Эволюционная биология: открытия 2022 года — 2

Версия видеолекции1, адаптированная автором для ТрВ-Наука. Начало см. в ТрВ-Наука № 3782.

Кайнозойская эра началась весной

Следующая история — про мел-палеогеновое вымирание. Как вы, конечно, знаете, 66 млн лет назад произошло массовое вымирание на рубеже мела и палеогена. Это было одно из пяти крупнейших массовых вымираний, и тогда вымерли динозавры. Про это великое вымирание я не так давно подготовил огромную пятичасовую лекцию 3, потому что в какой-то момент меня реально достало изобилие недостоверной информации, которая распространялась многими авторами научно-популярных текстов и учеными. Идея состояла в том, что, на самом деле, метеорит тут ни при чем, что вымирание произошло по каким-то там экологическим биогенным причинам. Я считаю, что на сегодняшний день просто окончательно доказано, что именно падение Чикшулубского астероида было главной причиной этого массового вымирания. И кому интересна тема, рекомендую найти и посмотреть эту мою пятичасовую лекцию, где собраны самые современные данные. Я считаю, что эта лекция — это, наверное, лучшее, что я сделал за последние лет пять.

Недавно опубликовано новое исследование про уникальное местонахождение в Северной Дакоте на севере США 4.

В нем сохранились отложения, сформировавшиеся буквально в первые десятки минут после падения астероида. Нам дико повезло, что сохранились эти отложения, что их не размыла эрозия, что они дожили до наших дней, поскольку они действительно несут информацию о первых минутах после той катастрофы.

Астероид упал в 3 тыс. км к югу от этого места, которое тогда находилось на берегу морского залива. В то время с юга в территорию нынешних США вдавался большой широкий морской залив, и в него впадала река. В этой реке было огромное количество мирно кормившихся осетров. Падение астероида вызвало сильнейшее землетрясение, и огромная гигантская волна из этого морского залива пошла вверх по руслу реки, неся с собой всякий мусор, и захоронила живьем множество этих осетров. За несколько минут до того, как пошла эта волна, с неба уже начали сыпаться импактные сферулы. Когда падает десятикилометровый астероид, огромное количество раскаленного материала расплавленных горных пород выплескивается в атмосферу, в том числе очень высоко — что-то могло даже вообще там чуть ли не в космос улететь.

И потом раскаленные капельки расплавленных пород начинают падать огненным дождем обратно на землю, вызывая пожары. И вот эти сферулы стали падать в эту речку на этих осетров за несколько минут до волны. В жабрах осетров, захороненных там, застряло много этих импактных сферул. А в желудок они не попали — как будто рыбы успели надышаться этими сферулами, но не успели наглотаться. То есть всё происходило очень быстро, и потом пришла эта волна, она их похоронила, расположив этих осетров хвостами по направлению течения.

По поводу этих осетров вышла новая статья 5 — о том, что удалось определить, в какое время года это произошло. Некоторые современные исследования просто заставляют широко раскрывать рот от изумления: до чего дошла наука! Вот удалось выяснить, в какое время года умерли эти осетры.

Часть осетров — из тех, что там захоронены, — жили постоянно в реке, часть были проходными — т. е. они осенью и зимой жили в море. Там они питались похуже, и кости у них росли медленно, а весной эти осетры заходили в реку — там еды было больше, кости у них росли быстрее, и эти сезонные циклы отражаются прежде всего в микроструктуре самой кости — получается что-то вроде годовых колец.

На срезах удалось показать, что все осетры, что там захоронены, погибли в начале периода быстрого роста костей, т. е. поздней весной.

Таким образом, мезозой закончился, когда в Северном полушарии была весна, а в Южном — соответственно осень.

Предки млекопитающих резко перешли к теплокровности в начале позднего триаса

Следующая работа — про происхождение теплокровности у млекопитающих 6. Это тоже давняя научная загадка. В какой момент предки млекопитающих стали теплокровными? Палеонтологи и зоологи предложили огромное множество косвенных признаков, по которым можно вроде бы судить о том, было ли ископаемое животное теплокровным или холоднокровным. Все эти признаки более или менее спорны — эксперты не перестают дискутировать друг с другом. Поэтому, в общем-то, вопрос остается достаточно туманным.

