ТрВ № 16 (410) за 2024 г.: Перипетии со временем

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 410 от 13 августа 2024 года в PDF

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Анонс номера

О сущности времени, сложностях создания стандарта времени на лунных базах и в целом в Солнечной системе

Алексей Кудря задает вопросы Сергею Копейкину — стр. 1–3

Алексей Кудря: Астроновости

Десять лет миссии Rosetta, джеты сверхмассивных черных дыр, терраформирование Марса и карликовая галактика в скоплении Девы — стр. 4–5

Введение в кукольную урбанистику

Эссе культурологов Александра Маркова и Оксаны Штайн — стр. 6

Куда мы шли последние пять лет

Николай Некрылов о том, что происходит с научными журналами, — стр. 7

Homo floresiensis: двадцать лет спустя

Обзор Михаила Гельфанда — стр. 7

Синтез ливермория из плутония с помощью титановых снарядов

Алексей Левин о новых путях получения сверхтяжелых элементов — стр. 8–9

Загадка отца европейской нефтепромышленности

Тим Скоренко сомневается в армянском происхождении Игнация Лукасевича — стр. 10–11

ИИ как писатель, рецензент и критик

Небольшой эксперимент Михаила Эпштейна — стр. 14