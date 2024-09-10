Дорога в космос не становится проще

Рано утром по Москве 7 сентября космический корабль Starliner штатно приземлился на трех парашютах и на надувных подушках на полигон Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Корабль, созданный корпорацией Boeing, возвратился на Землю после испытательной миссии Boeing Crew Flight Test на МКС [1], которая продлилась три месяца и один день вместо недели по первоначальному плану. Starliner вернулся назад без своего экипажа — астронавты-испытатели Бутч Уилмор и Сунита Уильямс по решению NASA [2] остались на станции в составе основных экспедиций МКС-71/72/73, а приземлятся в феврале-марте 2025 года на корабле Crew Dragon миссии Crew-9.

Освобожденный теперь торцевой стыковочный узел модуля Harmony («Гармония») займет корабль Crew Dragon с собственным именем Freedom. Его запуск запланирован на 24 сентября. Первоначальный экипаж миссии Crew-9 сократился до двух человек — это американец Ник Хейг (командир корабля) и россиянин Александр Горбунов (специалист миссии). Американки Зена Кардман и Стефани Уилсон полетят в космос в составе одной из следующих экспедиций на МКС.

Принятое решение руководства программы МКС было выбором меньшего из зол. Наземные работы специалистов Boeing с аналогичными системами корабля не убедили NASA в высокой вероятности безопасного возвращения Бутча Уилмора и Суниты Уильямс на борту Starliner’а. Однако, оставив астронавтов на станции, руководители отошли от другого правила безопасности — наличие мест в спасательном корабле на случай эвакуации в аварийных ситуациях. Все действия в случае экстренных ситуаций описаны в специальной бортовой документации — в «красных книгах». Основной принцип для астронавтов и космонавтов при действиях по ликвидации нештатных ситуаций, при аварийных закрытиях люков станции — всегда иметь доступ к своему спасательному кораблю. За всю историю МКС еще не было случая, когда экипаж был бы эвакуирован со станции, но эта возможность всегда подразумевается. Теперь же около двух недель — до прибытия корабля Crew Dragon — астронавтам остается верить в надежность их космического жилища. При этом мало освободить два места для Суниты Уильямс и Барри Уилмора, необходимо доставить им аварийно-спасательные скафандры SpaceX. Программа NASA по созданию новых американских пилотируемых кораблей [3] не ограничивала для участников использование разных инженерных решений, унификация касалась только стыковки со станцей (International Docking System Standard [4]). Поэтому синие скафандры корпорации Boeing, в которых Уильямс и Уилмор прилетели на станцию, не совместимы с кораблем SpaceX [5].

Тем не менее успешное возвращение пустого корабля Starliner и то, что есть определенность с его проблемой — потерей герметичности в тефлоновых уплотнительных кольцах на клапанах гелиевого баллона наддува топливной системы после нагрева от соседних двигателей, внушает надежды. Был разработан новый импульсный режим работы двигателей ориентации, он испытан на беспилотном корабле при возвращении на Землю. Ставить крест на корабле «Боинга» рано, несмотря на все сложности работа будет продолжаться.

Состав экипажа Crew-9, который готовится к полету на станцию, также связан с обеспечением безопасности МКС и стал следствием межправительственного соглашения о перекрестных полетах между США и Россией. Станция — очень большой и сложный объект, сейчас работать на американском и российском сегментах могут только экипажи этих сегментов, прошедшие серьезную подготовку. Поэтому на случай задержек или аварий NASA и Роскосмос договорились, что на каждом корабле с основным экипажем будет представитель другого сегмента. Такая страховка уже работала — однажды из-за погоды задержался старт корабля Crew Dragon, и на станции несколько дней был всего один корабль «Союз» и три члена экипажа: за американский сегмент отвечал астронавт Марк Ванде Хай.

Важность такого подхода могут подтвердить и участники экипажа МКС-72/73: на борту станции встретятся Ник Хейг и Алексей Овчинин — в прошлом экипаж корабля «Союз МС-10». В октябре 2018 года они совершили аварийную посадку в Казахстане, не долетев до МКС [6]. В 2019 году Хейг и Овчинин вновь стартовали в космос, теперь уже на «Союзе МС-12», вместе с бортинженером — американкой Кристиной Кук (основная экспедиция МКС-59/60 [7]).

И вот теперь они же снова будут на станции в одном экипаже. Конечно, никто это не планировал, это элемент случайности: из-за волюнтаристской организации полета на станцию представительницы республики Беларусь экипажи сдвинулись вправо. Алексей Овчинин полетит на полгода позже (старт запланирован на 11 сентября), чем могло бы быть, и поэтому совпал с Хейгом.