Одни палеонтологи говорят, что, может быть, даже последний общий предок всех синапсид, был уже теплокровным. То есть четвероногие яйцекладущие амниоты, которые в конце триасового периода дали начало млекопитающим, еще в пермском чуть ли не в каменноугольном периоде — уже были теплокровными. Это одна крайность. Другая крайность — утверждение, что они были холоднокровными до самого последнего момента, до появление первых настоящих млекопитающих в самом конце триасового периода. Истина где-то посередине.

В статье, которая сейчас опубликована, делается вывод, что млекопитающие перешли к теплокровности очень быстро, в начале позднего триаса, примерно 233 млн лет назад. Но не это самое интересное в этом исследовании, интересен метод, который предложен для определения того, было ли ископаемое животное холоднокровным или же уже теплокровным. Метод основан на морфологии полукружных каналов внутреннего уха. У нас в толще височной кости есть внутреннее ухо, важной частью которого являются три полукружных канала. Они расположены, как показано на рис. 4 d, в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Это орган равновесия, орган, позволяющий животному определять положение собственной головы, когда оно вертит этой головой, совершает быстрые движения. Чтобы не терять ориентацию, чтобы всё время были точные данные о том, куда повернута голова, и развилось это приспособление. Внутри полукружных каналов находится жидкость более или менее вязкая, она называется эндолимфа. При движениях головы эта жидкость по инерции перетекает в каналах и затрагивает расположенные там чувствительные волоски. И информация об отклонении этих волосков по слуховому нерву идет в мозг, мозг это всё интерпретирует и понимает, как движется голова, куда она направлена и т. д.

Что происходит, когда животное из холоднокровного становится теплокровным? С этими полукружными каналами происходят сразу две вещи. Во-первых, при повышении температуры уменьшается вязкость эндолимфы — она начинает свободнее перетекать по полукружным каналам. Во-вторых, с повышением температуры тела, как правило, возрастает подвижность животного, ускоряется метаболизм, животное начинает быстрее двигаться, быстрее крутить головой. В совокупности эти два фактора должны приводить к тому, что если ничего не изменится с полукружными каналами, то этот высокочувствительный датчик начнет зашкаливать при резких движения головы, потому что эндолимфа слишком свободно перетекает в них.

Разные животные, переходя к теплокровности, решали эту проблему по-разному. Птицы, по-видимому, пошли по пути увеличения вязкости эндолимфы.

А у млекопитающих этого не произошло. У них, по имеющимся данным, вязкость осталось такой же, как была. У них стала меняться форма полукружных каналов, они стали утончаться и уменьшился их радиус кривизны, чтобы затруднить движение жидкости.

Авторы изучили большое количество полукружных каналов самых разных современных животных, отладили на них свою модель и в итоге разработали метод, позволяющий по морфологии полукружных каналов оценить вероятность того, что животное является теплокровным либо холоднокровным. Вот такой замечательный метод, причем внутреннее ухо часто сохраняется в ископаемых, поскольку это всё находится внутри кости. Соответственно, удалось привлечь к анализу много ископаемых видов. В результате получилось, что в начале позднего триаса у предков млекопитающих произошел резкий переход к теплокровности7.

Поздние алтайские неандертальцы были малочисленны и патрилокальны

Еще одна работа по генетике показывает нам новые возможности — то, в какие глубочайшие тайны древности мы сейчас можем проникнуть благодаря новой науке 8.

Речь идет о неандертальцах, а именно об алтайских неандертальцах. Давно известно, что на Алтае жили неандертальцы, причем довольно долго или несколько раз приходили — уходили. Там в нескольких пещерах обнаружены кости неандертальцев и выделена их древняя ДНК. В данном случае удалось выделить ядерную ДНК из 18 зубов и обломков костей, причем надо понимать, что речь идет о неопределимых обломках костей, принадлежность которых к неандертальцам только по ДНК и можно определить.

