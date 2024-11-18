ТрВ № 23 (417) за 2024 г.: Порфирион-джет пронзил филамент и бьет в близлежащий войд

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 417 от 19 ноября 2024 года в PDF
Анонс номера
Вторая геометризация физики в XX веке
Очерк Алексея Левина к 70-летию теории Янга — Миллса — стр. 2–3
Загадка Веги, зелень на Марсе, необычный дуэт черных дыр…
…и другие астроновости от Алексея Кудря — стр. 4–5
Быт и досуг иностранных студентов в Германии
Впечатлениями делится Софья Гайдаш — стр. 6–7
Живопись палеолита в Каповой пещере
Юрий Ляхницкий рассказывает об уникальном памятнике культуры и природы на Южном Урале — стр. 8–9
Двукрылые-экстремофилы
Екатерина Яковлева и Дана Сивунова — о механизмах выживания мух-береговушек в самых суровых условиях планеты — стр. 10, 13
Сентиментальные путешествия Шкловского
Культурологи Александр Марков и Оксана Штайн об остранении и деформации материала в письмах о любви и не о любви — стр. 11
Кем быть физику сегодня?
Размышления бывалого фиановца Юрия Захаренкова — стр. 12–13
«А Пушкина кто у вас пасет?»
Трагикомические заметки Александра Мещерякова о поэтах и поэзии — стр. 16