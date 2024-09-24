Алексей Анатольевич Бучаченко (16.09.1965–28.09.2023). In memoriam

Ровно год как рядом с нами нет прекрасного человека, большого ученого, яркого организатора науки — Алексея Анатольевича Бучаченко, профессора Сколковского института науки и технологий (2014–2023), гл. науч. сотр. Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН (2012–2023), заместителя декана химического факультета МГУ по инновациям (2005–2012) и по науке (2012–2015).

В редакцию «Троицкого варианта — Наука» обратились его друзья и коллеги с просьбой «вспомнить Лёшу», рассказать нашим читателям о нем… Естественно, мы не могли не откликнуться на эту просьбу.

Поговорив с теми, кто хорошо знал Алексея Анатольевича, мы собрали семь историй из его жизни — и вот они сами собой сложились в своеобразный путь. Мы постарались оставить речь наших собеседников нетронутой: так искренне и трогательно они рассказывали про Алексея Анатольевича.

После продолжительной болезни профессор Бучаченко ушел из жизни в тот же месяц, что и родился: в сентябре 2024 года ему бы исполнилось только 59 лет.

Человек-наука

Ильдар Габитов, докт. физ.-мат. наук, профессор Аризонского университета (США):

Алексей был выдающимся специалистом в области спектроскопии и прекрасно разбирался в тонкостях атомных переходов редкоземельных элементов, которые являются основой сверхточных часов. Навигационные системы, как западные, так и наши, основаны на часах, использующих свойства атомов редкоземельных элементов. Поэтому, когда у нас планировалась совместная деятельность с различными российскими организациями по созданию сверхточных часов, которые можно было бы разместить на спутнике, Алексей принял активное участие на начальной стадии этого проекта. Мы отправились в Германию — там находится один из лучших в мире центров по точности. Кроме того, немцы построили специальную оптическую оптоволоконную сеть, по которой сверхточное время передаётся по всей Европе. В поездке обсуждалось, что было бы хорошо создать такую сеть и в России. Возможно, подобная сеть уже существует для специальных целей, но для коммерческого использования такой нет. Здесь Лёша сыграл важную роль: этот проект тогда активно обсуждался с его участием, и он давал консультации о том, как лучше его реализовать.

Человек-система

Елена Пазюк, докт. физ.-мат. наук, профессор МГУ:

Лёша был безумно эрудированным человеком, умел как-то сразу схватить какие-то ключевые важные вещи. И очень, я бы сказала, системным. Вот у меня до сих пор на компьютере какие-то его тексты, предложения, начиная от чисто организаторских вещей… Тексты у него всегда были очень грамотные, он умел очень четко всё выразить — это мне всегда в нем больше всего импонировало.

У Алексея была идея, которую, к сожалению, мы так и не реализовали: создать в университете совместную межкафедральную лабораторию сверххолодных и ультрахолодных молекулярных ансамблей, привлечь питерских физиков, коллег из Риги…

В моей последней переписке с Лёшей я поздравляла его с днем рождения. На мое поздравление он ответил: «Спасибо, мы еще обязательно поработаем, попишем, отметим…» Лёша весь последний год боролся с болезнью, он верил, что выкарабкается. Ушел, конечно, очень рано, с кучей нереализованных идей, проектов.

Человек-цель

Ильдар Габитов:

Я познакомился с Лёшей в конце 2014 года, как раз когда запускали Сколтех. Это был уникальный человек. В нашей стране много специалистов в научной области, и Алексей, безусловно, принадлежал к этой группе. Однако у него было редкостное качество: он оказался не только выдающимся учёным, но и прекрасным администратором (в то время А.А. Бучаченко был заместителем декана химфака МГУ. — Прим. ред.). Причём не просто «эффективным менеджером», как сейчас говорят, а мудрым человеком, который умел видеть не только достоинства, но и потенциальные проблемы, возникающие при том или ином административном решении. Он умел сопоставлять плюсы и минусы, причём не только в ближайшей перспективе, но и в долгосрочной. Если Лёша приходил к какому-то мнению, то он не менял его в угоду обстоятельствам или в соответствии с чьими-то ожиданиями. Он исходил из целесообразности и был твёрд в своём решении: если он пришёл к какому-то выводу, то это было глубоко продумано, и переубедить его было крайне сложно. Но в то же время, если он допускал ошибку, он мог признать это и изменить своё мнение.

