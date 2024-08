Homo floresiensis: двадцать лет спустя

Двадцатилетний юбилей открытия Homo floresiensis 1, как и до́лжно, ознаменовался новыми открытиями.

Но сначала немного недавней истории. Первоначально небольших — в метр ростом — Homo с острова Флорес в Индонезии считали почти что нашими современниками, относя верхнюю границу их существования к 18 и даже 12 тыс. лет назад 2. Это наводило, меня во всяком случае, на размышления в стиле Веркора 3 о том, что было бы, доживи они до эпохи Великих географических открытий. Для науки было бы хорошо — какая-нибудь ДНК сохранилась бы в музейных экспонатах, а вот для самоощущения человечества, видимо, не очень: вряд ли с ними обошлись бы правильно по современным представлениям. Но, к счастью, эти датировки были пересмотрены самими авторами, и верхнюю границу отнесли к 50 тыс. лет назад 4 — что снимает ответственность с наших плеч.

Из анализа древней ДНК мы знаем о множественных тесных контактах кроманьонцев, неандертальцев и денисовцев, так что каждый из нас является потомком как минимум двух первых, а возможно, и всех трех линий; австранезийцы уж точно. Но во многих исследованиях видны также следы какой-то линии, отделившейся от Homo sapiens существенно раньше разделения на кроманьонцев и неандертальцев с денисовцами, причем эти следы видны и в ДНК денисовцев 5, и в ДНК представителей некоторых современных этносов Юго-Восточной и Южной Азии, Океании и Австралии 6. Как минимум в некоторых случаях можно приписывать эти следы Homo erectus; косвенно это подтверждается также анализом эволюции головных вшей 7 и вирусов папилломы человека 8: в обоих случаях в Юго-Восточной Азии выявляется отдельная линия, отделившаяся от остальных примерно миллион лет назад.

К сожалению, надежды, что в тропиках могла сохраниться древняя ДНК, нет, и поэтому в исторических реконструкциях приходится полагаться на традиционные антропологические методы. Именно этими методами в только что вышедшей статье 9 было показано, что флоресцы являются потомками Homo erectus, которые выделились почти сразу после заселения последними Явы примерно 1,1 млн лет назад, за первые 300 тыс. лет сильно потеряли в росте и после этого стабильно жили еще многие сотни тысяч лет, пока на них не накатила волна мигрировавших с севера Homo sapiens, что, как полагают авторы, и послужило причиной их исчезновения («… the arrival of H. sapiens on Flores around 50,000 years ago; an event that, we suspect, precipitated the demise of H. floresiensis»).

Михаил Гельфанд

