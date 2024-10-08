Астроновости: кометы октября, рекордный «Трисолярис», планеты у Летящей Барнарда и продление жизни «Вояджера‑2»

Кометы октября

Главным событием ближайших недель будут, конечно же, кометы. Это комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) и комета C/2024 S1, также обнаруженная системой ATLAS 27 сентября 2024 года.

Комету C/2023 A3 в ближайшие дни можно попытаться увидеть перед рассветом на востоке, но очень низко у горизонта. Самые свежие прогнозы ее ожидаемого блеска позволяют предположить, что яркость C/2023 A3 превысит яркость кометы C/2020 F3 (NEOWISE). Новая комета уже успешно наблюдается в Северном полушарии.

К 12 октября ожидается повышение ее блеска, и если это произойдет, то можно будет уверенно говорить о том, что начал работать эффект прямого рассеяния солнечного света на пыли кометы. В таком случае комета появится на нашем вечернем небосклоне достаточно эффектным образом. Ожидается, что ее яркость может превысить юпитерианскую (–2,8m). Не пропустите лучшее время для наблюдения кометы, когда она максимально сблизится с Землей — до 0,047 а. е. (70,7 млн км)!

Начиная с 12 октября можно будет «поймать» небесную странницу на небольшой высоте над западной частью горизонта спустя час после заката. Точка для ориентира на небе — между звездой Арктур и Венерой. Дальше размеры самой кометы будут постепенно уменьшаться, а хвост — увеличиваться. И нужно торопиться с наблюдениями — к 21 октября комета постепенно перестанет быть заметной невооруженным глазом.

Как сообщил астроном, специалист по кометам и астероидам, сотрудник Института прикладной математики им. Келдыша РАН Леонид Еленин, комета C/2023A3 считается динамически новой, т. е. это ее первый визит во внутреннюю область Солнечной системы прямиком из облака Оорта. Ее изначальный афелий лежит примерно в 200 тыс. а. е., на самой окраине нашей системы, откуда она и начала свое путешествие около 45 млн лет тому назад. Эксцентриситет ее орбиты превышает единицу, значит, орбита не замкнута, и комета навсегда покинет Солнечную систему, отправившись в бесконечное межзвездное путешествие [1].

Тем же, кто по разным причинам не сможет наблюдать C/2023 A3, не стоит сильно расстраиваться: можно готовиться к наблюдениям другой кометы. На смену C/2023 A3 прилетит C/2024 S1 (ATLAS).Данная комета, по утверждениям астрономов, относится к семейству околосолнечных комет Крейца, которые максимально близко подлетают к нашему светилу. Астрономы еще называют такие кометы «скребущими».

Новая комета C/2024 S1 пройдет перигелий 28 октября (минимальное дистанция от поверхности Солнца составит около 500 тыс. км).

С Землей комета сблизится 29 октября; их будет разделять 75 млн км. Если эта комета переживет сближение с Солнцем, то вполне вероятно, что она станет еще ярче предыдущей кометы (C/2023 A3), — ее блеск может достичь от –5-й до –7-й звездной величины. Небесную гостью с длинным изогнутым хвостом можно будет наблюдать рано утром в районе созвездий Девы и Ворона после 29 октября.

1. t.me/c/1908391086/14552

2. ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=C%2F%202024%20S1

«Трисолярис» найден

Астрономы обнаружили уникальную тройную звездную систему под названием TIC 290061484. «Трисолярис» (как в книге «Задача трех тел» Лю Цысиня) был обнаружен с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

TIC 290061484 состоит из пары звезд-близнецов, которые обращаются друг возле друга с периодом 1,8 дня, а также третьей звезды, вращающейся вокруг этой пары за 25 дней. Это открытие перекрывает предыдущий рекорд по кратчайшему периоду обращения внешней звезды в таких системах, когда третья звезда вращалась вокруг внутренней пары за 33 дня. Статья опубликована в The Astrophysical Journal [3].

TIC 290061484 расположена в созвездии Лебедя и ее «тройственность» была выявлена методом транзитов. С Земли система видна практически с ребра. Это означает, что каждая звезда при движении по своей орбите время от времени оказывается прямо перед другими, затмевая их. Когда это происходит, чувствительные земные астрономические инструменты фиксируют уменьшение светового потока от более удаленной звезды.

Используя машинное обучение, ученые отфильтровали из огромных наборов данных о звездном свете от TESS то, что позволило им выявить закономерности затемнений, указывающих на мини-затмения. Затем небольшая команда волонтеров продолжила анализ полученных данных.

Несмотря на весьма компактную звездную конфигурацию системы (орбиты трио укладываются в орбиту нашего Меркурия), по мнению авторов статьи система в настоящее время всё же стабильна. Гравитационные возмущения каждой звезды трио не слишком сильно воздействуют на другие (как это могло бы быть, если бы их орбиты были наклонены в разных направлениях). Астрономы предполагают, что в ходе эволюции звезд они со временем «разбухнут» и в конечном итоге сольются. Сначала две внутренне звезды начнут заполнять свои полости Роша, что приведет к образованию визуально наблюдаемой массивной двойной звезды, — при этом объединенная оболочка этих звезд поглотит третью звезду, и в итоге останется лишь объект массой порядка 15 масс Солнца. Затем последует взрыв сверхновой II типа, который оставит после себя нейтронную звезду.

3. iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ad7368

У Летящей Барнарда нашли планету

Звезда Барнарда находится в созвездии Змееносца на расстоянии 1,828 пк (5,96 светового года) от Земли. Это четвертая из списка ближайших звезд — в этом списке она наряду с тремя звездами Альфы Центавра (1,3 пк, или 4,36 светового года) и более дальней Вольф 359 (CN Льва — 2,4 пк, или 7,80 светового года). Звезду Барнарда часто называют «летящей» или «беглянкой», поскольку она обладает самой большой скоростью углового перемещения по небесной сфере среди известных звезд (10,358’’ в год). За 174 года звезда сместилась на 0,5° (это видимые угловые размеры Солнца и Луны).

Последние исследования (публикация в Astronomy & Astrophysics [4]), проведенные с помощью спектрографа ESPRESSO, установленного на VLT (Очень Большом Телескопе) в обсерватории Паранал (ESO, Чили), после четырех лет наблюдений дали интересные результаты. У звезды Барнарда была обнаружена планета, получившая обозначение Barnard b. Этот мир, масса которого предположительно превышает массу Марса, относится к категории субземных планет.

Скалистая планета Барнард b расположена в двадцать раз ближе к своей звезде, чем Меркурий у Солнца. Год там длится 3,15 земных суток, а расчетная средняя температура поверхности составляет около 125 °C. Масса планеты пока уточняется.

В дополнение к подтвержденной планете международная команда обнаружила также намеки на наличие еще трех экзопланет, вращающихся вокруг той же звезды. Однако для подтверждения этих кандидатов потребуются дополнительные наблюдения с помощью ESPRESSO.

Если существование всех этих планет будет подтверждено, то у звезды окажется полноценная планетная система. Подобное открытие станет важной вехой в нашем понимании возникновения и эволюции экзопланет и, главное, в том, насколько часты планетные системы у красных карликов — самого многочисленного типа звезд в нашей галактике.

4. aanda.org/articles/aa/full_html/2024/10/aa51311-24/aa51311-24.html

«Вояджеру-2» продлили срок службы

Космический аппарат «Вояджер-2» (один из двух близнецов-«Вояджеров»), запущенный в 1977 году и проработавший 47 лет, находится сейчас на расстоянии свыше 20 млрд км от Земли. В межзвездное пространство он вышел в 2018 году. В настоящее время для изучения этого межзвездного пространства зонд успешно использует пять научных приборов. Для поддержания их работы стареющий космический аппарат, страдающий от сокращения запасов энергии, уже начал использовать небольшой резерв, предусмотренный бортовым механизмом безопасности. Поэтому инженеры миссии пришли к решению отключить один из научных приборов с целью сохранения общей работоспособности [5]. Этот шаг позволит отложить отключение научных приборов до 2026 года и даже, возможно, даст отметить 50-летний юбилей миссии.

Отключенный прибор — это эксперимент PLasma Science (PLS). Три его датчика всегда ориентированы на Солнце, чтобы фиксировать направление, скорость и объем заряженных солнечных частиц. Вне гелиосферы поток плазмы от Солнца уже не достигает направленных на него приемников заряженных частиц, а значит, PLasma Science бесполезен. 26 сентября инженеры передали команду на отключение. Сигнал, отправленный сетью NASA Deep Space Network, достиг «Вояджера-2» за 19 часов, обратный сигнал пришел на Землю еще через 19 часов. В NASA дают оптимистичные прогнозы: есть шанс получать информацию из межзвездного пространства даже в начале 2030-х годов.

Оба космических аппарата работают за счет распада плутония и теряют около 4 ватт мощности каждый год. После того, как «Вояджеры» завершили исследование планет-гигантов в 1980-х годах, инженеры миссии уже отключили несколько научных приборов, которые не нужны при изучении межзвездного пространства. Данное решение оставило космическим аппаратам много дополнительной энергии. С тех пор команда технического обслуживания несколько раз отключала другие бортовые системы, не нужные для поддержания работы зондов, включая некоторые обогреватели.

Инженеры миссии стараются как можно дольше избегать отключения оборудования зондов, поскольку научные данные, собранные «Вояджерами», поистине уникальны. Ни один другой созданный человеком космический корабль не работал в межзвездном пространстве — области за пределами гелиосферы.

5. jpl.nasa.gov/news/nasa-turns-off-science-instrument-to-save-voyager-2-power/

6. science.nasa.gov/mission/voyager

Изображение номера — Arp 107

Arp 107 — это пара взаимодействующих галактик в созвездии Малого Льва. Они удалены от нас на 142 Мпк (465 млн световых лет) и находятся в процессе столкновения и слияния. Большая галактика слева — PGC 32620, меньшая галактика справа — PGC 32628.

Составное изображение, демонстрирующее подробности всех этих процессов, создано с использованием данных космических телескопов «Хаббл» (оптический диапазон) и «Джеймс Уэбб» — инструменты NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона) и MIRI (средний инфракрасный диапазон).

Алексей Кудря