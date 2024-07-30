Эйнштейн спасает человечество. Нелитературная фантастика

Наступил XXIII век. Человечество справилось с большинством проблем, угрожавших не только его благополучию, но и просто существованию. Энергосберегающие технологии вкупе с отказом от органического топлива в пользу термоядерной и солнечной энергии затормозили глобальное потепление, сократили выбросы метана в атмосферу и ликвидировали угрозу парникового эффекта. Во второй половине XXI века были разработаны и внедрены технологии геоинженерного регулирования климата, позволившие понизить температуру планеты до безопасного уровня. К середине XXII столетия удалось нейтрализовать угрозу обледенения значительных частей Евразии и Америки, порожденную чересчур резким охлаждением океанов и земной тверди. Молекулярная биология расшифровала механизмы онкологических, сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний, а синтетическая химия создала эффективные лекарства против вирусных и бактериальных инфекций. Медицина после ряда неудачных попыток справилась с болезнью Альцгеймера и другими деструктивными патологиями центральной нервной системы.

Во второй половине XXII века появились роботизированные системы, способные самостоятельно вести исследования в области фундаментальной науки, а также конструировать и воплощать «в железе» технические устройства любой сложности. Эта новая научно-технологическая революция привела к созданию космических кораблей на квантово-гравитационной тяге, способных разогнаться почти до скорости света.

Однако, несмотря на эти достижения, в начале XXIII века человечество оказалось на пороге самого грозного кризиса за всю свою историю. Катастрофическое перенаселение, о котором некогда предупреждал Томас Мальтус, все-таки наступило. В 2213 году численность населения Земли достигла 50 млрд человек и продолжала расти. Колонии на Луне и на Марсе могли принять не более 3–4 млн человек, а на спутниках Юпитера и Сатурна (о заселении которых некогда мечтали наивные фантасты) с великим трудом удалось разместить лишь несколько научных станций. Даже самые оптимистичные прогнозисты признали, что очередного удвоения населения цивилизация не выдержит.

В этой критической ситуации Мировой совет предложил радикальное решение. Хотя ни космических цивилизаций, ни близких светил с подходящими для миграции планетами астрономы так и не нашли, они пришли к выводу, что примерно каждая сотая из двухсот миллиардов звезд нашей галактики обладает как минимум одной планетой, которую можно колонизировать с помощью имеющихся технологий. Поэтому Мировой совет предложил построить флот из 10 млн звездолетов, каждый из которых мог бы доставить к любой звезде 5 тыс. человек. А сооружать эти корабли будут роботы из материалов, добытых на лунных рудниках и в поясе астероидов.

В основу Плана спасения человечества была положена специальная теория относительности. Каждый космический транспортник должен был разогнаться до скорости, лишь на пять миллионных долей процента меньшей, чем скорость света. В таком звездолете время будет течь в 10 тыс. раз медленнее земного. Диаметр звездного диска нашей галактики немного больше 90 тыс. световых лет, а Солнце находится в 28 тыс. световых лет от галактического центра. Чтобы долететь до края диска и вернуться обратно, кораблю потребуется не больше 70 тыс. лет по земному времени и лишь семь лет — по бортовому. Еще три года положили на разгон, торможение и изучение достигнутой звездной системы. Поэтому даже для самых долгих рейсов должно было хватить десятилетнего запаса продовольствия, горючего и прочих ресурсов.

План основывался на очень простом расчете. Корабли, которые найдут пригодные для заселения планеты, назад уже не отправятся — незачем. Однако бо́льшая часть транспортников всё же возвратится на Землю — во всяком случае, из первого путешествия. Экипажи и колонисты полгода-год отдохнут, а потом улетят в новый поиск. За сотни, тысячи и десятки тысяч лет их отсутствия роботы накопят на Земле всё, что потребуется для этих экспедиций. Поскольку количество перспективных звезд в десятки раз превышает численность экспедиционного космофлота, в конце концов все колонисты почти наверняка найдут себе достойное пристанище.

После длительных дебатов Совет одобрил этот план, и роботы приступили к постройке кораблей. Однако предстояло еще убедить всех землян, которые настолько передоверили науку системам искусственного интеллекта, что сильно подзабыли физику. Многие поверили слухам, что План построен на непроверенной теории, которая бездоказательно утверждает относительность времени. Особо злостные демагоги даже обвинили Мировой совет в заговоре, направленном на очистку Земли от всего населения, кроме нескольких десятков миллионов избранных, которые обретут райскую жизнь на доставшейся им планете. Большинство населения плохо разбиралось в науке и посему колебалось.

И тогда группа профессоров из России, Китая и Индии нашла способ убедить сомневающихся. Был построен круговой ускоритель, разгонявший мюоны до скорости будущих звездолетов. Эти частицы производились порциями, половину которых направляли в ускоритель, а половину — в круговой накопитель, где они обращались по замкнутым траекториям с нерелятивистскими скоростями. В обоих случаях мюоны распадались на электроны и нейтрино, однако в ускорителе время их жизни было в 10 тыс. раз бо́льшим, нежели в накопителе. Каждый желающий мог ознакомиться с полученными данными и убедиться в справедливости теории Эйнштейна.

Результаты эксперимента оказались столь наглядными, что противники Плана потеряли всякое влияние. В ходе всепланетного голосования План был утвержден подавляющим большинством, и в течение следующих пятидесяти лет все звездолеты покинули Солнечную систему. На Земле остались лишь те, у кого предполетный медосмотр выявил космическую агорафобию — непреодолимое препятствие для путешествия к звездам. С помощью верных роботов эти люди и их потомки превратили опустевшую планету в Мемориальный музей человеческой цивилизации.

Спустя тысячи лет Земля стала принимать не слишком многочисленных паломников из далеких миров, найденных в соответствии с Планом. Они восхищались вернувшей былую красоту планетой своих далеких предков, но переселяться туда не желали. Разлетевшиеся по Галактике земляне к этому времени научились генерировать пучки сверхсветовых частиц и с их помощью установили контакты с технологическими цивилизациями Андромеды и Большого Магелланова Облака. С высот освоенного человечеством Большого Космоса Земля была почти незаметна, но ее всё равно помнили и почитали.

Так и настал на нашей планете долгожданный Золотой Век.

Алексей Левин