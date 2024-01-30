ТрВ № 2 (396) за 2024 г.: Взрывающиеся бозе-астероиды

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 396 от 30 января 2024 года в PDF
Анонс номера
«Не так часто во Вселенной появляется что-то новое, что взрывается…»
Ученые Института ядерных исследований РАН ищут прозрачные астероиды — стр. 1–3
Непитательные квантовые системы
Александр Власов препарирует книгу о квантовых вычислениях, вероятно, созданную при участии ИИ, — стр. 4
Записки оптимистичного скептика
Колонка Бориса Штерна по следам дискуссии о возможностях межзвездного перелета — стр. 5
Секрет притягательности воробьиного сыча
Рассказ бёрдвотчера Антона Евсеева об одной удачной фотоохоте — стр. 8–9
Алексей Кудря: Астроновости
Негласное соревнование «Уэбба» и «Хаббла», марсианский вертолетик всё, новые изображения M87 от Телескопа горизонта событий — стр. 10–11
«Мы мешаем им жить, они мешают нам работать»
Отрывок из книги археолога Яны Чехановец — стр. 12
Философия игрушки Вальтера Беньямина
Эссе Александра Маркова и Оксаны Штайн — стр. 14
«Ветер вызывают буквы…»
Трагикомические заметки япониста Александра Мещерякова — стр. 16