По сохранившимся остаткам коллагена выясняется, что это примат. А дальше выделяют ДНК и уже смотрят, это неандерталец или денисовец.

Короче говоря, удалось прочесть ядерные геномы 14 неандертальцев из двух алтайских пещер, показанных на снимке. Эти пещеры называются Чагырская и Окладникова.

В них жили неандертальцы 50–60 тыс. лет назад (это интервал неопределенности). Все они принадлежали к одной популяции, которая была близка к восточноевропейским неандертальцам, — эти выводы сделаны на основе анализа генома. То есть это была миграция с запада на восток. Восточней Алтая достоверных находок неандертальцев пока нет, т. е. Алтай — это крайняя восточная точка, до которой, как мы знаем, доходил неандерталец. Это поздние неандертальцы, которые были близки к восточноевропейским неандертальцам. А вот более древние алтайские неандертальцы представлены очень хорошо прочтенным геномом неандертальской женщины с Денисовой пещеры, которая известна под именем Denisova 5. Эта женщина жила 120 тыс. лет назад и принадлежала к какой-то совсем другой популяции неандертальцев, не похожей на вот этих восточноевропейских. Из этого следует, что, по-видимому, было как минимум две волны заселения неандертальцами Алтая. В геноме этой Denisova 5 обнаружены примеси архаичных сапиенсов, которые давным-давно уже начали выходить из Африки.

Но сейчас в этом исследовании речь идет про позднюю популяцию алтайских неандертальцев. Прочли целых 14 ядерных геномов.

Самое интересное, что дало это исследование: оно позволило кое-что сказать про устройство неандертальского общества. Оказалось, что среди 12 индивидов из Чагырской пещеры имелись близкие родственники. Есть парочка дочь и отец — по генам это видно достаточно четко — там нет сомнений: митохондриальная ДНК разная, а по ядерным генам степень родства 0,5 — это родство первой степени. Следовательно, это могут быть только отец и дочь. Другой индивид из Чагырской пещеры — то ли брат, то ли, может быть, отец отца девочки, здесь родство первой степени тоже. Еще один индивид является довольно близким родичем этих двух мужчин по материнской линии, и еще есть пара индивидов, связанных родством второй степени: это могут быть, например, тетя и племянник или бабушка и внук.

Поскольку среди этой выборки косточек оказалось много близких родственников, значит, эти неандертальцы жили примерно в одно время. Скорее всего, это было одно сообщество. Между пещерами, по-видимому, была связь, хотя там близких родственников не найдено, но михондриальная ДНК из грунта Чагырской пещеры совпадает с ДНК одного из индивидов пещеры Окладникова, т. е. связь какая-то была.

Еще один важный результат состоит в том, что во всех геномах много длинных участков полной гомозиготности, т. е. участки хромосомы, полученные от мамы от папы, совершенно идентичные, а такое может быть в двух случаях: либо если родители данного индивида были близкими родственниками (то есть произошел инцест), либо второй вариант: всё сообщество было таким маленьким, что там все приходились друг другу достаточно близкими родственниками. С некоторым трудом, но можно эти две ситуации различить, и в данном случае очевидно, что имел место второй вариант. То есть не инцест, а просто очень-очень маленькая популяция — сообщество неандертальцев, которые могли друг с другом скрещиваться. По-видимому, несколько вот таких маленьких группок по 20–30 человек и составляли размножающуюся популяцию. Это согласуется с другими полученными ранее разнообразными данными, которые прямо или косвенно указывали на то, что неандертальцы были вообще народом довольно малочисленным, жили маленькими группами и в целом, по-видимому, не очень-то процветали.

У кроманьонцев, которые пришли им на смену, совсем другая картина — у них, по-видимому, были популяции гораздо большего размера. Из других публикаций вырисовывается гипотеза о том, что, может быть, вот это и есть то преимущество, которое позволило кроманьонцам почти полностью вытеснить неандертальцев, лишь немножко с ними там поскрещивавшись. Главное преимущество, может быть, состояло именно в том, что они умели объединяться большими группами, что у них были не разрозненные враждующие группки маленькие охотников-собирателей, а уже были некие племена. То есть несколько родов, несколько кланов могли объединяться в единое племя в несколько сотен или даже тысяч человек. Конечно, такое сообщество неминуемо побеждает в конкуренции сообщества, устроенные по типу неандертальцев.

И еще вот эта палеогенетика подтвердила, что неандертальцы были патрилокальными, т. е. многие молодые женщины переходили в другие группы, а мальчики, рожденные в группе, оставались в ней. Такая система работает у многих современных человеческих традиционных обществ, такая система работает у шимпанзе. Молодые самки переходят в другие группы, хотя в остальном эти группы могут воевать друг с другом не на жизнь, а на смерть. Но молодые самочки свободно переходят, их принимают.

Ранее уже были данные из испанского местонахождения Эль-Сидрон, там 12 митохондриальных неандертальских геномов было прочтено — по видимому, целая группа погибшая более-менее одновременно, — и там тоже оказалось, что налицо аргументы в пользу патрилокальности неандертальцев. Теперь это подтверждается9.

Исследования с непростой научной судьбой

Ну и, наверное, последнее, что мы успеем рассмотреть, — исследования с непростой научной судьбой, такие, как генетика и эволюция социально значимых признаков человека. Сейчас это очень больной вопрос, потому что это научное направление стало как кость поперек горла у людей, которые либо придерживаются левых политических взглядов, либо просто борются изо всех сил за всеобщее равноправие и отсутствие дискриминации. Многие люди с такими взглядами просто на дух не переносят малейшие намеки на то, что, скажем, гены могут влиять на интеллект. Если генетик какой-нибудь осмелится сказать, что различие между людьми по результатам прохождения тестов на IQ отчасти определяются генами, такого генетика немедленно начинают называть расистом.

Если человек говорит, что гены влияют на уровень дохода, уровень образования, то такие генетики моментально оказываются теми, кто «оправдывает социальное неравенство». В общем, очень такая сейчас опасная тема для генетика, поэтому всё меньше и меньше исследователей этим занимаются.

Но на самом деле хочется подготовить, может быть, специальную лекцию на эту тему: попытаться разъяснить недоразумение так же, как в случае с Чикшулубским астероидом. Мне кажется, назрела такая необходимость — просто сесть разобраться.

В принципе, когда говорят, что гены влияют на интеллект, гены влияют на уровень образования, влияют на доход, — с одной стороны, это научный факт. Извините, да, влияют, никуда от этого не деться. Но, с другой стороны, в этом факте в действительности вовсе нет того ужасного смысла, который ему приписывают, нет ни капли расизма или оправдания социального неравенства. По определению нельзя проводить межрасовые и межнациональные сравнения, потому что метод полногеномного поиска ассоциаций в принципе не применим к таким задачам, как сравнение разных популяций. Там должна быть гомогенная обязательно выборка, иначе вы получите ерунду.

Вы не можете использовать полногеномный поиск ассоциаций для того, чтобы понять, почему у китайцев IQ немножко выше, чем у европейцев. Это так не работает, это работает для гомогенных выборок: берут 100 тыс. британцев британского происхождения, чтобы никаких других народов, чтобы не было внутренней структуры выборки. И дальше смотрят геномы, смотрят фенотип и ищут корреляции. Ищут связь между какими-то генетическими вариантами и изучаемым признаком. Вот и авторы этой статьи 10 показали, что гены немножко все-таки, извините, но да влияют на уровень дохода.

Они написали огромное приложение, где разъясняют, что не оправдывают социальное неравенство, что не расисты, не фашисты, а просто вот такая наука, такие научные факты.

Как именно гены могут влиять на такие, казалось бы, далекие от генетики признаки, как интеллект, образование и уровень дохода? Во-первых, через здоровье. Никто не спорит с тем, что есть наследственные заболевания. Если человек имеет какие-то наследственные недуги, даже если эти недуги вовсе не связаны с его мозгом, просто какие-то болезни, то это уже статистически будет создавать некие затруднения в жизни. Больному человеку, например, просто труднее учиться, соответственно, труднее получить хорошее образование, труднее потом найти высокооплачиваемую работу. Вот вам и связь — гены влияют на какие-то болезни и через это влияют на доход — ничего неполиткорректного.

Во-вторых, гены взаимодействуют со средой. Почти нет признаков чисто врожденных и чисто приобретенных. Все фенотипические признаки в какой-то мере определяются генами, в какой-то мере — средой. Так, гены вместе со средой влияют на свойства нейронов на синтез разных нейромедиаторов, всяких белков рецепторов и т. д. Свойства нейронов, процесс деления предшественников нейронов, влияют на структуру мозга, на его функциональность. На каждом шаге тут добавляется новая порция генетической средовой изменчивости.

Функциональность мозга влияет на то, как у человека разовьются разные когнитивные способности, а интеллект в свою очередь оказывает влияние на вероятность того, что человек получит более-менее хорошее образование, которое коррелирует с доходом Вот так и получается, что длинная рука гена через все эти промежуточные этапы все-таки дотягивается до этих дистальных признаков11.

Это был контекст. А вот собственно новое исследование, о котором идет речь. Исследование это ориентировано на психические расстройства. Это такой как бы безопасный островок в этом опасном море. То, что гены влияют на болезни, — этого никто не будет отрицать. С этого островка можно делать осторожные вылазки в более опасные области.

Эта работа 12 проводилась на выборке в 31 тыс. датчан. Всё как полагается: гомогенная выборка, только датчане. Просто если вы смешаете в одной выборке датчан с китайцами, то никакими ухищрениями не отделите влияние генетических различий от влияния культурных различий. Это одна из причин, почему нельзя смешивать.

У всех испытуемых были известны результаты школьных экзаменов по разным предметам. Авторы решили посмотреть, как устроена генетика успеваемости. Уже сделано довольно много работ по общей успеваемости. Известно, что общая школьная успеваемость сильно положительно коррелирует с уровнем образования (числом лет, потраченных на учебу) и с IQ. Генетика всего этого уже неоднократно изучалась, и многое известно. А тут решили посмотреть отдельно по разным предметам: ведь школьная успеваемость складывается из оценок по естественным предметам, по математике, по литературе, по языкам и т. д.

А это разные когнитивные задачи, и, наверное, задействуются разные когнитивные способности, у которых может быть разная генетика. Вот такая была идея. Еще хотели посмотреть, как это всё связано с риском психических расстройств: примерно половина людей, включенных в выборку, страдает теми или иными психическими расстройствами. Такими, как шизофрения, биполярное расстройство, депрессивное расстройство, синдром дефицита внимания и гиперактивности и нервная анорексия.

Эти психические расстройства, школьные оценки и геномы 31 тыс. датчан обработали как положено по всем правилам статистики. И обнаружили фенотипические и генетические корреляции между школьными оценками и риском психиатрических расстройств. Фенотипическая корреляция — это, например, если оценки по такому-то предмету высоки, то повышена вероятность шизофрении. А генетическая корреляция означает, что у двух признаков есть общий генетический базис. То есть мы находим генетические варианты, которые влияют на вероятность получения высоких оценок по этому предмету, находим эти гены, а потом смотрим, влияют ли они на риск шизофрении. Если да, то, значит, есть генетическая корреляция между этими признаками. При этом корреляция может идти не через гены, а через другие факторы, тогда будет только фенотипическая корреляция, а генетической не будет.

Авторы очень грамотно подошли к анализу данных по школьным оценкам, потому что сырые школьные оценки — вещь неоднозначная. Они разложили изменчивость по школьным оценкам на главные компоненты. У них получилось, что первая главная компонента отражает общую успеваемость — суммарный балл по всем предметам, — и это коррелирует с IQ, это коррелирует с уровнем образования. Это неоднократно изучалось ранее. Самым интересным оказалась вторая главная компонента, которая, как выяснилось, отражает такую штуку, как дисбаланс между оценками по языкам и по математике. Она большая у тех людей, у которых оценки по языкам гораздо лучше, чем оценки по математике. Оказалось, что у людей с высоким этим показателем повышен риск психиатрических расстройств. Там есть и фенотипическая и генетическая корреляции.

То есть существуют аллели, которые повышают вероятность того, что у человека оценки по языкам будут намного лучше, чем по математике, и те же гены повышают риск психиатрических расстройств, включая поздние, т. е. те, которые развиваются уже не у школьников, сдающих экзамены, а через много лет после этого.

Вот такой интересный результат. Попутно оказалось, что люди с сильной генетической предрасположенностью к такому дисбалансу чаще выбирают творческие профессии.

Под творческими профессиями в рамках этого исследования понимались такие, как изобразительное искусство, спорт, журналистика. Ученые туда не попали. Люди с таким дисбалансом либо только с генетической предрасположенностью к этому дисбалансу чаще выбирают творческие профессии.

Эти очень любопытные результаты наводят на мысль о том, что, может быть, склонность к психическим недугам и, может быть, даже склонность к творческим занятиям могла достаться людям в качестве побочного эффекта от ускоренного развития языковых способностей. А есть серьезные основания полагать, что именно невероятно сильный отбор на улучшение языковых способностей был главной движущей силой антропогенеза. В результате такого отбора наш мозг в течение двух миллионов лет увеличился в три раза. С этой точки зрения интересна гипотеза о том, что, может быть, склонность к психическим недугам мы получили в нагрузку, как побочный эффект вот такого слишком быстрого развития языковых способностей.

Александр Марков, докт. биол. наук

1 youtube.com/watch?v=Z-LRsSpvTeI

2 trv-science.ru/2023/05/evolyucionnaya-biologiya-otkrytiya-2022/

3 youtu.be/Fb7iT_AQJWQ, youtu.be/gmdwozuXdKw, trv-science.ru/2021/06/markov-mass-extinction/

4 DePalma R. A. et al. Seasonal calibration of the end-cretaceous Chicxulub impact event // Scientific Reports. 2021.

5 During M. A. D. et al. The Mesozoic terminated in boreal spring // Nature. 2022.

6 Araujo R. et al., 2022. Inner ear biomechanics reveals a Late Triassic origin for mammalian endothermy // Nature. 2022.

7 elementy.ru/novosti_nauki/433990/Predki_mlekopitayushchikh_rezko_pereshli_k_teplokrovnosti_v_nachale_pozdnego_triasa

8 Laurits Skov, Stéphane Peyrégne, Divyaratan Popli, Leonardo N. M. Iasi, Thibaut Devièse, Viviane Slon, Elena I. Zavala, Mateja Hajdinjak, Arev P. Sümer, Steffi Grote, Alba Bossoms Mesa, David López Herráez, Birgit Nickel, Sarah Nagel, Julia Richter, Elena Essel, Marie Gansauge, Anna Schmidt, Petra Korlević, Daniel Comeskey, Anatoly P. Derevianko, Aliona Kharevich, Sergey V. Markin, Sahra Talamo, Katerina Douka, Maciej T. Krajcarz, Richard G. Roberts, Thomas Higham, Bence Viola, Andrey I. Krivoshapkin, Kseniya A. Kolobova, Janet Kelso, Matthias Meyer, Svante Pääbo, Benjamin M. Peter. Genetic insights into the social organization of Neanderthals // Nature, vol. 610, 2022, pp. 519-525. doi.org/10.1038%2Fs41586-022-05283-y

9 elementy.ru/novosti_nauki/434029/Pozdnie_altayskie_neandertaltsy_byli_malochislenny_i_patrilokalny

10 Hill et al. Genome-wide analysis identifies molecular systems and 149 genetic loci associated with income // Nature Communications. 2019.

11 «Дистальный признак» в данном контексте — это признак, на который гены влияют не напрямую (как, например, ген обонятельного рецептора сразу и непосредственно влияет на то, что вы чувствуете данный запах), а опосредованно, через множество промежуточных этапов.

12 Rajagopal V. M. et al., 2023. Genome-wide association study of school grades identifies genetic overlap between language ability, psychopathology and creativity // Scientific Reports. 2023.

См. также: