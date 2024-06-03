ТрВ № 11 (405) за 2024 г.: Фазовый переход в исследованиях белка

04.06.2024 / № 405 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв, Максим Борисов /  Архив /  No Comments

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 405 от 4 июня 2024 года в PDF

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ТрВ № 11 (405) за 2024 г.: Фазовый переход в исследованиях белкаАнонс номера

XX век глазами клоуна
Александр Марков и Оксана Штайн анализируют историю клоунады от зари кинематографа до эпохи телевидения — стр. 4

Звезды-струльдбруги?
Борис Штерн комментирует свежую публикацию об аннигиляции темной материи в недрах звезд — стр. 5

Совет нечестивых
Наш колумнист Иван Экономов — о скандале на Общем собрании РАН — стр. 5

Прощай, «Акацуки»… Привет, «Чанъэ-6»!
Астроновости от Алексея Кудря — стр. 6–7

Окуджава: жажда утешения
Геннадий Кузовкин представляет подборку записей о Булате Окуджаве в оттепельных дневниках — стр. 8–10

Вспоминая забытых фантастов
Календарь фантастики от Владимира Борисова — стр. 10

Век Франца К.
Обзор философских интерпретаций творчества Кафки от Антона Каширина — стр. 11

Очерк Павла Амнуэля
о «потерянным гиганте американской НФ» Эдварде Митчелле — стр. 12–13

Династия Шварцшильдов
Алексей Левин повествует о двух выдающихся астрофизиках — стр. 14–16

«Я был счастлив здесь — и уже не буду»
Трагикомически-ностальгические заметки япониста Александра Мещерякова — стр. 16

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