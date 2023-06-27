Китайские ученые выявили пожар в тропических лесах около 250 млн лет назад

27.06.2023 / № 381 / с. 7 /  Александр Марфин /  Исследования /  Комментариев нет
Александр Марфин
Александр Марфин

Массовое вымирание на рубеже перми и триаса (P-T boundary) около 252 млн лет назад считается самым опустошительным за последние 550 млн лет. По оценкам ученых, тогда погибло около 90% наземной биоты 1. Ряд исследователей считает, что вымирание началось из-за извержения вулканов и формирования Большой изверженной провинции Сибирских траппов 2. Другие видят естественные биологические причины (см. подробнее дискуссию на тему массовых вымираний на страницах ТрВ-Наука «От чего вымерли динозавры?» 3).

Вне зависимости от того, какой точки зрения мы придерживаемся в этой дискуссии, сложно отрицать тот факт, что извержения подобных масштабов влияют на экосистему в целом. Например, при вулканической активности в атмосферу попадает большое количество серы 4, которой в магме может содержаться ~ 1400 ppm. В верхних слоях атмосферы такая сера присутствует в виде сульфатного аэрозоля, который способен влиять на климат, отражая солнечное излучение и тем самым охлаждая планету. Кстати, на этом основаны геоинженерные проекты SRM (solar radiation modification), которые подразумевают распыление сульфатов в стратосфере для охлаждения планеты 5.

В новом исследовании 6, опубликованном в Earth and Planetary Science Letters, китайские ученые привели свидетельства другого катастрофического воздействия магматизма на биосферу. В континентальных осадках на рубеже перми и триаса в Юго-Западном Китае были обнаружены полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они могут быть важными индикаторами неполного сгорания органического вещества и используются для изучения палеопожаров 7. Содержание ПАУ в породах значительно увеличивается в указанный период и сочетается с отрицательными аномалиями органического углерода. Исследователи интерпретировали это как результаты крупномасштабных пожаров, охвативших тропические леса. Авторы работы связывают эти изменения с засушливостью, вызванной изменением климата из-за интенсивной вулканической деятельности.

В нижнем триасе ПАУ становится меньше. Это указывает на нехватку «топлива» для пожаров после исчезновения тропических лесов, сменившихся травянистой экосистемой, напоминающей вересковую пустошь.

Реконструкция авторов статьи, отражающая смену экосистемы тропических лесов (С), на вересковую пустошь (A)
Реконструкция авторов статьи, отражающая смену экосистемы тропических лесов (С), на вересковую пустошь (A)

Александр Марфин, канд. геол.-мин. наук

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