Суверенная философия

Уважаемая редакция!

Какое слово является самым важным для жителей России в настоящий момент? Правильно — суверенитет! Именно за свой суверенитет борется сейчас наша страна, и чтобы выстоять, мы должны обеспечить разные виды суверенитетов, включая технологический суверенитет.

Всё это так, и всё это хорошо, но недавнее событие, где тоже произносилось это слово, меня насторожило. Недавно прошла пресс-конференция в ТАСС, на которой говорилось еще об одном суверенитете — суверенитете российской философии. Вдова философа и писателя Александра Зиновьева и несколько профессоров громили Институт философии РАН, в котором, по их мнению, работают «негодяи и предатели», а также высказывали свои предложения по изменению ситуации. В частности, некто профессор Поляков предложил разработать курс «Русская философия», который заменит нынешний курс философии вообще. Тот, по словам профессора, читается как попало, в зависимости от того, кто читает, и, как правило, не имеет никакого мировоззренческого значения. Также он предложил начать подготовку онтологий и хрестоматий по каждой из традиционных ценностей России и создать современную библиотеку минимум из 50 томов — «Русские философы».

Предложение, в принципе, неплохое: почему бы не издавать за счет президентских грантов книги российских философов? В конце концов, известный калининградский философ И. Кант внес существенный вклад в классическую философию, фактически стал одним из ее главных представителей. Поэтому нам нечего стесняться, наоборот, мы должны гордиться русской философской школой. Такие люди, как Кант, сделали бы честь любому государству!

Но философы-патриоты пошли дальше, указав, что «нашими противниками реализуются программы, нацеленные на глобализацию российской науки и превращение ее в механизм трансляции знания, произведенного на Западе, в российскую социальную практику», а также потребовав проведения ревизии государственных заданий, учебных планов на предмет соответствия ценностям нашего общества и интересам нашего государства.

И вот это уже вызывает у меня серьезные опасения: философы, желающие учить нас жить и работать! Давайте откроем секрет Полишинеля: никто из нас, нормальных ученых, не считает философию наукой, все мы прекрасно понимаем, что это просто некоторая дисциплина, которую привыкли считать наукой. Это, однако, не делает данную дисциплину такой же наукой, как математика, физика или биология. Это именно определенная дисциплина, в каком-то смысле мемориальная, не более того. Дань уважения великим философам прошлого, так сказать.

И все мы помним, что случается, когда философствующие демагоги и болтуны получают слишком большой вес и начинают гнобить настоящие науки. В свое время философия была объявлена наукой наук и философы-марксисты начали претендовать на то, что они лучше профильных специалистов разбираются в науке и могут задавать тон в научной политике. Во что нашей стране обошлось шельмование генетики как псевдонаучной дисциплины, борьба с буржуазным «вейсманизмом-морганизмом», мы отлично знаем.

Похожая история могла бы случиться и с физикой, где готовился разгром идеалистов-коспомолитов с их «релятивизмом», но физикам повезло. Известна история: когда Берия спросил у Курчатова, правда ли, что теория относительности и квантовая механика — это идеализм и от них надо отказаться, то Курчатов ответил: если отказаться от них, то атомную бомбу сделать не получится. Тогда Берия решил, что главное — это все-таки бомба, а остальное — ерунда. После чего готовящееся «Всесоюзное совещание» по физике было отменено.

Поэтому не стоит позволять философам лезть в наши госзадания и учебные курсы со своими догматами и поучениями. Пусть они занимаются любомудрием в своем болоте и оставят в покое нас, нормальных ученых. Мы можем разводить суверенную философию, обычную философию и даже обойтись без философии вообще, но нормальные науки в любом случае должны оставаться нормальными: только в таком качестве они смогут служить нашей стране верой и правдой. И никакие болтуны не должны этому мешать!

Ваш Иван Экономов