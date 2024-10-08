ТрВ № 20 (414) за 2024 г.: Актуальность Дарвина

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 414 от 8 октября 2024 года в PDF
Анонс номера
Актуальность Дарвина
Заявление Комиссии РАН по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН о преподавании теории эволюции в школах — стр. 1
Экспансия Маска
Продолжение беседы Александра Хохлова и Алексея Огнёва о покорении Марса — стр. 2–3
Памяти нобелевского лауреата Ли Цзундао
Очерк Николая Кузнецова о выдающемся китайском и американском физике-теоретике — стр. 3
Алексей Кудря: Астроновости
Кометы октября, очередной «Трисолярис», планеты у Летящей Барнарда и продление жизни «Вояджера-2» — стр. 4–5
О пользе предрассудков для развития науки
Парадоксальные рассуждения Геннадия Горелика — стр. 6–8
Отвечаем почти на всё
«Ответы на вопросы трудящихся» от астрофизика Бориса Штерна — стр. 9
Самая яркая конференция в моей жизни
Александр Буфетов о Четвертой конференции математических центров России — стр. 10–11
Бомба и только бомба
Научно-фантастический рассказ Павла Амнуэля — стр. 12–13
Мыслить носом
Культурологи Александр Марков и Оксана Штайн о едва уловимых запахах — стр. 14
7 октября объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине: Виктор Эмброс (Victor Ambros) из Массачусетского университета и Гэри Равкан (Gary Ruvkun) из Гарвардской медицинской школы получили награду «за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов».