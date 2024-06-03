ТрВ № 11 (405) за 2024 г.: Фазовый переход в исследованиях белка

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 405 от 4 июня 2024 года в PDF
Анонс номера
XX век глазами клоуна
Александр Марков и Оксана Штайн анализируют историю клоунады от зари кинематографа до эпохи телевидения — стр. 4
Звезды-струльдбруги?
Борис Штерн комментирует свежую публикацию об аннигиляции темной материи в недрах звезд — стр. 5
Совет нечестивых
Наш колумнист Иван Экономов — о скандале на Общем собрании РАН — стр. 5
Прощай, «Акацуки»… Привет, «Чанъэ-6»!
Астроновости от Алексея Кудря — стр. 6–7
Окуджава: жажда утешения
Геннадий Кузовкин представляет подборку записей о Булате Окуджаве в оттепельных дневниках — стр. 8–10
Вспоминая забытых фантастов
Календарь фантастики от Владимира Борисова — стр. 10
Век Франца К.
Обзор философских интерпретаций творчества Кафки от Антона Каширина — стр. 11
Очерк Павла Амнуэля
о «потерянным гиганте американской НФ» Эдварде Митчелле — стр. 12–13
Династия Шварцшильдов
Алексей Левин повествует о двух выдающихся астрофизиках — стр. 14–16
«Я был счастлив здесь — и уже не буду»
Трагикомически-ностальгические заметки япониста Александра Мещерякова — стр. 16