ТрВ № 20 (414) за 2024 г.: Актуальность Дарвина

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 414 от 8 октября 2024 года в PDF

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Анонс номера

Актуальность Дарвина

Заявление Комиссии РАН по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН о преподавании теории эволюции в школах — стр. 1

Экспансия Маска

Продолжение беседы Александра Хохлова и Алексея Огнёва о покорении Марса — стр. 2–3

Памяти нобелевского лауреата Ли Цзундао

Очерк Николая Кузнецова о выдающемся китайском и американском физике-теоретике — стр. 3

Алексей Кудря: Астроновости

Кометы октября, очередной «Трисолярис», планеты у Летящей Барнарда и продление жизни «Вояджера-2» — стр. 4–5

О пользе предрассудков для развития науки

Парадоксальные рассуждения Геннадия Горелика — стр. 6–8

Отвечаем почти на всё

«Ответы на вопросы трудящихся» от астрофизика Бориса Штерна — стр. 9

Самая яркая конференция в моей жизни

Александр Буфетов о Четвертой конференции математических центров России — стр. 10–11

Бомба и только бомба

Научно-фантастический рассказ Павла Амнуэля — стр. 12–13

Мыслить носом

Культурологи Александр Марков и Оксана Штайн о едва уловимых запахах — стр. 14

7 октября объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине: Виктор Эмброс (Victor Ambros) из Массачусетского университета и Гэри Равкан (Gary Ruvkun) из Гарвардской медицинской школы получили награду «за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов».