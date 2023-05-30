Два парадоксальных перебежчика

Отмечая очередную годовщину знаменитого перелета через весь СССР прямо в Кремль Матиаса Руста 28 мая 1987 года, лишь немногие вспоминают, что почти одновременно с дерзким немцем, всего за день до него, 27 мая, в совершенно противоположном направлении границу на небольшом самолетике пересекал наш человек — Роман Свистунов.

Побег на латвийском «кукурузнике»

Роман Свистунов (в иностранных СМИ его именовали Roman Svistonov в соответствии с правилами шведского языка) — это бывший летчик из Николаева, который сбежал в Швецию на сельскохозяйственном самолете Ан-2Р1.

Его вполне успешный побег закончился безвозвратным утоплением «кукурузника», но в глазах шведского общества перебежчик выглядел безусловным героем, выбравшим свободу. Он жив и поныне обитает на Западе, лишь иногда навещая родину, однако теперь у него иная фамилия, к тому же своих поклонников он жестоко разочаровал: шведский суд осудил его на два года за мошенничество, а в облюбованных им российских «Одноклассниках» бывший украинец всем сердцем поддерживает «Русскую весну», ругает олигархов и постит фотографии своих весьма дорогих мотоциклов.

Побег Свистунов совершил, когда ему было 24 года. Его карьера в авиации оказалась разрушена, что, вероятно, и послужило основной причиной для бегства, хотя высказывания самого Романа на этот счет не вполне последовательны. В поздних интервью он стал признаваться, что о побеге из СССР задумывался еще в детстве, а с 1984 года это желание преследовало его уже неотвязно, и тогда он начал наконец действовать, став таким образом одним из самых последних перебежчиков из СССР, уже затронутого перестройкой.

Долгое время писали, что свой побег Свистунов задумал и исполнил исключительно в одиночку, ни с кем при этом не советуясь (так он и сам заявлял). На родине же у него оставались жена Марина и двое малолетних детей: дочери Кристине тогда исполнилось три года, а сыну Денису — всего восемь месяцев. Вскоре после побега упоминали также, что он какое-то время уже жил отдельно от своей семьи, однако непохоже, что Роман в самом деле рвал тогда с ними отношения, — во всяком случае, при первой возможности он всё же выслал жене вызов в Швецию, а в начале 1990-х, когда исчезла навязчивая «опека» КГБ, семье удалось успешно воссоединиться, и теперь у Романа и Марины уже пятеро или шестеро отпрысков.

Известно также, что за несколько лет до своего легендарного побега Свистунов носил лейтенантские погоны, был военным летчиком, однако его отстранили от полетов и уволили в запас, после чего он на некоторое время, подобно Мимино, перешел в гражданскую авиацию, где пилотировал самолеты сельскохозяйственного назначения, опрыскивающие поля ядохимикатами, но за два года до угона подчистую уволился из «Аэрофлота», принявшись работать чернорабочим в совхозе, куда его пристроил старший брат (который, похоже, тоже кое-что знал о готовившемся побеге).

Позже Свистунов стал связывать свое увольнение в запас с тем, что начальство стало подозревать его в нелояльности к советскому строю, сам он в свою очередь якобы опасался ареста. «Я просто хотел выжить», — повторял он в интервью. Ссылался также на влияние матери, которая вроде как сильно не любила коммунистов. Однако на январском пленуме ЦК КПСС 1987 года уже была объявлена горбачёвская перестройка, и накануне этого, в декабре, вернулся из ссылки Сахаров; освобождались и другие известные диссиденты, границы страны открывались, и если бы Свистунов действительно живо интересовался политикой и происходящим вокруг (именно такое впечатление он хотел произвести на западных репортеров), то мог бы чуть подождать — и покинуть страну без всякого риска для жизни.

