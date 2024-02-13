Две цели хорошо, а три учебника лучше

У образования есть разные цели. Первая — способствовать нормальной жизни всех людей, причем и сегодня, и завтра. Вторая — дать человеку возможность успешно работать — в частности, заниматься той или иной наукой — и это тем, кто может и хочет. Им такая деятельность приносит удовольствие, пользу — всему обществу, причем обеспечивает сохранение и передачу знаний. Важный вопрос: что в таком случае следует включить в школьный курс и, скажем, в учебники физики? В разные эпохи и в разных странах этот вопрос решался по-разному. Например, в России 100—150 лет назад доля «объектов» в учебниках по физике была существенно выше, чем сейчас, — существенные изменения произошли в первой четверти прошлого века — учебники стали сосредотачиваться на «законах».

Увы, не всегда и не для всех «законы» — это главное содержание науки. И открытие «законов» — это лишь один из способов изучения объектов, далеко не во всех случаях именно открытый «закон» становится мощным инструментом познания природы и создания техники. То, что многие ученики считают, что «законы» достаточно выучить, подставить что-то в формулу, заменить буквы цифрами и тем самым познать суть физики — большая ошибка. Гораздо важнее общие принципы, понимание сути, способность применять простые модели, в той или иной мере позволяющие численно описывать реальность или по крайней мере делать качественные предсказания в зависимости от текущих потребностей. А потребности могут быть самыми разными. И эта разница может быть отражена, например, в трех разных учебниках.

Физика-I: для всех и обязательная

Здесь ничего, серьезно выходящего за пределы окружающей действительности. Учебник должен быть прост, понятен и ориентирован на обыденность. Чтобы гражданин не перебегал дорогу где не надо (особенно в дождливую погоду), выключал свет (а лучше оба предохранителя) перед тем, как менять лампочку, и не правонарушал даже ночью, памятуя об инфракрасной подсветке и камерах, с улыбкой глядящих на нас со всех сторон (из банкоматов тоже). То есть должна быть физика, позволяющая жить грамотно. По содержанию это примерно то же, что уже присутствует сегодня в школе, причем в первом концентре (например, 7–9 классы).

Но в этом учебнике (а также и в других) должно быть явно и неоднократно показано критическое мышление. То есть должны (и не один раз) разбираться глупости, которые пишут и говорят, должна быть продемонстрирована их несовместимость с фактами и логикой. Для того, чтобы попытаться научить школьников детектировать лапшу и отгребать ее с ушей.

Учебник должен показать на каких-то знакомых, обыденных объектах, как работает физика. То есть откуда и как возникают физические задачи, как можно приступать к их решению, до какого места удастся продвинуться, используя школьные знания, и какой вид откроется оттуда восхищенному взору. Тут пять принципиальных пунктов.

Объект должен быть знакомым, это психологически важно — увидеть физику в знакомой вещи. Например, конденсаторы и резисторы — это не только рисуночки на доске. Сотни тех и других обитают у школьника в кармане, а ему даже не сказали, что они там делают и зачем вообще они нужны (ужаснее то, что он и не спросил — его отучили спрашивать!). Выключатели и предохранители живут вместе с нами, включают нам свет и чайник, а при необходимости — защищают нас. Школьная физика может многое рассказать о них. Окружающий нас, видимый нами мир полон физики, но школьный учебник поворачивается к нему спиной.

Знание того, откуда и как возникают физические задачи, делает естественным и понятным само словосочетание «физическая задача». Если школьник и не полюбит задачи, то хоть не будет встречать их тоскливым вздохом. Знание того, как можно приступать к их решению, покажет ему, что физика — это не набор не связанных друг с другом приемов, которые можно использовать только для решения специально подобранных задач. Физика — это система знаний, и только представляя себе ее как систему, можно определить, в каких условиях применим тот или иной закон и метод.

До какого места удастся продвинуться и что оттуда можно увидеть — это зависит, в частности, от знания математического аппарата, и при обучении в серьезном вузе на серьезной специальности удастся продвинуться дальше и увидеть больше. Тот, кто решится работать в этой области, имеет шанс увидеть то, чего до него не видел никто. Такое тоже бывает, я свидетель.

В курс Физика-I должен быть встроен ласковый капкан для школьника, способного и склонного к изучению Физики-II и Физики-III. Там должно быть ясно сказано: если влекут тайны Вселенной и полеты на Марс — то грозит жизнь, подчиненная работе, со всеми ее рисками, лишениями и дарами. И приводятся два примера: один — научный детектив, и один — инженерный. Рассказано так, чтобы было понятно, где ежедневный пот, где вдохновение. Тут, кстати, и кино, и художественная литература не помешают.

Другой подход был предложен и разобран в статье «Отвори потихоньку калитку»1.

Это пристальный взгляд на какую-то часть школьного курса, при котором становится видна упрощенность применяемых моделей или хорошо знакомая бытовая ситуация. Почему съезжает одеяло в пододеяльнике, сильно ли вы ударитесь о потолок при отключении гравитации, почему режет нож и зачем его двигают, заполняют ли газы весь предоставленный им объем и почему атмосфера не улетает в космос, почему распределение молекул газа по скоростям не может быть максвелловским, почему возникает шум при трении и при зажигании конфорки у газовой плиты.

Для надежности можно использовать оба подхода. Кто-то поведется на одно, кто-то — на другое.

Физика-II: кому она нужна для работы

Под работой здесь понимается инженерное творчество и работа в любой области науки и искусства. Но не работа в самой физике — об этом позже. Потребности в физике при работе в разных областях науки и искусства качественно и количественно отличаются. Художнику не помешает знание того, почему на палитре смешение красок происходит не так, как у пуантилистов. Но у химика или биолога потребность в физике больше — есть даже химфизика и биофизика. Все курсы Физики-II должны быть, естественно, не обязательными (обязательна, напомним, Физика-I), но желательно, чтобы школьник мог пройти несколько разных курсов из этого пакета, т. е. они должны быть короткими и следовать один за другим на одном и том же «уроке». Прохождение таких курсов должно содержать экзамен и отмечаться в аттестате. А уж работодатель или вуз найдет, как это использовать. А не найдет — найдет его конкурент, который умнее.

Кроме дополнительного материала по физике, курсы из пакета Физика-II должны показывать взаимодействие физики с другими науками и инженерией, об этом было рассказано в статье «Науки — наукам» 2.

Для специализированной школы (например, биологической или химической) может быть создан и специальный курс по связям физики с соответствующей наукой. Хороший показ процесса применения физики в инженерии — это нечто среднее между нормальной инженерной статьей и хорошей научно-популярной статьей; странно, кстати, что нет термина инженерно-популярная статья (статьи такие есть, и книги, и замечательные).

Попутно заметим, что увлечение профилизацией часто обосновывают ритуальными заклинаниями о том, что всё, всё, всё ускоряется. Однако ситуация противоположная — чем бо́льших изменений мы ждем, тем более фундаментальным вещам надо учить, ибо при быстрых изменениях они-то сохранятся. И вообще — нелепо говорить о скорости, не определив, что такое расстояние и время, не определив смысла слов. Кстати, не сгодится ли это как определение человека — «произносит слова, не задумываясь о смысле»? Обезьяны — которых мы хотим отличить от человека — как раз так не делают.

Физика-III: кому нужна именно физика

Причем нужна не для взаимодействия с инженерией, химией, биологией и т. д., а для работы именно в физике. По содержанию это должно быть похоже на современный хороший учебник («с углубленным изучением»). Это будет именно введение в физическую картину мира и методы современной физики (включая начала матанализа). Разумеется, этот учебник не должен содержать заклинаний, к которым к концу курса сползают некоторые школьные учебники. Признак таких заклинаний — теоретический материал, не сопровождаемый задачами.

Главное отличие школьного предмета «физика» от физики в следующем. Школьный предмет предполагает, что у каждого процесса есть объяснение, что это объяснение состоит в каком-то одном или двух законах физики, сформулированных в учебнике и применимых всегда, что подстановка одного закона в другой и данных в условии чисел в полученную формулу закрывает вопрос. Это может не утверждаться прямо, но такова учебная практика — а значит, и формирующийся в итоге взгляд на мир. Этот стиль — «единственного правильного объяснения» — возобладал в российском образовании не так давно: примерно лишь век назад, об этом рассказано в статье «Физика — полтора века в школе» 3.

Частью Физики–III должна быть демонстрация того, как именно делается физика. Вся цепочка, начиная с рассказа о том, откуда берутся задачи — как в Физике-I, но на примерах других, не связанных с бытом, задач. И рассказ должен дотягиваться до кайфа ощущения решенности — одного из трех самых сильных кайфов этой жизни (я свидетель). А откуда берутся задачи — это не секрет: задачи берутся из задач, они сами из них растут, их даже поливать почти не надо. А еще задачи ставят инженеры и другие ученые (биологи, химики, геологи, другие физики). В учебнике должны быть показаны примеры рассмотрения научных задач, пришедших из разных источников, задач простых и сложных, задач решенных и не решенных. Тем самым будет естественно показана и связь наук, и связь областей физики. И, кстати, должно быть объяснено, что это такое — решить задачу, что есть разные формы и степени «решенности».

Хорошая демонстрация этого процесса — нечто среднее между нормальной научной статьей и хорошей научно-популярной статьей. Здесь должны быть детектив и интрига, загадка и разгадка, черная комната и черная кошка. Кажется, мы слышим шорох — да, она подходит, чтобы ее погладили. Можно сказать, это хорошая научно-популярная статья, опирающаяся на учебник физики, и, в отличие от того, что обычно публикуется, не стесняющаяся приводить формулы и показывать их применение. Хотя бы (от редакционной стеснительности) в подверстке.

Чего в этой статье нет, и почему

После публикации указанных статей и других статей про образование читатели спрашивали, почему не рассматривается зарубежный опыт. Ответ прост — использование любого чужого опыта требует прежде всего ясного его понимания, для этого нужно трезвое, спокойное отношение к чужому; с этим у нас всегда было сложно, а сейчас особенно. И это только начало проблемы, потому что нужно понимание не вообще, а учет множества конкретных различий — в культуре, в задачах, которые (явно или неявно, через власть или «диффузно») пытается решить общество; в психологии учеников, учителей и родителей, и в их стремлениях.

Это не означает, что нельзя что-либо заимствовать, но заимствователь надеется, что у него это будет работать так же хорошо, как там, откуда слямзили. А с этим опять проблемы, причем даже непонятно, что такое «хорошо». Пресса мусолит списки побед на олимпиадах (в одной стране) и умиляется поголовному умению детсадовцев пользоваться банкоматами (в другой стране). Но всё это так же мало говорит о состоянии образования, как и победы олимпийцев — о здоровье людей и состоянии общедоступной медицины (в третьей стране).

Возможно, что вы преподаватель в школе и после прочтения этой статьи горестно вздохнете: «Ну что мы можем сделать?!» Поэтому в заключение…

Дискотека!

После решения егэшной задачи так, как это принято в школе, и с соблюдением всех правил ЕГЭ, школьнику бережно (нашатырь наготове!) задаются, например, такие вопросы:

Как могут изменяться в задаче значения исходных величин?

Какими процессами мы пренебрегли при решении задачи?

Что еще могло повлиять на ход процессов и ответ?

Какова точность полученного ответа, ограниченная точностью исходных величин?

Какова точность полученного ответа, ограниченная моделью и законами?

Есть ли такой набор значений параметров, что решение окажется совсем другим?

А в промежутках между этими ужасами можно в качестве отдыха и развлекухи предложить обсудить:

У электрона есть масса, почему это не учитывают при решении большинства задач по электричеству?

Можно ли вычислять ускорение свободного падения на Земле по закону всемирного тяготения?

Почему атмосферное давление не размазывает нас тонким слоем по полу комнаты?

Влияет ли давление солнечного света на движение чего-либо в Солнечной системе?

Влияет ли закон Архимеда на колебания маятника?

Почему мы можем поднять книгу, лежащую на столе, хотя на нее сверху давит 9,8 Н на каждый см2?

И так далее до бесконечности… То есть, увы, до конца занятия. Да, сдвоенного.

У этой статьи один автор, но использован коллективный опыт; автор, как вы понимаете, благодарен. Об истории нашей команды FMSH.RU (это и имя, и сайт) рассказано в статье «Привет! Мы с тобой ровесники!..» 4.

Напоминаем, что предложенный принцип построения (физика для быта, физика для работы, физика для физики) может быть применим к любому предмету.

Леонид Ашкинази

1 Химия и жизнь, 2023, № 3. lit.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_3080.shtml

2 Химия и жизнь, 2017, № 6. lit.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_2100.shtml

3 Химия и жизнь, 2019, № 9. lit.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_2550.shtml

4 Химия и жизнь, 2022, № 10. lit.lib.ru/a/ashkinazi_l_a/text_3040.shtml