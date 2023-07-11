MDPI vs «испанский стыд». Проблемы журналов открытого доступа

Научный журналист Надежда Танеева беседует с доктором геолого-минералогических наук, профессором РАН, зам. директора Института земной коры СО РАН Алексеем Ивановым об особенностях современной публикационной политики зарубежных научных журналов и перспективах журналов открытого доступа — прежде всего журналов издателя MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute — Мультидисциплинарного института цифровых публикаций). MDPI основан в 1996 году химиком китайского происхождения Шу-Кун Линем 1 первоначально лишь в качестве архива химических образцов, но к настоящему времени стал крупнейшим издательством журналов с открытым доступом в мире и пятым издательством по объему издания статей. Все журналы MDPI с 2008 года находятся в открытом доступе и публикуются под лицензией Creative Commons Attribution License (CC-BY). Штаб-квартира: Базель, Швейцария.
Алексей Иванов является редактором и членом редсоветов шести журналов — четырех международных и двух российских 2. Тем не менее, по его словам, данное видение ситуации не претендует на абсолютную истину и хронологическую точность, а представляет собой его личный взгляд на проблему журналов открытого доступа в целом и на издания MDPI в частности.
— В каких высокоимпактных изданиях вы публикуетесь, сколько это стоит и кто оплачивает? Какие к ним претензии? Вы говорили, что есть журнал, который откровенно накручивает импакт-фактор. Расскажите подробнее!
— Из высокоимпактных изданий из числа тех, где я в принципе рассматриваю возможность публикации, мне не удалось опубликоваться только в Geochimica et Cosmochimica Acta и в Earth and Planetary Science Letters. Несколько раз туда посылал статьи с неизменным отказом. Ну еще пока не поддались Science и Nature — два специфических журнала, где только одна из десяти присланных статей пересылается на рецензирование. В остальном наборе тематических журналов в моей области уже есть статьи. У меня есть публикации в журналах, которые публикуют краткие, но крайне актуальные статьи по острым тематикам, таких как Geology и Geochemical Perspectives Letters, и, наоборот, статьи в журналах, публикующих многостраничные статьи, таких как Earth-Science Reviews и Journal of Petrology. Из основных международных журналов, где я чаще всего публикуюсь, назову три — Chemical Geology, Lithos и International Geology Review. Самые желанные журналы, кстати, не самые импактные, — это Terra Nova и Bulletin of Volcanology.
Претензий у меня к журналам нет, разве что из разряда старческого брюзжания. Сегодня имеется такой перечень журналов на любой вкус, что любой статье можно подобрать приличный журнал. К счастью, в нашей области науки большинство журналов бесплатные, работают по традиционной системе. Есть некоторое количество бесплатных журналов открытого доступа. Но иногда приходится публиковаться в платных журналах. Например, Nature Communications, Scientific Reports, Minerals. Стоимость публикаций покрывается за счет того гранта, куда в отчет идет статья.
Что касается накрутки импакт-фактора, то есть такой высокоимпактный журнал Gondwana Research: его главный редактор ревностно отслеживает все публикации в своем журнале, и те, до которых он может дотянуться в других журналах, — и указывает статьи из Gondwana Research, на которые автор «забыл сослаться». Из рассказов коллег, иногда это доходит до неприличного и выглядит на грани научной этики. Из-за этого сам я первым автором в Gondwana Research никогда статьи не посылал и не планирую этого делать в будущем. Впрочем, никого и не отговаривал этого делать. В Gondwana Research регулярно публикуются замечательные статьи, а в списке редакторов полно уважаемых людей.
— Какие еще случаются конфликты среди монополистов на рынке научных изданий и чем это заканчивается?
