Недофондирование

Уважаемая редакция!

Совсем недавно ко мне пришел коллега и начал ругаться: мол, Российский научный фонд разослал письмо, в котором указал, что исходя из имеющихся бюджетных планов будет вынужден отменить в этом году конкурсные отборы на продление сроков проектов отдельных научных групп (проекты 2021 года) и междисциплинарных проектов (проекты 2020 года), ранее поддержанных грантами РНФ. Фонд просил учесть эту информацию при планировании участия в конкурсах РНФ. Так сказать, денег нет, но вы держитесь.

Коллега, у которого как раз заканчивается грант, был эмоционален и высказывал много критических замечаний по поводу фондов, государственной научной политики и т. д. Создали, мол, президентский фонд РНФ — это было хорошо само по себе, но затем загнобили вконец РФФИ, превратив его в какую-то избу-читальню. И РНФ стал фондом-монополистом, который может творить что хочет. А теперь даже денег перестали добавлять этому президентскому фонду, несмотря на его десятилетие. И куда бедным грантополучателям податься?

Мой ответ таким недофондированным ученым простой: работайте по госзаданию, подавайтесь на разные конкурсы, в конце концов, отдайте свой долг Родине — там сейчас зарплаты очень даже неплохие. Стенания ваши смешны: вы, чай, не палестинцы в Газе, от голода и бомбежек не страдаете.

Конечно, такой ответ этим людям не нравится: они хотели бы воплощенной укоризною стоять перед Отчизною, да еще чтобы все вокруг им сочувствовали и разделяли их негодование. Но ведь ничего другого не скажешь. Как говорит народная пословица, не всё коту масленица: да, были хорошие времена, когда можно было рассчитывать на продление гранта, но не в той ситуации страна, чтобы это продолжалось.

Хорошо бы негодующим грантополучателям задуматься об этом, уразуметь, что означает ситуация, при которой даже президентскому фонду не добавляют денег! А означает это, что обстановка тяжелая, что нет у государства лишних денег. Поэтому, товарищи, имейте совесть, умерьте свои финансовые и исследовательские аппетиты. Я уже указал на имеющиеся возможности. Можно также попробовать найти финансирование у бизнеса, сделать, наконец, что-то полезное для людей в близкой, а не в отдаленной перспективе. Глядишь, и понравится делать что-то полезное!

А про РФФИ давно пора забыть. Те, кто жил в советские времена, помнят старый циничный анекдот:

— Почему в СССР только одна партия?

— Потому что две партии народ не прокормит!

Не вдаваясь в вопрос о справедливости этого анекдота применительно к советской однопартийной системе, должен констатировать, что два крупных фонда поддержки фундаментальной науки российский бюджет точно не прокормит, особенное в нынешнее время!

Да, РФФИ был старейшим фондом, который серьезно помог нам в поддержании штанов в нелегкие 1990-е годы и в начале 2000-х. Был он фондом довольно авторитетным, да. Но, если помните, со временем к нему, к его руководству стало высказываться всё больше и больше претензий. Можно, было, конечно, попытаться навести порядок в РФФИ, но иногда проще, как говорится, новых нарожать, чем старых отмыть. Вот и был создан новый передовой и современный научный фонд — РНФ.

Пока он находился в стадии становления, наработки опыта, убирать страховку в виде РФФИ было опасно, но когда РНФ прочно встал на ноги и действительно стал фондом поддержки лучших научных коллективов России, потребность в страховке отпала, поэтому был взят курс на спокойное, без спешки и потрясений, сворачивание работы РФФИ.

Да и с точки зрения научной политики, прямо скажем, РФФИ утратил свой смысл. Понятно, что в нищие девяностые годы нужно было пытаться спасти хотя бы что-то, поэтому гранты на поддержку штанов имели смысл. Но в новой политической реальности, когда государство ушло от идеологии раздачи всем сестрам по серьгам и сделало ставку на поддержку лучших коллективов, от которых можно ожидать отдачи, такие гранты утратили смысл.

В общем, коллеги, не плачьте по РФФИ, не ругайте РНФ: трудитесь напряженно, с полной отдачей, на благо Родины — и вам воздастся!

Ваш Иван Экономов