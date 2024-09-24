Алексей Анатольевич Бучаченко (16.09.1965–28.09.2023). In memoriam

24.09.2024 / № 413 / с. 6 /  Ильдар Габитов, Елена Пазюк, Андрей Столяров, Артём Абакумов; Алексей Огнёв, Инесса Григалюнене /  Память /  No Comments
Алексей Бучаченко. Фото Т. Сабирова
Алексей Бучаченко. Фото Т. Сабирова

Ровно год как рядом с нами нет прекрасного человека, большого ученого, яркого организатора науки — Алексея Анатольевича Бучаченко, профессора Сколковского института науки и технологий (2014–2023), гл. науч. сотр. Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН (2012–2023), заместителя декана химического факультета МГУ по инновациям (2005–2012) и по науке (2012–2015).

В редакцию «Троицкого варианта — Наука» обратились его друзья и коллеги с просьбой «вспомнить Лёшу», рассказать нашим читателям о нем… Естественно, мы не могли не откликнуться на эту просьбу.

Поговорив с теми, кто хорошо знал Алексея Анатольевича, мы собрали семь историй из его жизни — и вот они сами собой сложились в своеобразный путь. Мы постарались оставить речь наших собеседников нетронутой: так искренне и трогательно они рассказывали про Алексея Анатольевича.

После продолжительной болезни профессор Бучаченко ушел из жизни в тот же месяц, что и родился: в сентябре 2024 года ему бы исполнилось только 59 лет.

 

Человек-наука
Ильдар Габитов (postnauka.org)
Ильдар Габитов (postnauka.org)

Ильдар Габитов, докт. физ.-мат. наук, профессор Аризонского университета (США):

Алексей был выдающимся специалистом в области спектроскопии и прекрасно разбирался в тонкостях атомных переходов редкоземельных элементов, которые являются основой сверхточных часов. Навигационные системы, как западные, так и наши, основаны на часах, использующих свойства атомов редкоземельных элементов. Поэтому, когда у нас планировалась совместная деятельность с различными российскими организациями по созданию сверхточных часов, которые можно было бы разместить на спутнике, Алексей принял активное участие на начальной стадии этого проекта. Мы отправились в Германию — там находится один из лучших в мире центров по точности. Кроме того, немцы построили специальную оптическую оптоволоконную сеть, по которой сверхточное время передаётся по всей Европе. В поездке обсуждалось, что было бы хорошо создать такую сеть и в России. Возможно, подобная сеть уже существует для специальных целей, но для коммерческого использования такой нет. Здесь Лёша сыграл важную роль: этот проект тогда активно обсуждался с его участием, и он давал консультации о том, как лучше его реализовать.

Человек-система
Елена Пазюк. Фото К. Кацуровича
Елена Пазюк. Фото К. Кацуровича

Елена Пазюк, докт. физ.-мат. наук, профессор МГУ:

Лёша был безумно эрудированным человеком, умел как-то сразу схватить какие-то ключевые важные вещи. И очень, я бы сказала, системным. Вот у меня до сих пор на компьютере какие-то его тексты, предложения, начиная от чисто организаторских вещей… Тексты у него всегда были очень грамотные, он умел очень четко всё выразить — это мне всегда в нем больше всего импонировало.

У Алексея была идея, которую, к сожалению, мы так и не реализовали: создать в университете совместную межкафедральную лабораторию сверххолодных и ультрахолодных молекулярных ансамблей, привлечь питерских физиков, коллег из Риги…

В моей последней переписке с Лёшей я поздравляла его с днем рождения. На мое поздравление он ответил: «Спасибо, мы еще обязательно поработаем, попишем, отметим…» Лёша весь последний год боролся с болезнью, он верил, что выкарабкается. Ушел, конечно, очень рано, с кучей нереализованных идей, проектов.

Алексей Анатольевич Бучаченко, Валерий Васильевич Лунин (декан химического факультета МГУ), Анатолий Леонидович Бучаченко (2015). Фото предоставлено Е. Пазюк
Алексей Анатольевич Бучаченко, Валерий Васильевич Лунин (декан химического факультета МГУ), Анатолий Леонидович Бучаченко (2015). Фото предоставлено Е. Пазюк
Человек-цель

Ильдар Габитов:

Я познакомился с Лёшей в конце 2014 года, как раз когда запускали Сколтех. Это был уникальный человек. В нашей стране много специалистов в научной области, и Алексей, безусловно, принадлежал к этой группе. Однако у него было редкостное качество: он оказался не только выдающимся учёным, но и прекрасным администратором (в то время А.А. Бучаченко был заместителем декана химфака МГУ. — Прим. ред.). Причём не просто «эффективным менеджером», как сейчас говорят, а мудрым человеком, который умел видеть не только достоинства, но и потенциальные проблемы, возникающие при том или ином административном решении. Он умел сопоставлять плюсы и минусы, причём не только в ближайшей перспективе, но и в долгосрочной. Если Лёша приходил к какому-то мнению, то он не менял его в угоду обстоятельствам или в соответствии с чьими-то ожиданиями. Он исходил из целесообразности и был твёрд в своём решении: если он пришёл к какому-то выводу, то это было глубоко продумано, и переубедить его было крайне сложно. Но в то же время, если он допускал ошибку, он мог признать это и изменить своё мнение.

