ТрВ № 16 (410) за 2024 г.: Перипетии со временем

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 410 от 13 августа 2024 года в PDF
Анонс номера
О сущности времени, сложностях создания стандарта времени на лунных базах и в целом в Солнечной системе
Алексей Кудря задает вопросы Сергею Копейкину — стр. 1–3
Алексей Кудря: Астроновости
Десять лет миссии Rosetta, джеты сверхмассивных черных дыр, терраформирование Марса и карликовая галактика в скоплении Девы — стр. 4–5
Введение в кукольную урбанистику
Эссе культурологов Александра Маркова и Оксаны Штайн — стр. 6
Куда мы шли последние пять лет
Николай Некрылов о том, что происходит с научными журналами, — стр. 7
Homo floresiensis: двадцать лет спустя
Обзор Михаила Гельфанда — стр. 7
Синтез ливермория из плутония с помощью титановых снарядов
Алексей Левин о новых путях получения сверхтяжелых элементов — стр. 8–9
Загадка отца европейской нефтепромышленности
Тим Скоренко сомневается в армянском происхождении Игнация Лукасевича — стр. 10–11
ИИ как писатель, рецензент и критик
Небольшой эксперимент Михаила Эпштейна — стр. 14