Человек-харизма

Андрей Столяров, докт. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой лазерной химии МГУ:

Удивительно, как Лёша мог идеально формулировать мысль. Его отец, Анатолий Леонидович — тоже, кстати. Может, это как-то по наследству передается?.. Я помню Алексея еще двадцатилетним студентом. На выездной школе по физической химии он делал доклад. Просто заворожил всех! Удивительно, но в аудиторию постоянно заходили люди; чуть ли не уборщики стояли в дверях и слушали — вот так он завораживал своей энергией, и что важно — логикой изложения. Его в этом смысле очень любили приглашать в качестве оппонента на защиты, дискуссии, разные обсуждения: Лёша очень четко всё формулировал, умел донести нужную мысль кратко и ясно. Потом и вопросов-то никаких не возникало, его редко кто переспрашивал.

Человек-новация

Артём Абакумов, профессор, директор Центра энергетических технологий Сколтеха:

Алексей был директором PhD-программы по материаловедению Сколтеха (Material Science Engineering, MSE), он внес огромный вклад в развитие и нашего центра, и всего института. Именно Алексей разрабатывал содержание программы; он руководил всеми мероприятиями, связанными с реализацией программы; он же добился и организовал процедуру ее международной аккредитации.

Результат — PhD-программа по материаловедению Сколтеха аккредитована на международном уровне. Тогда это еще было важно и существенно.

«Аккредитация программы MSE является важнейшим событием, способствующим повышению узнаваемости Сколтеха в мире и росту его конкурентоспособности с точки зрения привлечения студентов из России и из-за рубежа, — подчеркнул руководитель программы MSE профессор Алексей Бучаченко (из пресс-релиза Сколтеха от 24.04.2020. — Прим. ред.). — Также отмечу, что при проведении экспертизы эксперты Hcéres уделяли внимание не столько формальным показателям, сколько сущности программы».

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В 2022 году Сколтех получил право присуждать собственные степени кандидатов и докторов наук: тогда Алексей взял на себя труд, уже для всего института, подготовить необходимый пакет документов. Практически до последнего дня, будучи уже даже в больнице, он продолжал эту работу.

Многие из моих коллег по Сколтеху присоединятся к моему мнению, что Алексей делал всю работу с какой-то присущей ему необыкновенной житейской мудростью. Образовательная программа — это большое такое существо, оно включает в себя не одного профессора из разных структурных подразделений, с разными интересами, с разными амбициями; и находить компромиссы, вести дела настолько грамотно, чтобы не допускать конфликтов, чтобы программа работала в интересах всего института, — здесь необходима, действительно, какая-то проницательность, мудрость, которая не каждому присуща, и Алексей ею, безусловно, обладал. С точки зрения науки он многое сделал в своей области, но и с точки зрения работы в образовательном секторе это был уникальный человек, здесь замену ему найти крайне трудно.

Человек-история

Андрей Столяров:

Мы долгое время вместе работали, но и часто отдыхали вместе: ездили к друг другу на дачу, ходили семьями в театр. А еще Лёша очень любил историю и был коллекционером редких монет. Сам любил по историческим местам ходить. Зачастую с миноискателем — монеты искал, по старым картам находил деревни, которые уже не существуют. В основном, любил бродить по Владимирской области — там где-то семейное гнездо их было, правда, я там никогда не бывал. Что касается монет, то Лёша их активно искал и регулярно покупал — я так понимаю, коллекция у него была большая и вполне пристойная.

Человек-стратегия

Ильдар Габитов:

Студенты очень любили Алексея, потому что он активно занимался учебным процессом и прекрасно понимал все тонкости составления и внедрения учебных программ. Его преподавательский опыт в МГУ, умноженный на международную направленность Сколтеха, был как раз тем, что нужно для решения таких задач: с одной стороны, важно было сохранить российскую компоненту, а с другой — соответствовать международным стандартам в самом лучшем смысле.

Когда создавалось что-то новое, Лёша проявлял себя как очень умный, правильный и понимающий человек: он всегда искал возможности для большего, чем просто выполнение текущих задач. Он отлично умел определять правильное направление и стратегию. Стоя твёрдо на земле, Лёша в то же время прекрасно видел долгосрочные перспективы. Его жизненная позиция была простой: не надо жаловаться, надо просто делать своё дело и делать его хорошо.

Материал подготовили Алексей Огнёв и Инесса Григалюнене