Календарь фантастики: Евгений Замятин, Уильям Берроуз, Евгений Филенко, Владимир Тарасов, Джейн Стемпл, Аскольд Шейкин, Нильс Эрик Нильсен

1 февраля: Прорицатель апокалиптической угрозы

140 лет назад родился Евгений Иванович Замятин (1884–1937), русский писатель, один из основоположников современной антиутопии, автор романа «Мы», книги «Герберт Уэллс», «Рассказа о самом главном», философских сказок и притч «Пещера», «Икс», «Послание Замутия, епископа обезьянского», «Царство Божие».

Аркадий и Борис Стругацкие: «Разве удалось крупнейшим литераторам начала века предостеречь нас хоть от чего-нибудь? Нет, не удалось. Разве сумели они предугадать и „вычислить“ тот рукотворный ад, в который погрузилось человечество XX века? Ведь и Уэллс, и Хаксли, и Замятин в конечном счете оказались не столько глубокими мыслителями, сколько великими поэтами, не столько футурологами, сколько прорицателями в самом что ни на есть античном смысле этого слова. Они почуяли страшную угрозу, почуяли трупный запах из будущего, но кто будет гореть на кострах, кто будет корчиться на дыбе, какой Сатана станет править бал и почему это всё произойдет, они не поняли и не угадали.

Они видели, какую апокалиптическую угрозу таит в себе победное вторжение научно-технического прогресса в косный мир, едва-едва начавший освобождать себя от морали и догм перезревшего феодализма. Они догадывались, что это такое: вчерашний раб, сегодняшний холоп за штурвалом боевого летательного аппарата или, хуже того, за пультом машины государственного управления. Именно в научно-техническом прогрессе видели они главную опасность, ибо им казалось, что наука всемогуща, а всемогущество в лапах дикаря — это гибель цивилизации. И самое страшное, что виделось им за горизонтом, — это превращение человека в робота, исчезновение индивидуальности, номера вместо людей, рационализация чувств и надежд, программируемый механизм вместо общества — по сути дела им виделся всё тот же Город Солнца, но выстроенный самыми современными физиками, химиками, биологами, математиками под управлением самых современных (извечно безжалостных) политиков…

Однако мы знаем теперь, что реальность оказалась гораздо страшнее, чем эти их сумрачные прорицания. Опыт гнусных тоталитарных режимов XX века обнаружил, что с человеком может происходить кое-что похуже, чем превращение в робота. Он остается человеком, но он делается плохим человеком. И чем жестче и беспощаднее режим, тем хуже и опаснее делается массовый человек. Он становится злобным, невежественным, трусливым, подлым, циничным и жестоким. Он становится рабом. (Похоже, мыслители конца девятнадцатого подзабыли, что такое раб, — двадцатый век напомнил им об этом.)»

5 февраля: Битник и наркоман

110 лет назад родился Уильям Сьюард Берроуз (Уильям Ли), William Seward Burroughs (William Lee, 1914–1997), американский писатель, автор циклов «Мягкая машина», «Лондонская трилогия», «Города красной ночи», романов «Джанки. Исповедь неисправимого наркомана», «Гомосек», «И бегемоты сварились в своих бассейнах».

Пожалуй, лучше всех выразила квинтэссенцию книг этого писателя Нонна Ознобихина: «Во Вселенной, созданной Уильямом Берроузом, нет смысла искать привычные пространственно-временные координаты, модели мироздания или социально-политического устройства, в которые, как это обычно бывает в научной фантастике, экстраполируются угрожающие тенденции современного общества. В этой Вселенной отказывают какие бы то ни было причинно-следственные связи, фундаментальные физические законы, божеские или человеческие установления. Разум в ней бессилен, смысл действий и поступков утрачен. Внутри и за пределами этой Вселенной звучат какие-то голоса, они кому-то принадлежат, эти кто-то обитают в каких-то своих реальностях, которые как-то соотносятся друг с другом».

7 февраля: Возвращение в Полдень

70 лет назад родился Евгений Иванович Филенко (р. 1954), русский писатель, автор циклов «Галактический консул», «Созвездие Тимофеевых», романов «Шествие динозавров», «Отсвет мрака», «Шестой моряк», «Детский ад», повестей «Звездное эхо», «Мужчина и женщина в Стране Озер».

Пермский фантаст пишет очень неспешно. Очень детально разработав мир будущего, он скользит в нем, словно дельфин в воде, добавляя всё новые и новые детали этого мира. В мире будущего Евгения Филенко космос обилен на самые разные формы жизни, встречаются весьма развитые цивилизации, но основной конфликт интересов построен на любопытной гипотезе о том, что 50 тыс. лет назад могущественные инопланетяне эвакуировали с Земли неандертальцев, спасая их от наших предков. Потомки этих неандертальцев, которые называют себя эхайнами, прошли примерно такой же эволюционный путь развития, что и мы, также распространились в космосе и периодически сталкиваются с землянами. Несмотря на некоторые различия, эхайны очень похожи на людей во всех отношениях, в частности, в психологическом плане. И это позволяет автору строить сложные коллизии, которые вызывают интерес читателя, поскольку мы легко можем отождествить себя как с землянами, так и с эхайнами.

