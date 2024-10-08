ТрВ № 20 (414) за 2024 г.: Актуальность Дарвина

08.10.2024 / № 414 /  Выпускающие редакторы: Максим Борисов, Алексей Огнёв /  Архив /  No Comments

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 414 от 8 октября 2024 года в PDF

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ТрВ № 20 (414) за 2024 г.: Актуальность ДарвинаАнонс номера

Актуальность Дарвина
Заявление Комиссии РАН по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН о преподавании теории эволюции в школах — стр. 1

Экспансия Маска
Продолжение беседы Александра Хохлова и Алексея Огнёва о покорении Марса — стр. 2–3

Памяти нобелевского лауреата Ли Цзундао
Очерк Николая Кузнецова о выдающемся китайском и американском физике-теоретике — стр. 3

Алексей Кудря: Астроновости
Кометы октября, очередной «Трисолярис», планеты у Летящей Барнарда и продление жизни «Вояджера-2» — стр. 4–5

О пользе предрассудков для развития науки
Парадоксальные рассуждения Геннадия Горелика стр. 6–8

Отвечаем почти на всё
«Ответы на вопросы трудящихся» от астрофизика Бориса Штерна стр. 9

Самая яркая конференция в моей жизни
Александр Буфетов о Четвертой конференции математических центров России — стр. 10–11

Бомба и только бомба
Научно-фантастический рассказ Павла Амнуэля стр. 12–13

Мыслить носом
Культурологи Александр Марков и Оксана Штайн о едва уловимых запахах — стр. 14

Виктор Эмброс
Виктор Эмброс
Гэри Равкан
Гэри Равкан

7 октября объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине: Виктор Эмброс (Victor Ambros) из Массачусетского университета и Гэри Равкан (Gary Ruvkun) из Гарвардской медицинской школы получили награду «за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов».

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