Человек-харизма
Андрей Столяров. Фото К. Серого
Андрей Столяров. Фото К. Серого

Андрей Столяров, докт. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой лазерной химии МГУ:

Удивительно, как Лёша мог идеально формулировать мысль. Его отец, Анатолий Леонидович — тоже, кстати. Может, это как-то по наследству передается?.. Я помню Алексея еще двадцатилетним студентом. На выездной школе по физической химии он делал доклад. Просто заворожил всех! Удивительно, но в аудиторию постоянно заходили люди; чуть ли не уборщики стояли в дверях и слушали — вот так он завораживал своей энергией, и что важно — логикой изложения. Его в этом смысле очень любили приглашать в качестве оппонента на защиты, дискуссии, разные обсуждения: Лёша очень четко всё формулировал, умел донести нужную мысль кратко и ясно. Потом и вопросов-то никаких не возникало, его редко кто переспрашивал.

Артём Абакумов (skoltech.ru)
Артём Абакумов (skoltech.ru)
Человек-новация

Артём Абакумов, профессор, директор Центра энергетических технологий Сколтеха:

Алексей был директором PhD-программы по материаловедению Сколтеха (Material Science Engineering, MSE), он внес огромный вклад в развитие и нашего центра, и всего института. Именно Алексей разрабатывал содержание программы; он руководил всеми мероприятиями, связанными с реализацией программы; он же добился и организовал процедуру ее международной аккредитации.

Результат — PhD-программа по материаловедению Сколтеха аккредитована на международном уровне. Тогда это еще было важно и существенно.

«Аккредитация программы MSE является важнейшим событием, способствующим повышению узнаваемости Сколтеха в мире и росту его конкурентоспособности с точки зрения привлечения студентов из России и из-за рубежа, — подчеркнул руководитель программы MSE профессор Алексей Бучаченко (из пресс-релиза Сколтеха от 24.04.2020. — Прим. ред.). — Также отмечу, что при проведении экспертизы эксперты Hcéres уделяли внимание не столько формальным показателям, сколько сущности программы».

В 2022 году Сколтех получил право присуждать собственные степени кандидатов и докторов наук: тогда Алексей взял на себя труд, уже для всего института, подготовить необходимый пакет документов. Практически до последнего дня, будучи уже даже в больнице, он продолжал эту работу.

Многие из моих коллег по Сколтеху присоединятся к моему мнению, что Алексей делал всю работу с какой-то присущей ему необыкновенной житейской мудростью. Образовательная программа — это большое такое существо, оно включает в себя не одного профессора из разных структурных подразделений, с разными интересами, с разными амбициями; и находить компромиссы, вести дела настолько грамотно, чтобы не допускать конфликтов, чтобы программа работала в интересах всего института, — здесь необходима, действительно, какая-то проницательность, мудрость, которая не каждому присуща, и Алексей ею, безусловно, обладал. С точки зрения науки он многое сделал в своей области, но и с точки зрения работы в образовательном секторе это был уникальный человек, здесь замену ему найти крайне трудно.

Человек-история

Андрей Столяров:

Мы долгое время вместе работали, но и часто отдыхали вместе: ездили к друг другу на дачу, ходили семьями в театр. А еще Лёша очень любил историю и был коллекционером редких монет. Сам любил по историческим местам ходить. Зачастую с миноискателем — монеты искал, по старым картам находил деревни, которые уже не существуют. В основном, любил бродить по Владимирской области — там где-то семейное гнездо их было, правда, я там никогда не бывал. Что касается монет, то Лёша их активно искал и регулярно покупал — я так понимаю, коллекция у него была большая и вполне пристойная.

Человек-стратегия

Ильдар Габитов:

Студенты очень любили Алексея, потому что он активно занимался учебным процессом и прекрасно понимал все тонкости составления и внедрения учебных программ. Его преподавательский опыт в МГУ, умноженный на международную направленность Сколтеха, был как раз тем, что нужно для решения таких задач: с одной стороны, важно было сохранить российскую компоненту, а с другой — соответствовать международным стандартам в самом лучшем смысле.

Когда создавалось что-то новое, Лёша проявлял себя как очень умный, правильный и понимающий человек: он всегда искал возможности для большего, чем просто выполнение текущих задач. Он отлично умел определять правильное направление и стратегию. Стоя твёрдо на земле, Лёша в то же время прекрасно видел долгосрочные перспективы. Его жизненная позиция была простой: не надо жаловаться, надо просто делать своё дело и делать его хорошо.

Материал подготовили Алексей Огнёв и Инесса Григалюнене

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