Во всяком случае, советская пресса того времени сразу выдвинула иную версию побега: Свистунов мог задолжать сослуживцам крупную сумму денег, которую не способен был вернуть. Именно поэтому он уволился и скрывался в совхозе у брата, обдумывая побег. Еще утверждалось 2, что после ухода из авиации он жил на «нетрудовые доходы» и имел дело с «черным рынком». Сейчас, впрочем, уже неясно, не были ли все эти откровения прессы и «органов» элементарной попыткой очернить сбежавшего перед приютившими его по давнему обыкновению «западными партнерами». Во всяком случае, перебежчика в результате не выдали — ведь твердых доказательств реальности всех этих криминальных историй предъявлено не было, не была даже озвучена официальная причина увольнения Свистунова из авиации.

Известно лишь — и опять же из поздних интервью Свистунова, — что жена и брат всё же были в курсе его планов — правда, сами при этом они решительно отказывались лететь, но и сдавать советским властям родственника не торопились. «Я пытался уговорить старшего брата, но он не поверил в эту идею. Марина тоже сказала нет. Но я сделал то, что должен был сделать, что решил», — уверял Роман Свистунов корреспондента шведской газеты Helagotland 3 в июне 2016 года.

При этом он не уставал уверять, что его идея бежать за «железный занавес» носила исключительно идеологическую подоплеку: «То, что я бежал, полностью определялось политическими причинами. То, что я здесь… это похоже на сон, мне кажется, и воздухом стало как-то легче дышать».

* * *

За пару недель до побега Свистунов приехал в Латвию к другу, который — опять же — работал пилотом сельскохозяйственной авиации. Через него он и сумел сдружиться с сотрудниками аэродрома, притворяясь даже порой работавшим там где-то механиком.

Саму историю угона излагают по-разному. Согласно наиболее ходовой версии, в ночь с 26 на 27 мая злоумышленник принялся спаивать сторожа летного поля колхоза «Друва» Салдусского района, а затем то ли притворившись, что хочет «отлить», то ли под предлогом «проведения техобслуживания самолета» — как бы странно это ни звучало — залез в стоявший на летном поле Ан-2Р и немедленно запустил его двигатель. Услышав подозрительный шум, сторож выбежал на поле и даже грозил ружьем, однако угонщик, абсолютно уверенный в том, что его собутыльник не выстрелит, пошел на взлет.

Сам же Свистунов рассказывал, что охранников было несколько, а он появился в четыре часа утра и представился механиком, чтобы получить доступ к самолету, — причем некоторое время действительно имитировал техобслуживание, потом завел мотор. Так или иначе, в четыре или в пять утра он поднял Ан-2Р в воздух и направил его в сторону моря.

Сама идея побега из СССР путем угона самолета буквально носилась в воздухе. Наиболее громкий инцидент такого рода разразился 6 сентября 1976 года, когда старший лейтенант Виктор Беленко 4, стартовав из Приморья, угнал в Японию новейший истребитель МиГ-25П, набитый секретным оборудованием, включая актуальную аппаратуру радиолокационного опознавания, а уже спустя двадцать дней, 26 сентября 1976 года, лейтенант Валентин Зосимов повторил этот «подвиг», перелетев в Иран на скромном Ан-2. Во втором случае задействованные с советской стороны всевозможные рычаги давления (вплоть до обещания поставок курдским сепаратистам советского оружия) склонили таки персидского шаха Пехлеви к возврату самолета и летчика — и Зосимов был осужден на десять лет тюрьмы.

Даже идея перелета из Латвии в Швецию над морем на сельскохозяйственном самолете была не нова. Ровно за четыре года до Свистунова очень схожий побег в Готланд на Ан-2 осуществил 28-летний летчик Волдемарс (Валдис) Ванагс 5. Перебежчик тогда получил политическое убежище, но позже раскаялся, вернулся к семье на родину и также неизбежно сел в тюрьму, несмотря на все заверения в обратном. А его оставшийся целехоньким самолет добропорядочные шведские власти еще раньше вернули в СССР.

Да и дата 27 мая Свистуновым была выбрана совсем не случайно. Это канун Дня пограничника, который отмечается 28 мая, — соответственно, была надежда на то, что тянувшие свою лямку на службе люди как-то расслабятся и нарушат инструкции (в этом смысле Роман мыслил совершенно синхронно не только со своим латвийским предшественником, но и с тем же Матиасом Рустом, который летел в Москву со стороны «дружественной» Финляндии и садился собственно в День пограничных войск.

К тому времени, чтобы предотвратить попытки бегства из страны на «кукурузниках», Министерство гражданской авиации издало распоряжение о неполной заправке самолетов, занятых на авиационно-химических работах. И об этом все на аэродроме знали — знал и Свистунов, однако решил рискнуть. Впоследствии выяснилось, что топлива в баках самолета было даже несколько больше, чем он рассчитывал, но он всё равно не долетел, и СССР именно поэтому лишился шансов вернуть свой самолет.

* * *

Полет над Балтийским морем продолжался более двух часов. За это время Ан-2Р Свистунова преодолел около 350 км; в районе шведского острова Эстернгарнсхольм его двигатель работал уже с явными перебоями. В планах перебежчика было приводниться рядом с каким-нибудь зарубежным судном, чтобы его подобрали моряки, однако остатки топлива позволили ему почти что дотянуть до берега самого крупного шведского острова — Готланда, находящегося примерно в сотне километров к востоку от материковой Швеции.

К тому времени шведские ПВО всё же засекли на экранах своих радаров низколетящий самолет Свистунова, и на перехват ему отправились два реактивных самолета F-17. Они видели, как «кукурузник» упал примерно в сотне метров от берега в районе поселения Остергарн и вскоре затонул на четырехметровой глубине. Угонщик выбрался из кабины, преодолел оставшуюся дистанцию вплавь в холодной воде, найдя на берегу какое-то строение, где он разжился сухой одеждой и кофе. Здесь его задержал пилот вертолета Ларс Флемстрём, прибывший по вызову местных рыбаков.

На этом прилетевшем вертолете перебежчика и доставили в офис полиции главного островного города Висбю, где в течение недели подвергали долгим и изнурительным допросам. Поначалу Роман почему-то отказывался сообщать мотивы своего поступка, но затем всё же попросил предоставить ему политическое убежище.

* * *

О побеге в СССР узнали на следующий день, Свистунова конечно же обвинили в угоне самолета, от Швеции потребовали вернуть и угонщика, и технику, но ни того, ни другого не получили — самолет никто не торопился доставать с глубины (его вытащили значительно позже и частным порядком). Громогласное требование экстрадиции обнародовал грозный ТАСС, однако в шведском посольстве к моменту публикации рабочий день закончился, поэтому ответ весьма задержался. Когда в обеих странах наконец разобрались в ситуации — а история со Свистуновым тогда еще совсем померкла на фоне прилета Руста — в Висбю прибыли посол и представитель советского Министерства гражданской авиации. Угонщик категорически отказался с ними встречаться.

Швеция решила не выдавать Свистунова, но его тогда всё же приговорили к двум годам лишения свободы условно (в том числе и за грабеж сарая). А 4 сентября он получил вид на жительство. Разумеется, о карьере летчика в чужой стране не могло быть и речи, поэтому Роман устроился работать в пиццерию Söderports (предвосхищая тем самым «увлечение» самого Горбачёва на пенсии), хотя до того момента даже не представлял себе, что такое пицца. Спустя два года бывший перебежчик сменил работу, перейдя в другую пиццерию, а затем выучился на шеф-повара и в 1990 году уехал работать в другие страны. Спустя еще два года он вновь вернулся в Швецию и осел там вместе со своей николаевской семьей.

Так как история с побегом наделала на Готланде много шума, из затонувшего Ан-2 в конце концов решили сделать местную достопримечательность. Спустя годы его подняли со дна и долго восстанавливали, после чего 28 мая 2016 года, к 29-летию полета Свистунова, этот самолет был торжественно выставлен в Музее обороны Готланда в Висбю. «Неожиданно» одним из гостей на церемонии открытия оказался сам Роман Свистунов, вышедший из толпы и обнявший одного из тех, кто восстанавливал его угнанный «кукурузник».

В раздаваемых тогда интервью Свистунов рассказывал, что живет теперь в коммуне Сольна под Стокгольмом, руководит строительной компанией и часто путешествует со своей женой и детьми по всему миру. С помощью соцсетей — прежде всего «Одноклассников» — ему удалось восстановить прежние связи в России и Украине и даже побывать на родине, хотя поначалу, как он признавался, ему было очень боязно появиться в стране, требовавшей его выдачи. Но всё обошлось: «Это был 1998 год, меня пригласила туда телепередача. Опасность чувствовалась нутром… Я был приговорен здешними властями к восьми годам лишения свободы, будет ли это еще висеть надо мной? Но всё прошло хорошо, возвращение было особенно эмоциональным».

Он даже купил квартиру на берегу Черного моря и собирался купить еще одну в Крыму. Страница бывшего советского гражданина в «Одноклассниках» ничем особо не отличалась от таких же его ровесников, никогда не совершавших какие-либо побеги: вместе со всеми он там потешался над олигархами, приветствовал «Русскую весну», хвастался дорогими мотоциклами, подросшими детьми, в обилии постил фото из самых разных поездок, совершаемых им вместе со своей верной женой.

Доброжелательный интерес шведов к бывшей жертве холодной войны явно пошел на убыль, когда в 2021 году выяснилось, что «строительный бизнес» дружелюбного и улыбчивого, прочно осевшего на новой родине нового шведа являлся лишь ширмой для отмывания денег. Романа Голдина 6 — так теперь зовут Свистунова — приговорили к двум годам заключения за 346 эпизодов отмывания денег в особо крупных размерах. При этом «Голдин» оказался еще и связан с целой сетью строительных компаний, которые использовали нелегальную рабочую силу и с помощью предприимчивого бывшего летчика уходили от уплаты налогов. После всего этого как-то уже не столь уж нереальными стали казаться разговоры о его прежних махинациях в Советском Союзе. И как-то весьма иронично стали звучать посвященные ему песни восхищенных шведов о полете над волнами, покорявшие некогда верхние позиции местных чартов…

«Построить воображаемый мост»

Вероятно, 18-летний западногерманский пилот-любитель Матиас Руст, сам того не зная, оказал своему кумиру Михаилу Горбачёву немалую услугу, совершив историческую посадку возле Кремля на Большом Москворецком мосту.

28 мая 1987 года он, безусловно, навсегда вошел в историю, сумев беспрепятственно пролететь 7 от Хельсинки до Москвы сквозь глубокоэшелонированную систему ПВО советского государства, считавшуюся тогда самой надежной в мире. Его легкомоторный самолет Cessna 172 Skyhawk докатился до Васильевского спуска прямо к Храму Василия Блаженного.

Это достижение немедленно стало источником всяких смешных мемов вроде переименования Красной площади в «Шереметьево-3», о нем слагали песни перестроечные барды, этим мальчишкой невольно восхищались даже те, кто называл его «злостным и безответственным авиахулиганом».

Возможно, он даже ускорил перестройку, дав Горбачёву хороший повод уволить после показательного разноса сотни высокопоставленных и весьма несговорчивых военных во главе с министром обороны Сергеем Соколовым, проведя тем самым самую масштабную чистку со времен сталинских репрессий 1930-х годов. При этом пилот, разумеется, никогда не был принят самим Горбачёвым, на встречу с которым он искренне надеялся («Мне необходимо было встретиться с Михаилом Горбачевым», — заявил он на суде в ответ на вопрос «Зачем вы прилетели в Москву?»8).

«Невероятное стечение обстоятельств», связанных с полетом Руста, вполне предсказуемым образом подпитывает разного рода «теории заговора», в которых фигурировали и НАТО, и ЦРУ, и сам Горбачёв, отдавший якобы соответствующие тайные указания председателю КГБ СССР Владимиру Крючкову, и даже чья-то подводная лодка, создавшая странное масляное пятно на месте мнимой аварии самолета Руста в Финском заливе. Однако время не оставило от этих предположений практически ничего, в полном соответствии с известным тезисом: «Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью».

Спустя 35 лет этого бывшего отчаянного подростка — на момент посадки Матиасу Русту не исполнилось даже 19 лет — никто особенно не чествует, ведь многократные столкновения с законом лишили бывшего «авиадебошира» какого-либо морального авторитета; книга воспоминаний, написанная им в 2012 году, провалилась в продаже, новых откровений от него не ждут. Когда-то западная пресса восхищенно называла его «новым Красным Бароном» и «Дон Кихотом небес». В Эстонии на месте пересечения Рустом границы советского государства даже открыли памятник 9 в виде посадочной полосы, но это всего лишь частная инициатива.