— Примерно лет пятнадцать назад был конфликт с издательством Elsevier, которое к тому моменту тоже стало почти монополистом, откусив половину всего рынка научных публикаций. При этом Elsevier задирал всё выше и выше плату за подписку, включая туда журналы пакетами. (Как в СССР, кто помнит, были продуктовые наборы. Хочешь колбасу — купи к ней плавленый сырок. Хочешь гречневую крупу — возьми еще макароны.)
Так, у Elsevier «в нагрузку» к топовым журналам в подписку включались малоизвестные журналы. Некоторые университеты и даже целые страны разрывали соглашения о подписке с Elsevier. На научных форумах я слышал (от физиков), что в Elsevier публикуется только отстой, поскольку все приличные статьи публикуются Американским физическим обществом. И никакие аргументы, что большинство топовых журналов по геохимии как раз под издательством Elsevier, этих физиков переубедить не могли. С тех пор в том числе и по геохимии появились отличные журналы других издательств. Например, журнал открытого доступа Geochemical Perspectives Letters бесплатен для авторов (пока?). Расходы на его содержание берет на себя Европейская ассоциация геохимии. На мой взгляд, это именно то, за что ратовали пионеры открытого доступа. — cвободное распространение информации. Не только для читателя, но и для писателя. Порекламирую здесь также журнал «Геодинамика и тектонофизика» (Geodynamics & Tectonophysics), издаваемый нашим институтом. Он открытого доступа и бесплатен для авторов. Расходы на его содержание несут Институт земной коры СО РАН и Сибирское отделение РАН. Чтобы избежать конфликтов, подобных тем, что возникали в прошлом с PLOS и Elsevier, крупные научные сообщества и богатые страны должны по возможности брать процесс в свои руки — нести расходы, а взамен получать право на контроль качества.
— Чем отличается MDPI от других крупных издательств?
— Первые прототипы журналов открытого доступа, которые доступны всем, появились на рубеже 1980–1990-х. Например, в физике и математике был создан arxiv.org — репозиторий для препринтов статей. Он стал настолько популярен, что некоторые физические журналы рассматривают статьи только в том случае, если они предварительно выложены на arxiv.org. Изначальная идея заключалась в том, что старая бизнес-модель, возникшая после Второй мировой войны, с появлением ученых как массовой профессии, несомненно, устарела. То есть устарела модель, при которой коммерческие издательства предоставляют научному сообществу журналы, где ученые бесплатно осуществляют редакционную политику — рецензируют статьи, которые другие ученые посылают в эти журналы, — а издательства потом продают журналы этим же ученым через подписку для университетов и научных организаций. Цены на подписку на журналы неуклонно росли, ученые из бедных стран и университетов не имели легального доступа к статьям. Вспоминаю, что в середине 1990-х основной вес моего багажа (да и многих моих знакомых, когда мы возвращались из заграничных командировок) составляли бумажные копии научных статей. Благо, коллеги давали нам возможность делать копии бесплатно — на имеющихся у них копировальных машинах — или оплачивали из своих средств такое копирование.
В начале 2000-х появилось издательство PLOS, которое стало публиковать статьи по биологии и медицине, создав серию журналов открытого доступа. При этом времена волонтерства закончились — появилось понятие платы за статью. Такая плата осуществляется только после приема статьи к печати и в идеале никак не должна влиять на качество рецензирования. Всё это было в новинку. Издательство PLOS критиковалось за то, что они берут за публикацию статей деньги, однако PLOS удавалось удерживать планку уровня публикаций, и модель «открытого доступа за деньги» стала признанной альтернативой. На мой взгляд, окончательно процесс трансформации произошел, когда такие гранды, как Американская ассоциация содействия развитию науки (AAAS) выпустила журнал открытого доступа Science Advances (2015), а издательская группа «Природа» (Nature publishing group) запустила с интервалом в несколько лет (2009–2015 годы) целую серию журналов открытого доступа, самым массовым из которых стал Scientific Reports. Особенностью последнего журнала стало то, что в нем публикуются статьи по всем областям науки, у журнала сотни редакторов, а публикуемые статьи не должны оцениваться с точки зрения их важности для науки — статье достаточно быть технически правильной и, естественно, не нарушать этические нормы.
MDPI прошло весь путь, описанный выше. Изначально в 1996 году была создана некоммерческая ассоциация для хранения редких молекулярных и биологических образцов, для документирования этих образцов под эгидой всемирно известного издательства «Шпрингер» (Springer-Verlag) запущен журнал Molecules, а через 15 лет, когда тренд на журналы открытого доступа стал очевидным, было создано издательство с такой же аббревиатурой, но другим полным названием (Multidisciplinary Digital Publishing Institute). То есть формальных принципиальных отличий у MDPI от издательств, которые публикуют журналы открытого доступа, нет.
Есть проблема, что MDPI несколько раз обвиняли в нарушении этических норм. Первым это сделал библиотекарь из Университета штата Колорадо в Денвере Джеффри Билл (Jeffrey Beall), который составил список «хищнических журналов». MDPI попал в этот список в 2014 году, но после обжалования в 2015-м был исключен из этого списка, а сам список под давлением других издательств и под угрозой судебных преследований прекратил существование несколькими годами позже. Тем не менее многие исследователи продолжают считать MDPI «хищническим издательством», а издаваемые им журналы — недостойными внимания. Конечно, невозможно говорить за все 427 журналов этого издательства, но, уверяю вас, журнал Minerals, в котором я являюсь одним из нескольких сотен редакторов, таким считать не стоит.
Если искать аналогии, то мне представляется, что MDPI больше всего напоминает журнал Scientific Reports из группы Nature междисциплинарностью, тематическими разделами, большим числом редакторов, которые работают над выпуском. Например, я был редактором одного из таких спецвыпусков. Статьи в спецвыпуск поступали, редактировались, рецензировались и принимались на протяжении почти года, однако на сайте журнала они появлялись по мере принятия к печати. Статьи имеют библиографическую привязку к разным номерам журналов, а для удобства интернет-поиска сгруппированы под единой тематикой спецвыпуска. То есть статью можно найти по номеру журнала и по специфической тематике — спецвыпуску. По большому счету, аналогичным образом это делается и в других массовых журналах открытого доступа.
На мой взгляд, особенностью MDPI является внутренняя редакционная кухня. У статьи нет постоянного редактора, который принимает все решения по ее поводу, как в традиционных журналах. После того, как статья была отправлена редактором на рецензирование, большую часть работы ведет технический редактор, работающий на зарплату в MDPI. В случае отказа рецензентов, он по ключевым словам и истории подбирает других рецензентов, а после рецензирования статья может поступить на утверждение не тому научному редактору, который принимал изначальное решение по ее отправке на рецензирование. Более того, после того, как научный редактор принимает решение по статье, она посылается другому научному редактору для подтверждения такого решения. И я знаю случаи, когда уже принятая статья была или послана на еще один раунд рецензирования, или вообще была отклонена. Две последние статьи, которые оказались у меня как у научного редактора: (1) технический редактор спрашивает, послать статью авторам на доработку после четырех рецензий (двух minor и двух major) или послать пятому рецензенту, потому что среди рецензентов не было ни одного из «научно уважаемых стран»; (2) технический редактор просит моего решения по статье, которую другой редактор принял к печати, несмотря на одну (из трех) отрицательных рецензий. Эта система не хуже и не лучше тех, что в традиционных журналах. Она просто другая.
— Работа рецензентов и научных редакторов там оплачивается?
— Насколько мне известно, нет. Редактор имеет бонус публиковать бесплатно несколько своих статей в год, а рецензент получает скидку на публикацию статьи. В разных журналах плата и скидка разные. Примерно так: чтобы опубликовать бесплатно одну статью, необходимо отрецензировать 12 статьей.
— Можно ли опубликоваться в этих журналах бесплатно, при каких условиях?
— Кроме случаев бесплатных статей для редакторов и скидок для рецензентов, время от времени MDPI публикует статьи бесплатно. Например, как премию для молодых ученых, как ответ на просьбу редактора опубликовать какую-то статью бесплатно или по неочевидному для меня алгоритму. Скажем, одна статья, которую мы подали в этот журнал (где я был в середине списка авторов), была опубликована бесплатно. Мы готовы были оплатить и не просили скидки. Просто в выставленном счете стояла нулевая итоговая сумма.
— Чем привлекательны журналы MDPI для российских авторов?
— В первую очередь своей скоростью публикации. В мире мало журналов, способных от момента подачи статьи до ее опубликования затратить всего один месяц. Это оказывается критически важным в российской грантовой системе или в системе финансирования министерских программ. Зачастую MDPI — единственный способ быстрого опубликования статьи без нарушения этических норм. Еще один момент: многие российские авторы не имеют опыта публикации в международных журналах. А MDPI для них это выход. Вон — сосед там уже статью опубликовал, наверное, и я сумею…
— Вы отметили, что MDPI откусил слишком большой кусок пирога, и в этом причина давления на него со стороны. Вы полагаете, что статья 2021 года испанской исследовательницы о «хищническом» характере издательства 3 была заказная?
— Я не могу говорить, была ли эта статья заказной или нет. Скорее всего, это просто предвзятое и неаккуратное исследование. По крайней мере, первым, кто обвинял MDPI, был Джеффри Билл, а уж он-то со своей отменной репутацией точно был абсолютно искренен в своих выводах. Что касается упомянутой статьи испанской исследовательницы (Maria de los Angeles Oviedo Garcia) из Севильского университета, MDPI ответил на все пункты ее критики, и ее статья в своем оригинальном виде была снята журналом Research Evaluation. Правда, потом она была опубликована повторно там же 4.
Формулировки были смягчены, но суть осталась прежней. При этом на критику MDPI по существу отвечено не было. Например, утверждается, что у MDPI слишком высокий уровень самоцитирования. При этом у «хищнических» журналов MDPI самоцитирование от 0,68 до 38,96%, а у хороших журналов, согласно WoS, — от 0 до 15%. Далее, каждый журнал MDPI сравнивается с каким-то, на мой взгляд, достаточно случайно выбранным журналом другого издательства. MDPI в ответ привело график по более чем 10 тыс. статей различных издательств, где статьи MDPI ничем принципиально не отличаются от других статей. Подход MDPI не выглядит идеальным, но он явно лучше подхода, использованного испанской исследовательницей. Часть претензий испанской исследовательницы вообще вызывает, простите, «испанский стыд».
Перечислим их все.
- Сходство названий с другими журналами. Предлагаю на сайте scimagojr.com ввести какое-то типовое название, например geochemistry, и посмотреть, сколько журналов существует с таким названием. Находится 16 журналов. Первая пятерка: (1) Biogeochemistry, (2) Geochemistry, Geophysics, Geosystems, (3) Organic Geochemistry, (4) Applied Geochemistry, (5) Reviews in Mineralogy and Geochemistry. Издательства Springer, Elsevier (дважды), Wiley-Blackwell и Mineralogical Society of America. Претензия же испанской исследовательницы в том, что журналы MDPI мимикрируют под известные журналы других издательств. Но «мимикрируют» ли относительно новые журналы открытого доступа Geochemical Perspectives и Geochemical Perspectives Letters Европейской ассоциации геохимии под еще почти полсотни журналов, в названии которых есть Perspectives?
- Вариации количества статей. Претензия заключается в том, что некоторые журналы MDPI публикуют мало статей, а некоторые — много, и все увеличили количество опубликованных статей. Только и остается спросить: и что?!
- Стоимость публикации статьи (APC). Претензии в явном виде нет, но подсчитан суммарный доход, учитывая, что APC в MDPI варьирует от 1000 до 2000 тыс. швейцарских франков. Для перевода в доллары США швейцарские франки надо умножить примерно на 1,1. Для сравнения: стоимость статьи в Scientific Reports составляет 2390 долл. США; в Science Advances — 4500 долл. США. Что хотела этим сказать испанская исследовательница? Что MDPI слишком много заработал, демпингуя?
- Частота публикаций. Претензия в том, что количество спецвыпусков варьирует от журнала к журналу, от 14 до 500 в год. И? Про спецвыпуски в Minerals я писал выше, что это такое. В одном регулярном номере Minerals бывают статьи из нескольких спецвыпусков. Почему так получается, я писал выше.
- Размер редакционных коллегий. Претензия, что число членов редколлегий слишком большое. Сравнивается с некоторыми традиционными журналами, где членов редколлегий единицы — десятки человек. Ну так сравнивается несравнимое. Например, в Scientific Reports тоже огромное число редакторов.
- Процесс рецензирования. Претензия, что процесс слишком быстр. Здесь два секрета Полишинеля. Первый: журналы MDPI дают не больше недели на рецензию. Обычные журналы просят написать рецензию в срок от трех недель до нескольких месяцев. Если ты не можешь написать рецензию за неделю для MDPI — отказываешься. Можешь — пишешь рецензию. По своему опыту: я или пишу рецензию на статью из обычного журнала в первые несколько дней (личный рекорд — в день запроса), или в последние дни после вежливого напоминания из редакции. Второй секрет в том, как за скорость опубликования статей борются некоторые традиционные журналы. Они отклоняют статью с возможностью переподачи переработанной версии. А в скорости публикации указывают только время с момента повторной подачи, хотя фактически весь процесс рецензирования продолжается от изначального момента. Такая вот мелкая и распространенная хитрость, которая, впрочем, на мой взгляд, не тянет на нарушение этических норм. У MDPI честно. Приводит ли скорость рецензирования у MDPI к потере качества? Около полугода назад я обсуждал этот вопрос с главным техническим редактором Minerals. Мое мнение: очевидное преимущество MDPI в скорости опубликования неизбежно приводит к преобладанию определенного типа статей, которые туда посылают, — статьи, которые надо быстро-быстро опубликовать для отчета по гранту. Наше консенсусное мнение: скорость не мешало бы чуть-чуть уменьшить.
- Импакт-факторы журналов и самоцитирования. Написал об этом выше. Испанская исследовательница не показала, что журналы MDPI как-то явно выбиваются из общемирового тренда. MDPI привел график, который говорит, что не выбивается.
2 «Вестник Санкт-Петербургского университета: Науки о Земле» — член редколлегии;
«Геодинамика и тектонофизика» — член редколлегии;
Bulletin of Volcanology — associate editor;
International Geology Review — editorial board member;
Journal of Petrology — advisory board member;
Minerals — section board member.
3 retractionwatch.com/2023/05/08/article-that-assessed-mdpi-journals-as-predatory-retracted-and-replaced/
4 doi.org/10.1093/reseval/rvab030
Есть опыт общения с несколькими MDPI журналами.
Не знаю, что надо сделать, чтобы статью туда не приняли.
Разве что не заплатить.
А так — заплатил, значит опубликовал.
«Рецензенты», которых выбирает «редактор» просто ничего не понимают в теме, поскольку занимаются чем-то совершенно другим.
И неважно, что они напишут в рецензии.
В ответ можно написать любую ахинею, даже не по теме.
Редактор зачтёт как «удовлетворительный ответ» и опубликует чтобы срубить бабло.
Полная профанация.
Ничего в MDPI не публиковал, но десяток рецензий им написал на статьи в области моих узких научных интересов. Некоторые наблюдения.
Вывод. Если вам не дорога своя научная репутация, то публикуйтесь в журналах MDPI. Это действительно быстро и не очень дорого.