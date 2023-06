Китайские ученые выявили пожар в тропических лесах около 250 млн лет назад

Массовое вымирание на рубеже перми и триаса (P-T boundary) около 252 млн лет назад считается самым опустошительным за последние 550 млн лет. По оценкам ученых, тогда погибло около 90% наземной биоты 1. Ряд исследователей считает, что вымирание началось из-за извержения вулканов и формирования Большой изверженной провинции Сибирских траппов 2. Другие видят естественные биологические причины (см. подробнее дискуссию на тему массовых вымираний на страницах ТрВ-Наука «От чего вымерли динозавры?» 3).

Вне зависимости от того, какой точки зрения мы придерживаемся в этой дискуссии, сложно отрицать тот факт, что извержения подобных масштабов влияют на экосистему в целом. Например, при вулканической активности в атмосферу попадает большое количество серы 4, которой в магме может содержаться ~ 1400 ppm. В верхних слоях атмосферы такая сера присутствует в виде сульфатного аэрозоля, который способен влиять на климат, отражая солнечное излучение и тем самым охлаждая планету. Кстати, на этом основаны геоинженерные проекты SRM (solar radiation modification), которые подразумевают распыление сульфатов в стратосфере для охлаждения планеты 5.

В новом исследовании 6, опубликованном в Earth and Planetary Science Letters, китайские ученые привели свидетельства другого катастрофического воздействия магматизма на биосферу. В континентальных осадках на рубеже перми и триаса в Юго-Западном Китае были обнаружены полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они могут быть важными индикаторами неполного сгорания органического вещества и используются для изучения палеопожаров 7. Содержание ПАУ в породах значительно увеличивается в указанный период и сочетается с отрицательными аномалиями органического углерода. Исследователи интерпретировали это как результаты крупномасштабных пожаров, охвативших тропические леса. Авторы работы связывают эти изменения с засушливостью, вызванной изменением климата из-за интенсивной вулканической деятельности.

В нижнем триасе ПАУ становится меньше. Это указывает на нехватку «топлива» для пожаров после исчезновения тропических лесов, сменившихся травянистой экосистемой, напоминающей вересковую пустошь.

Александр Марфин, канд. геол.-мин. наук