В России Руста вспомиют без симпатии, но и без особой злобы: он лишь обнажил беспомощность всей системы. В интервью итальянской газете La Repubblica Руст заявлял: «С помощью маленькой „Ceссны“ я решил осуществить мечту: прилететь с Запада прямо на Красную площадь. Как жест мира: полет в качестве символического моста между двумя мирами». Так или иначе, но встряску испытала не только советская система, но и западный мир. Для населяющих его обывателей Советский Союз из мощной «Империи Зла» (Evil Empire), как его называл Рональд Рейган после сбитого в 1984 году южнокорейского «Боинга» 10 с 269 жертвами, внезапно превратился во вполне доброжелательного соседа, не решающегося сбить даже явного нарушителя, направлявшегося к сердцу столицы, — то ли из-за всеобщего развала, то ли просто из-за нерешительности военных, по рукам и ногам связанных инструкцией до последнего не применять оружие.

В другом интервью 11, взятом у Руста американскими научными журналистами в июле 2005-го, пилот также говорит о своей идее «построить воображаемый мост», прилетев в Москву, и о 20-страничном манифесте, который он планировал передать Горбачёву и в котором говорилось о том, как добиться мира во всем мире. «И как бы Рейган продолжал говорить, что это „Империя Зла“, если я на маленьком самолете могу прилететь прямо туда и остаться целым и невредимым?» — спрашивал Руст.

В ходе своего полета он видел советский МиГ-23 и пилота в нем, старшего лейтенанта Пучнина, готового немедленно применить оружие или, как сам старлей потом признавался, просто сжечь самолетик огнем из сопла, включив форсаж, — но этот МиГ был отозван, тревогу в очередной раз не объявили, затем «Ceссну» в очередной раз потеряли.

«Я летел в облаках и практически ничего не видел под собой, когда впереди появился серебристый МиГ — самолет наводящей страх советской системы ПВО, — рассказывал Руст той же La Repubblica. — Было очень сложно держать нервы под контролем…» Скорее всего, пилота-хулигана спасло не исключительное миролюбие русских, а очередная случайность: его «Ceссну» приняли за самолет местного аэроклуба. Одномоторный советский спортивный самолет Як-12 с высокорасположенным крылом действительно издалека похож на «Ceссну», однако ни по регистрационному номеру, нанесенному на борт самолета (D-ECJB), ни по наклейке с западногерманским флагом на его хвосте никак нельзя было заключить, что летящий самолетик — советский Як. Маршал Сергей Ахромеев, начальник Генерального штаба ВС СССР, признался в интервью 1990 года, что командование тогда либо не поверило отчету пилота, либо не подумало, что происшествие значит что-либо важное, потому что информация не передавалась дальше по служебной цепочке.

Оказавшись над Москвой, Руст долго не мог найти Красную площадь, поскольку привык, что центры западных городов отмечают ряды сверкающих офисных башен. Но наконец он увидел характерную стену с башенками, окружающую Кремль. После этого он начал кружить, выбирая место для посадки.

«Сначала я думал, что, может быть, мне следует приземлиться внутри кремлевской стены, но потом понял, что, хотя места там предостаточно, КГБ может со мной сделать там нечто ужасное, — вспоминает он. — И если бы я приземлился за стеной, меня увидели бы от силы лишь несколько человек, они могли бы просто забрать меня и всё потом отрицать. Приземлившись на открытой площади, я показался множеству людей, и КГБ не мог арестовать меня незаметно и лгать потом об этом. Так что ради собственной безопасности я и отказался от этой идеи».

Кружа над Кремлем, Руст заметил подходящий шестиполосный мост через Москву-реку, ведущий на Красную площадь. Единственными препятствием были провода, натянутые с обоих концов моста и по его середине. Раст прикинул, что места там достаточно, чтобы пройти над первой линией проводов и затем, приземлившись, подрулить под другими проводами на площадь. Но выкатываясь из-под средней линии проводов, Руст заметил перед собой старую «Волгу». «Я двинулся влево, чтобы обойти ее, — рассказывал он, — и когда я это проделал, то увидел старика с таким выражением лица, как будто он не мог поверить в то, что наблюдает. Я просто понадеялся, что он не запаникует, не потеряет контроль над машиной и не врежется в меня».

