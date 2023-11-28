«Основной козырь самолета — страх»: побег в Японию на МиГ-25

В США на 77-м году жизни скончался советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, угнавший 6 сентября 1976 года в Японию новейший для того времени истребитель МиГ-25П с секретной аппаратурой. Умер он после непродолжительной болезни в центре для престарелых в городке Розбад в штате Иллинойс. Это случилось еще 24 сентября, почти в годовщину побега, однако информация дошла до СМИ далеко не сразу. Газета The New York Times 1 о смерти Беленко сообщила лишь 18 ноября, а российские СМИ обратили внимание на эту новость уже 21-го. На следующий день своеобразную эпитафию бывшему летчику в духе времени вынес пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь. Это всегда самое большое несчастье для человека — стать предателем»2.

Непохоже, что жизнь Виктора Беленко на чужбине была исключительно несчастливой. Он быстро получил политическое убежище в США, а в 1980-м году ему дали и гражданство. Его пример вдохновил других перебежчиков — в те же годы похожие попытки предприняли еще несколько советских граждан.

В США Беленко взял себе фамилию Шмидт, работал консультантом в аэрокосмических компаниях и государственных учреждениях, а так как он покинул семью в СССР, то решил снова жениться, однако брак его со временем распался. Тем не менее в последний путь его провожали двое сыновей — Том и Пол. В СССР Беленко был заочно приговорен к смертной казни, потому, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, он то и дело менял место жительства, выбирая небольшие городки на Среднем Западе. Изредка давал интервью. На склоне лет, впрочем, вновь вернул свои настоящие имя и фамилию.

Не имея возможности отомстить предателю, советское начальство предпочло врать его коллегам, сообщая, что он погиб в автокатастрофе. Еще говорили, что он бедствует и питается собачьими консервами. Возможно, поводом к этому послужил юмористический рассказ самого Беленко.

«Мое первое посещение супермаркета, — вспоминал летчик, — происходило под присмотром людей из ЦРУ, и я думал, что это была инсценировка. Я не верил в то, что этот магазин может быть настоящим <…> Однажды я приобрел баночку с надписью „Обед“ и поджарил ее содержимое с картошкой, луком и чесноком — получилось вкусно. Наутро приятели сказали мне, что я съел куриные консервы для кошек. Но они были вкусными! Они были лучше тех консервов для людей, которые и сегодня делают в России!» 3

Свой путь на Запад старший лейтенант Беленко окончательно избрал утром 6 сентября 1976 года, совершая учебный вылет. Они с напарником поднялись на самолетах с аэродрома Соколовка, расположенного рядом с райцентром Чугуевка в Приморье. Самолет самого Беленко с бортовым номером «31» принадлежал 530-му истребительно-авиационному полку. Высотный истребитель-перехватчик МиГ-25 считался гордостью советских инженеров, американские военные его сильно опасались, приписывали какие-то уникальные характеристики. По классификации НАТО самолет носил название Foxbat — «Летучая лисица» 4.

Как позже выяснилось, во время своего вылета Беленко сымитировал аварию. Отстав от ведущего, он резко снизился до высоты около 30 м и по прямой устремился в сторону Японии. Низкая высота позволила ему избегать обнаружения как советскими, так и японскими радарами. Уже над Японией Беленко поднялся до 6 тыс. м и был тогда обнаружен японскими ПВО. Связаться с советским летчиком японцы не смогли из-за несоответствия рабочих частот, на перехват ему подняли истребители, однако Беленко опять снизился и пропал с радаров. Первоначально перебежчик планировал лететь на американскую авиабазу Титосэ, однако в процессе полета изменил свои планы — либо из-за проблем с горючим, либо из-за опасения быть сбитым. Посадку он совершал на гражданском аэродроме Хакодате на острове Хоккайдо, едва разминувшись перед этим с гражданским Boeing 727. Длины посадочной полосы не хватило, его самолет выкатился на грунтовое поле и был замечен автомобилистами на ближайшей автостраде. Его там принялись фотографировать, Беленко это не понравилось, и выбравшись из кабины, он произвел два предупредительных выстрела из пистолета, принявшись затем ждать прибытия местных властей. Едва дождавшись их, летчик попросил политического убежища в США и был вывезен туда с Японских островов уже 9 сентября.

«Мне потребовалось длительное время, чтобы принять решение, но окончательное решение я принял за месяц до бегства, и когда его принял — был очень доволен собой! — объяснял Беленко в интервью журналу Full Context 5 в 1996 году. — Я чувствовал, как шагаю на вершине облаков. Я чувствовал себя свободным. Но для достижения своей цели мне требовались хорошая погода в Японии и полные баки топлива, и потребовался месяц, чтобы свести вместе эти два компонента. В течение этого месяца я выполнял свои обязанности так хорошо, что мои командиры были готовы меня повысить. Но 6 сентября 1976 года все компоненты сложились в целое».

Для западных спецслужб самолет оказался настоящим подарком небес. МиГ-25 был разобран, подвергнут тщательному изучению и лишь через два месяца возвращен СССР. Сам Беленко против возвращения самолета протестовал, однако японские власти не желали вконец испортить отношения с Советским Союзом. Они, правда, еще выставили счет советскому правительству в 40 тыс. долл. за повреждение инфраструктуры аэропорта, организацию стоянки, охрану, техническое обслуживание, транспортировку и т. д., но он так и не был оплачен. Возвращенный самолет был вновь собран, но больше не летал — использовался как учебное пособие в авиационном училище в Латвии.

Скрыть подобное происшествие было, конечно, невозможно, однако советская сторона долгое время придерживалась версии вынужденной посадки в Японии сбившегося с курса самолета, у которого во время тренировочных полетов закончилось топливо. Летчик считался насильно удерживаемым на чужой территории, об этом и сообщал ТАСС и писали советские газеты. От Японии требовали немедленно выдать самолет и летчика.

Между тем помимо самого самолета и его авионики, американская сторона смогла ознакомиться с системой опознавания «свой — чужой», которую Советам соответственно пришлось срочно менять, потратив на это миллиарды рублей. Впрочем, она уже считалась к тому времени устаревшей, и необходимость в ее замене давно назрела.

МиГ-25— детище конструкторского бюро Микояна — Гуревича, сверхзвуковой высотный двухдвигательный истребитель-перехватчик третьего поколения. Информация о нем у западных стран до побега Виктора Беленко была чрезвычайно скупая — она поступала лишь от спутников-шпионов и в ходе ведения боевых действий на Ближнем Востоке. Израильские военные в марте 1971 года наблюдали, как подобный самолет разгонялся до скорости свыше 3 чисел Маха и поднимался на высоту 20 км. Перехватить и сбить его не удавалось. МиГ-25 позже установил 29 мировых рекордов, в том числе и рекорд высоты — 37 650 м. Впрочем, редактор британского авиационного портала Flightglobal Стивен Тримбл считает, что это была скорее психологическая угроза Западу, о чем он заявил BBC News 6: «Они переоценили возможности самолета, судя по его внешнему виду, от размеров крыла и до воздухозаборников гигантских размеров. Они знали, что он может быть очень быстрым, а еще думали, что он будет маневренным. С первым они угадали, но со вторым не совсем… До 1976 года США не знали, что этот самолет не способен перехватить SR-71, и всё это время не рисковали залетать в советское воздушное пространство». Основным козырем МиГ-25 был страх, внушаемый противнику самим фактом его существования.

Угон самолета привел к замене системы государственного опознавания типа «Кремний» на более современную и с более сложным алгоритмом кодирования — «Пароль». Радиолокационная станция «Смерч-А» была заменена на новую РЛС «Сапфир С-25». Кроме того, самолет стали спешно готовить на экспорт в дружественные страны, и их в то время много закупили в Азии и на Ближнем Востоке, так что в результате, как это ни парадоксально, побег Беленко вышел боком прежде всего американцам, столкнувшимся с большим количеством современных боевых машин практически на всех важных театрах военных действий.

Виктор Беленко отнюдь не был ни диссидентом, ни человеком, как-то обделенным судьбой — не имел репрессированных родственников и т. д. У него была жена и сын, любимая и весьма престижная работа, а в скором времени он ожидал повышения. Свои мотивы он обосновал идейными соображениями, но вряд ли были выстраданными на протяжении многих лет. Его поступок принес ему американское гражданство и высокооплачиваемую работу консультантом спецслужб, однако со временем его знания об СССР и его Вооруженных силах актуальность утратили, второй брак окончился разводом и потерей дома, бизнес не приносил серьезных доходов. А со своей первой семьей он никогда больше не имел никаких контактов, даже после перестройки. С помощью журналистов Виктор Беленко спустя четыре года после побега написал и опубликовал книгу «Пилот МиГа» 7, где описал причины, побудившие его к бегству, и подробности инцидента. В СССР эта книга в русскоязычном варианте была доступна в спецхране для лиц с соответствующим допуском.

В СССР и США неоднократно возникали версии, что побег Виктора Беленко был не спонтанным решением молодого пилота, а продуманной операцией западных спецслужб. Одну из подобных версий выдвинул пару лет назад журналист «Московского комсомольца» 8 Александр Добровольский со ссылкой на мнение ныне покойного заслуженного летчика-испытателя СССР, Героя Советского Союза Валерия Меницкого. В ходе интервью Меницкий, много лет проработавший шеф-пилотом «микояновского» ОКБ, упомянул о странностях в биографии Беленко: тот много лет не виделся с родственниками, всегда имел лишние деньги и с фанатизмом искал любую информацию о всех боевых самолетах.

По мнению Меницкого, всё это позволяло предположить, что Беленко (или его двойник) был завербован еще с молодых лет: «Возможно, его „обработали“ при переезде в Омск. Но еще более логичной, на мой взгляд, выглядит версия не о вербовке, а о подмене, — утверждал Меницкий. — Вместо настоящего Виктора Беленко поступил в летное училище, а после служил в военной авиации некий подставной персонаж — агент иностранной разведки, которая в этом случае разработала и успешно осуществила „долгоиграющую“ шпионскую партию. В пользу такого предположения говорят сведения, полученные после инцидента с перелетом в Японию от офицеров, служивших вместе с Беленко. Многие из этих летчиков вдруг спохватились, что он выглядел явно старше того возраста, который был указан в анкетных данных. Что же касается настоящего Виктора Беленко, то его судьба в таком случае оказывается абсолютно неизвестной».

Спустя всего несколько дней после инцидента с Беленко состоялся побег на старом самолете Ан-2 еще одного советского летчика, Валентина Зосимова, несомненно, вдохновленного поступком старлея. Зосимов перелетел в Иран 23 сентября 1976 года. Угрозы от руководства СССР в адрес руководства Ирана просто не имели аналогов в мировой дипломатии и включали угрозы опосредованного военного вмешательства в дела этого государства. Необходимо было до всех прочих потенциальных перебежчиков донести мысль о неотвратимость наказания, предотвратить дальнейшие случаи. Шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви тогда сдался и решил выдать Зосимова советской стороне во избежание ухудшения отношений между странами, несмотря на протесты международных организаций. 25 октября Зосимов был возвращен в СССР и надолго сел в тюрьму.

Максим Борисов

Фото: «Википедия» и cia.gov



1 nytimes.com/2023/11/18/world/europe/viktor-belenko-dead.html

2 tass.ru/politika/19348367

3.rbc.ru/society/21/11/2023/655bc8979a794744d61fecce

4 gazeta.ru/science/2021/09/06_a_13955024.shtml

5 web.archive.org/web/20160908191501/http://www.fullcontext.info/people/belenko.htm

6 bbc.com/russian/vert-fut-37360904

7 Barron J. MiG Pilot: the Final Escape of Lt. Belenko. — N. Y.: McGraw-Hill, 1980. Баррон Дж. Пилот МиГа: Последний побег лейтенанта Беленко (пер. с англ.). — Нью-Йорк: Эффект паблишинг, 1986.

8 mk.ru/social/2021/09/05/ugon-za-granicu-sekretnogo-istrebitelya-vskrylis-novye-podrobnosti.html