
Беседа с Михаилом Кузнецовым из лаборатории обработки больших данных ИЯИ РАН — стр. 8–9

Оловянный солдатик: интроверт игрушечного мира
Эссе Александра Маркова и Оксаны Штайн — стр. 10

«Подробности жизни Никиты Воронцова» С. Ярославцева
Войцех Кайтох об истории появления и последующих злоключениях необычного рассказа Аркадия Стругацкого — стр. 12–13

Время и только время
Почти не фантастический рассказ Павла Амнуэля о «Машине времени» — стр. 14

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