ТрВ № 11 (405) за 2024 г.: Фазовый переход в исследованиях белка

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 405 от 4 июня 2024 года в PDF

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Анонс номера

XX век глазами клоуна

Александр Марков и Оксана Штайн анализируют историю клоунады от зари кинематографа до эпохи телевидения — стр. 4

Звезды-струльдбруги?

Борис Штерн комментирует свежую публикацию об аннигиляции темной материи в недрах звезд — стр. 5

Совет нечестивых

Наш колумнист Иван Экономов — о скандале на Общем собрании РАН — стр. 5

Прощай, «Акацуки»… Привет, «Чанъэ-6»!

Астроновости от Алексея Кудря — стр. 6–7

Окуджава: жажда утешения

Геннадий Кузовкин представляет подборку записей о Булате Окуджаве в оттепельных дневниках — стр. 8–10

Вспоминая забытых фантастов

Календарь фантастики от Владимира Борисова — стр. 10

Век Франца К.

Обзор философских интерпретаций творчества Кафки от Антона Каширина — стр. 11

Очерк Павла Амнуэля

о «потерянным гиганте американской НФ» Эдварде Митчелле — стр. 12–13

Династия Шварцшильдов

Алексей Левин повествует о двух выдающихся астрофизиках — стр. 14–16

«Я был счастлив здесь — и уже не буду»

Трагикомически-ностальгические заметки япониста Александра Мещерякова — стр. 16