Мир будущего Филенко напоминает Мир Полудня братьев Стругацких, что тоже чрезвычайно приятно на фоне чернушных космических потасовок. И хотя не всё гладко в этом мире, и галактическому консулу Кратову приходится регулярно разрешать сложные проблемы, но общее доброжелательное настроение этого мира очень нужно нам в наше непростое время.

7 февраля: Про контакт и про контракт

85 лет назад родился Владимир Ильич Тарасов (р. 1939), русский режиссер, постановщик мультфильмов «Маяковский смеется», «Стадион шиворот-навыворот», «Зеркало времени», «Вперед, время!», «Контакт», «Тир», «Возвращение», «Пуговица», «Юбилей», «Контракт», «Перевал», «Приключения медвежонка Садко», «Подводные береты», «Новые русские», ассистент режиссера в мультфильмах «Приключения Буратино», «Королевские зайцы», «Русалочка».

Тарасов снимал как бы детские мультфильмы, которые на самом деле были предназначены все-таки больше для взрослой публики. И всячески развивал фантастические темы в мультипликации. Он даже Зайца с Волком отправил в космос и заставил встречаться с роботами в своих двух сериях «Ну, погоди!». Из курьезного: в «Контакте» звучит музыка Нино Роты из «Крестного отца», фильма, который во время выхода мультфильма в СССР мало кто видел. И те, кто позже смотрели фильм Копполы, возмущались: как он посмел содрать музыку из любимого советского мультика?!

11 февраля: Кто украл Гарри Поттера?

85 лет назад родилась Джейн Хайатт Йолен Стемпл (Джейн Йолен), Jane Hyatt Yolen Stemple (Jane Yolen, р. 1939), американская писательница, автор более ста романов фэнтези для детей и обстоятельной критической работы «Прикосновение магического: фэнтези, феерия и фольклор в детской литературе», составитель десятков антологий.

Джейн Йолен о «Гарри Поттере»: «Я прочитала первые три книги. На четвертой я решила остановиться, во многом потому, что, хотя история постепенно развивается, я не чувствую, что она хорошо написана. Кроме того, я написала книгу „Wizard’s Hall“. И в „Гарри Поттере“ очень многое взято из нее. Я всегда говорю людям, что если мисс Роулинг захочет послать мне чек на крупную сумму, я его обналичу. В „Wizard’s Hall“ есть мальчик по имени Генри, который пошел в волшебную школу, сомневаясь, способен ли он к магии. Его лучший друг был рыжеволос. Был также злой волшебник, желавший разрушить школу, и картины на стенах могли двигаться и говорить. У меня есть множество писем от детей, в которых говорится: „Я думал, что вы украли Гарри Поттера, но мой учитель сказал, что вы написали это за восемь лет до Гарри Поттера“».

11 февраля: Тайна генома

100 лет назад родился Аскольд Львович Шейкин (1924–2015), русский писатель, автор повестей «Тайна всех тайн», «Солдатская дорога домой», «Северная баллада», «Дарима Тон», рассказов «Ангевозм», «Хлеб грядущего», «Академический случай», «Зеленый остров».

Лапидарная история создания Анализатора Генетических Возможностей (АнГеВозм) интересна почти стопроцентным предсказанием проекта «Геном человека», начатого учеными США спустя двадцать лет после публикации рассказа. Шейкин писал о фантастике так: «Надо учесть следующее: изменилась, если можно так сказать, мера нашего удивления. Научные открытия перестали изумлять и восхищать. Фактор новизны постепенно потерял свою остроту. И если художник сам не в состоянии восхищаться и удивляться (а значит, не только радоваться, но и негодовать и предостерегать), он едва ли сможет выразить это в своем произведении».

13 февраля: Автор датских антиутопий

100 лет назад родился Нильс Эрик Нильсен (Niels Erik Nielsen, 1924–1993), датский писатель, автор романов «Доклад из Сахары», «Меч волшебника», «Планета бродяг», «Город Акерон», «Хозяева», «Мечта дурака», «Тени с Сириуса».

На русский язык переведено всего пять рассказов этого автора. Хорошие рассказы, запоминающиеся — «Продается планета», «Никудышный музыкант», «Ночная погоня», «Запретные сказки», «Играйте с нами!». А ведь это — ведущий фантаст Дании, он написал более сорока романов, многие из которых посвящены описаниям глобальных катастроф и попыткам человечества выжить после них.

Владимир Борисов