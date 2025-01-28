ТрВ № 2 (421) за 2025 г.: Вирусы и эволюция

28.01.2025 / № 421 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв, Максим Борисов /  Архив /  No Comments

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 421 от 28 января 2025 года в PDF

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ТрВ № 2 (421) за 2025 г.: Вирусы и эволюцияАнонс номера

Вирусы и эволюция
Беседа главного редактора ТрВ-Наука Бориса Штерна с биологом Евгением Куниным — стр. 1–4

Триллионы комет, окончание миссии Gaia…
…и другие астроновости от Алексея Кудря — стр. 5–7

Семь лет колонии за научный прорыв?
Дело Олега Кабова: реплика адвоката и заключения экспертов — стр. 8–9

Как нам обустроить диссертации?
Андроник Арутюнов критикует ГОСТ и вносит свои предложения — стр. 12–13

Выход астрономии за пределы Млечного Пути
Алексей Левин об эпохальном открытии Эдвина Хаббла — стр. 14–17

«Горение графита», «китайский синдром», «чернобылит»…
…и другие мифы, связанные с Чернобыльской аварией. Обзор Бориса Буракова — стр. 18–24

«Русские и эфиопы очень похожи друг на друга»
Трагикомические миниатюры япониста Александра Мещерякова — стр. 25

Роковая власть комнатных цветов
Александр Марков и Оксана Штайн рассматривают историю Черубины де Габриак и профессора Плейшнера с точки зрения флористики — стр. 26–27

Сны и только сны
Неизвестные страницы жизни Эдгара Аллана По в рассказе Павла Амнуэля — стр. 28–31

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