Параллельно перипетиям с «государственными» астронавтами, сложности, связанные с безопасностью пилотируемых полетов, ощущают на себе и «частные». Со стартового комплекса 39А в Космическом центре им. Кеннеди в штате Флорида запланирован запуск корабля Crew Dragon частной космической экспедиции Polaris Dawn [8], и астронавты миссии в буквальном смысле ждут у моря погоды. В экипаже — четыре «непрофессиональных» астронавта: миллиардер и филантроп Джаред Айзекман, его коллега по компании Shift4 и бывший пилот ВВС США Скотт Потит, ведущий инструктор SpaceX по тренировкам экипажей кораблей Crew Dragon Сара Джиллис и сменный директор миссий в ЦУПе SpaceX, а в прошлом медицинский оператор ЦУПа в Хьюстоне Анна Менон.

Для самого миллиардера Джареда Айзекмана это второй полет в космос. Совершив трехдневный туристический автономный космический полет на корабле Crew Dragon с тремя отобранными им попутчиками (миссия Inspiration4) в сентябре 2021 года, он решил стать тем, кто от частного космического туризма перейдет к частным исследовательским космическим миссиям [9].

У пятидневной миссии Polaris Dawn три основных цели: первый в истории частный выход в открытый космос и подъем апогея орбиты выше текущего рекорда, который еще в 1966 году установил американский пилотируемый корабль Gemini 11 (дальше от Земли люди летали только во время лунных экспедиций Apollo); выполнение 38 медицинских экспериментов, связанных в том числе с воздействием радиации и факторов риска развития декомпрессионной болезни у астронавтов [10]; и испытание терминала лазерной связи со спутниками группировки Starlink.

Самым сложным при подготовке миссии Polaris Dawn стали разработка, производство и испытание новых скафандров для выхода в открытый космос. Из-за этого полет несколько раз откладывался, а впервые эти скафандры показали публике только 4 мая 2024 года — всего за несколько месяцев до итоговой даты полета.

Теперь же экипаж находится в ожидании своего старта на космодроме во Флориде — от плана стартовать 27 августа пришлось отказаться из-за прогноза погоды. Запуски с побережья зависят от скорости ветра и осадков в день запуска, но в случае пилотируемого полета — также от прогноза погоды на момент возвращения. Корабли Crew Dragon приводняются в Атлантическом океане, и ситуация на воде должна позволить эвакуировать экипаж и капсулу. На МКС в таких ситуациях астронавты могут задержаться, ресурсы станции это позволяют, а вот запасы на корабле ограничены. Сложная погода в районе Флориды заперла Джареда Айзекмана и его экипаж в предстартовом карантине почти на две недели (при этом они продолжают активную подготовку к полету с ограничением контактов с людьми).

К результатам этого полета мы обязательно вернемся в ближайшем будущем.

В это время в России на фоне объявления начала подготовки нового набора кандидатов в космонавты в ЦПК им. Ю. А. Гагарина [11] пришла новость, связанная с еще одним аспектом профессиональной судьбы космонавтов — вероятностью так и не полететь в космос несмотря на все годы подготовки и большие траты всевозможных ресурсов как государством, так и лично космонавтом. Андрей Бабкин [12], отобранный в отряд космонавтов в 2010 году, а до этого бывший ведущим научным сотрудником в ракетно-космической корпорации «Энергия», оказался практически вычеркнут из действующих космонавтов (якобы по состоянию здоровья) [13].

Четырнадцать лет активной подготовки, в том числе в экипажах, не привели к долгожданному полету [14]. Самое несправедливое в этой ситуации то, что многократные переносы Андрея в экипажах были вызваны не недочетами в его подготовке или состоянием здоровья, а внешними причинами: необходимостью отдать долг «Боингу» за «Морской старт» (Роскосмос не нашел ничего лучшего, чем расплатиться местами в кораблях «Союз»), аварией ракеты-носителя «Союз-ФГ» в 2018 году, травмой напарника по экипажу [15], наконец съемками фильма «Вызов» на МКС [16]. В ЦПК им. Ю. А. Гагарина много лет была негласная традиция: по возможности дать возможность слетать космонавтам более ранних наборов; при этом молодым приходилось ждать 10–12 лет, но в этом была какая-то справедливость. Однако за десятилетие, пока единственным средством доставки экипажей на МКС оставались «Союзы», случился перекос: когда на корабле было два иностранца, командиром ставили опытного космонавта, что еще сильнее отодвинуло нелетавших, включая Андрея Бабкина. Теперь, когда в отряде очень много молодых космонавтов, традиции подзабыли и обещания предыдущих руководителей Роскосмоса тоже. Возможно, это связано и с тем, что руководителями ЦПК им. Ю. А. Гагарина стали назначать некосмонавтов, которым не столь близки чаянья и надежды отряда. Это заметно и по информационной политике: Андрея Бабкина не поздравили с юбилеем на сайте ЦПК, а из списка действующих космонавтов убрали тихо, без объявления [17].

Тут можно вспомнить публичный мотив съемки в космосе фильма «Вызов», связанный с «популяризацией российской космонавтики и героизацией профессии космонавта», — и задуматься, не лучше ли было исповедовать в этих делах открытость и справедливость. Космонавты, какими бы героями и людьми, которым покоряется небо, они не казались, остаются столь же уязвимыми, как и каждый из нас. Покорение космоса требует в первую очередь человечности.

Александр Хохлов,

популяризатор космонавтики

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