Наконец «Сессна» прошла под последней линией проводов и выкатилась на площадь. Притормозив, Руст стал искать место для парковки. Он хотел поставить самолет на середину площади, перед Мавзолеем. Но Храм Василия Блаженного окружал небольшой забор с натянутой цепью, преграждавшей путь, поэтому «Сессна» так и осталась перед церковью.

Руст утверждал, что он даже не знал, что прилетел в Россию в День пограничников. Многие полагали, что он выбрал этот день, считая, что граница в это время будет менее защищенной, или, возможно, чтобы максимально досадить военным. «Я не знал об этом, — говорит Раст. — Я сказал им: „Я западный немец. Откуда мне знать о ваших праздниках? Это было просто удачное стечение обстоятельств“».

Следователи показывали ему также фотографии моста, на который он приземлился. На этих снимках через мост было протянуто множество линий проводов, через которые невозможно было пробиться. Они спросили, как же прилетевший смог их все обойти? Озадаченный, Руст объяснил, что во время посадки он видел только три линии проводов. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что утром в тот день бригада рабочих временно сняла большую часть проводов из-за ремонтных работ; их заменили буквально на следующий же день. «Говорили, что я, должно быть, родился в рубашке — это русское выражение, означающее „рожденный счастливчиком“, — признавался Руст. Хотя, конечно, это обстоятельство также хорошо легло в „теорию заговора“».

В одном немецком периодическом издании была опубликована статья, в которой говорилось, что Руст совершил свой полет на спор. Другое издание сообщало, что он это сделал, чтобы произвести впечатление на свою девушку. Еще в одном материале говорилось, что пилот собирался разбрасывать листовки с призывом освободить из тюрьмы Рудольфа Гесса — приближенного Гитлера, всё еще сидевшего тогда в тюрьме в Западном Берлине. Советская газета «Правда» объясняла все странности причастностью Руста к международному заговору, в ходе которого он якобы должен был быть сбит, что спровоцировало бы новый международный конфликт. Какими бы нелепыми ни были все эти слухи, каждое такое предположение проверялось следователями, которые, впрочем, всё равно закончили свою работу чрезвычайно быстро — к 23 июня 1987 года.

4 сентября, после трехдневного судебного разбирательства, коллегия из трех судей признала Руста виновным по всем пунктам обвинения и приговорила его к четырем годам заключения. Но уже 3 августа 1988 года, через два месяца после того, как Рейган и Горбачев согласовали договор о ликвидации ядерного оружия средней дальности в Европе, Верховный Совет в качестве «жеста доброй воли» решил освободить Руста из тюрьмы.

Максим Борисов

1 gazeta.ru/science/2022/05/27/14908670.shtml

2 apnews.com/0219a42ad151d040f05d27152519901c

3 helagotland.se/samhalle/sovjetiske-flygaren-ville-bara-overleva-12685667.aspx

4 gazeta.ru/science/2021/09/06_a_13955024.shtml

5 rus.delfi.lv/delfi-plus/istorija-dnja/na-kukuruznike-v-shveciyu-sbezhavshij-iz-sssr-letchik-vernulsya-domoj-i-okazalsya-v-bolnice-na-tvajku.d?id=51604665

6 nyheteridag.se/kalla-kriget-kandisen-som-blev-ekobrottsling-och-identitetsjonglor/

7 gazeta.ru/army/2017/05/28/10696505.shtml

8 gazeta.ru/science/2022/05/28/14914580.shtml

9 severnojepoberezhje.postimees.ee/7532912/na-myze-saka-pomnyat-kak-v-ih-nebe-samolet-matiasa-rusta-peresek-zheleznyy-zanaves

10 gazeta.ru/science/2018/09/01_a_11939239.shtml

11 smithsonianmag.com/air-space-magazine/the-notorious-flight-of-mathias-rust-7101888/

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